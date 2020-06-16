En İyi Şener Şen Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Şener Şen Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Şener Şen, Türk sinemasında karakter oyunculuğu denince akla ilk gelen isimlerden biri. Asıl mesleği öğretmenlik olan Şener Şen birkaç filmde seslendirmecilik yaparak sinema sektörüne giriş yaptı. İlk filmi ise 1964 yılında çekilen ''Yaşasın Hayat'' adlı yapımdır. İşte, bilinmesi gereken Şener Şen filmlerini sizler için derledik.
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1
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1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı Öğretmen Ekrem karakteriyle unutulmaz bir oyunculuk sergiledi. O günden bu yana komediden drama birçok başarılı filmde başrol oynadı. Çöpçüler Kralı filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivalinde 'en iyi yardımcı oyuncu'' ödülüne layık görüldü.
Kendisi gibi oyuncu olan babası Ali Şen'in ısrarıyla tiyatroda başlayan oyunculuk kariyerine yüze yakın film sığdırdı. En son filmini 2017 yılında çeken Şener Şen'e, 2010 yılında Londra'da düzenlenen Türk Filmleri Festivalinde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.
2
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Tosun Paşa
1975 yılında peş peşe çekilen Hababam Sınıfı ve Bizim Aile filmlerinden sonra Şener Şen Arzu Film ile bir sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra Tosun Paşa filminde Kemal Sunal ile birlikte unutulmaz bir oyunculuk performansı sergiledi. Aktör bu filmdeki ''Tellioğlu Lütfü'' karakteri ile Yeşilçam'da kalıcı olacağının sinyallerini de vermiş oldu.
3
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Süt Kardeşler
Yönetmen Ertem Eğilmez ile birlikte birçok başarılı filme imza atan Şener Şen, Süt Kardeşler filminde de göz dolduran bir performans sergiledi. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe ile başrolleri paylaştığı film IMDB Top listesinde 32. sırada yer alıyor.
4
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Çöpçüler Kralı
Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in olduğu Çöpçüler Kralı filminde zabıta memuru Şakir karakterini canlandırdı. 1977 yılında çekilen ve toplumsal bir arka planı da bulunan bu film yurt içindeki festivallerden ödülle döndü. Şener Şen durum komedisi türündeki filmlerde de başarıyla oynayabileceği bu film ile birlikte göstermiş oldu.
5
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Neşeli Günler
1978 yılında gösterime giren ve sımsıcak bir aile komedisi olan film, bugün bile tekrar tekrar izlenen unutulmaz filmler arasında. Adile Naşit ve Münir Özkul'un unutulmaz performansları filmi çok daha değerli kılıyor.
6
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Banker Bilo
Şener Şen bu filmde Maho karakterine hayat veriyor. Sisteme eleştirisinde bulunan film zengin- fakir çatışmasını mizahi bir perspektifte ele alıyor.
7
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Namuslu
Filmdeki Ali Rıza Bey rolü ile karakter oyunculuğunu zirveye taşıyan Şener Şen, filmin hemen hemen her sahnesinde gözüküyor. Filmi tek başına sırtlayan usta oyuncu bu filmiyle de izleyicilere unutulmaz bir 90 dakika sunuyor.
8
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Arabesk
Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp Ertem Eğilmez'in yönettiği Arabesk filmi, Şener Şen'in filmografisinde ayrı bir öneme sahip. Absürt komedi tarzındaki film arabesk türünde müzik yapan sanatçıların oynadığı filmlerin panoramasını sunuyor. 1988 yılında sinemalarda gösterilen film o zamana kadar görülmemiş bir seyirci rekoru kırdı. Halen sinema eleştirmenleri ve yazarları tarafından Şener Şen'in en orijinal ve farklı filmleri arasında gösterilmektedir.
9
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Eşkıya
Yavuz Turgul'un yönettiği Eşkıya filmi sadece Şener Şen değil Türk Sinema tarihi için de kilometre taşı sayılmaktadır. Senaryosundan oyuncu kadrosuna, diyaloglarından müziklerine kadar bir başyapıt olan Eşkıya'da usta aktör Baran karakterine hayat verdi. Ona Cumali karakteri ile Uğur Yücel eşlik etti. 1996 yılında gösterime giren film rekor kırarak 2 milyon 600 bine yakın kişi tarafından sinemada izlenmiştir.
10
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Gönül Yarası
Muhsin Bey, Unutulmaz Aşk Filmlerinin Yönetmeni ve Eşkıya'dan sonra Yavuz Turgul ile bir kere daha sinemaya dönen Şener Şen bu filmde öğretmen Nazım karakterini canlandırıyor. Türkiye'nin yakın tarihine de ışık tutan filmde usta oyuncuya Timuçin Esen ve Meltem Cumbul eşlik ediyor.
11
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Av Mevsimi
2010 yılında seyirciyle buluşan Av Mevsimi, Şener Şen'in oynadığı ilk ve tek polisiye film olduğu için ayrı bir öneme sahip. Aksiyon ile gizem türündeki filmde Cem Yılmaz'ın oyunculuğu da görülmeye değer.