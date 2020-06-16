En İyi Şener Şen Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Şener Şen Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Tosun Paşa 1975 yılında peş peşe çekilen Hababam Sınıfı ve Bizim Aile filmlerinden sonra Şener Şen Arzu Film ile bir sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra Tosun Paşa filminde Kemal Sunal ile birlikte unutulmaz bir oyunculuk performansı sergiledi. Aktör bu filmdeki ''Tellioğlu Lütfü'' karakteri ile Yeşilçam'da kalıcı olacağının sinyallerini de vermiş oldu.