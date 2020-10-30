En İyi Sidharth Malhotra Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sidharth Malhotra Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Hasee Toh Phasee Kurnaz ve isyankar bir karaktere sahip olan Meeta, kendisine benzeyen Nikhil (Sidharth Malhotra) ile tanışır ve arkadaş olur. Ancak Meeta bir kız aşıktır ve onunla evlenmek ister. Fakat kızın babası onda hırs eksikliği görür ve kızını ona layık görmez. Bu yüzden Meeta sevdiği kıza söz verir ve 7 gün içerisinde ona layık olacağını ve kanıtlayacağını söyler. Bunun için ise elinden her şeyi yapmaya çalışır. Bu filmde yan rollerden biri olarak Sidharth Malhotra ile beraber, filmin oldukça eğlenceli ve sımsıcak bir film olduğunu söylemek mümkün.