En İyi Sidharth Malhotra Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sidharth Malhotra Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Bollywood sineması dünyanın en önemli piyasaları arasında geliyor. Hollywood üzerinden esinlenmiş biçimde hazırlanmış olan Bollywood, her sene Hint sinemasının pek çok farklı filmini gözler önüne sermektedir. Bu konuda özellikle Sidharth Malhotra filmleri bir adım öne çıkıyor. İşte en iyi Sidharth Malhotra filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Sidharth Malhotra filmleri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Hint sineması son yıllarda oldukça önemli bir çıkış yakalamış durumda. Bu doğrultuda yetenekli ve yakışıklı oyuncu Sidharth Malhotra dikkatleri çekti. Özellikle etkileyici oyun performansı ve kaliteli yapımlarda boy göstermesi ile dünya çapında pek çok hayran kitlesi yakalamış durumda. Bu konuda birçok değişik filmde farklı roller aldığını söylemek mümkün.
2
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Brothers
2011 yılında Hollywood’da çekilmiş olan the Warrior filminin tekrarı olarak öne çıkan Brothers filmi, aynı zamanda Bollywood versiyonu olarak öne çıkıyor. Filmde iki kardeşin farklı yollar çizerek ayrıldıkları konu almaktadır. Kendi hayatlarında mücadeleler veren iki kardeş en sonunda bir dövüş ringinde finalde karşılaşacaktır. Finale yaklaştıkça kardeşler birbirleri ile mücadele edeceğini anladıkları andan itibaren, kardeşlik duyguları daha yüksek noktaya çıkar. Sidharth Malhotra’nın bambaşka bir şekle bürünmek suretiyle dramatik bir rol üzerinden üstlendiği keyifli bir film olduğunu söylemek mümkün. Genelde komedi ve romantik filmlerde oynayan Sidharth Malhotra, bu rol ile beraber pek çok değişik rolü oynayabileceğini göstermektedir.
3
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Hasee Toh Phasee
Kurnaz ve isyankar bir karaktere sahip olan Meeta, kendisine benzeyen Nikhil (Sidharth Malhotra) ile tanışır ve arkadaş olur. Ancak Meeta bir kız aşıktır ve onunla evlenmek ister. Fakat kızın babası onda hırs eksikliği görür ve kızını ona layık görmez. Bu yüzden Meeta sevdiği kıza söz verir ve 7 gün içerisinde ona layık olacağını ve kanıtlayacağını söyler. Bunun için ise elinden her şeyi yapmaya çalışır. Bu filmde yan rollerden biri olarak Sidharth Malhotra ile beraber, filmin oldukça eğlenceli ve sımsıcak bir film olduğunu söylemek mümkün.
4
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Kapoor and Sons
Kapoor ailesinin büyükbabası büyük bir hastalığa düşer. Bu sebepten dolayı aile bir araya gelir. Ancak ailenin sakladığı çok büyük bir sır bulunmaktadır. Ve bu sır aile bir araya geldikten sonra çok kısa süreler içerisinde ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda ailenin iki oğlu kendisini bir aşk üçgeni içerisinde bulur. Aynı kıza aşık olan 2 kardeş ile beraber komik ve romantik olaylar birbiri ardına devam eder. Sidharth Malhotra’ın başrolde olduğu en eğlenceli filmler içerisinde yer almaktadır. Sadece Bollywood üzerinde değil aynı zamanda dünya çapında da sevilen ve izlenen eğlenceli filmler içerisinde geldiğini söylemek mümkün.
5
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The Villain
Bir politikacının yanında çalışan guru(Sidharth Malhotra), oldukça acımasız ve duygusuz biridir. Karanlık geçmişinden kurtulmak için mücadele gösterirken aisha isimli bir kadınla tanışır. Aşık olduktan sonra onunla evlenmek üzereyken kadın bir cinayete kurban gider. Böylece guru yeniden o karanlık günlerine dönerek intikam almak ister. O yüzden katili bulmak için büyük bir maceraya girer.
6
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Yılın Öğrencisi
Sidharth Malhotra’nın en çok sevilen eğlenceli filmleri arasında geliyor. Yüksekleri hedefleyen ve başarılı olmak isteyen genç bir lise öğrencisi, bunu gerçekleştirmek için okulda yılın öğrencisi olmayı istemektedir. Bu hiç kolay olmayacaktır ve o yüzden arkadaşlarından yardım alır. Özellikle kendini babasına kanıtlamak isteyen ve zengin bir aileden gelen Abhimanyu (Sidharth Malhotra), bunu gerçekleştirebilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Bunda başarılı olabilmesi için ise birçok engeli aşması gerektiğini farkına daha sonraları varacaktır.