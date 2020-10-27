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GeriKültür Sanat En İyi Scott Adkins Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Scott Adkins Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Scott Adkins Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Scott Adkins Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Scott Adkins Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Scott Adkins Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Scott Adkins çok sevilen ve filmleriyle gönüllere taht kuran bir oyuncudur. İzledikçe merak ettiren filmlerinde rolüyle bütünleşmiş ve seyircilere duygu geçişini sağlamıştır. En iyi 10 Scott Adkins filmleri nelerdir, yeni ve eski en çok izlenen Scott Adkins filmleri hangileridir sizler için derledik.

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Scott Adkins 7 Haziran 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir. Oyunculuğunun yanında erken yaşta öğrendiği judo, kick boks ve taekwondo alanlarında uzmanlaşmış ve dersler vermeye başlamıştır. Estetik tekme stilleriyle dünyada ilk 5'e girebilen yetenekli bir dövüşçüdür. Filmlerinde de bu dövüş yeteneği ile sık sık sevenlerinin karşısına çıkmaktadır. İzlemek isteyip karar veremeyenler, yeniden izlemek isteyenler, sıradaki film için heyecanla bekleyenler... Kısaca Scott Adkins sevenler için hazırlanan en iyi 10 film!

2Doctor Strange (2016)
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Doctor Strange (2016)

Kara büyü ile uğraşarak Lucian karakterini canlandıran Scott Adkins, IMDb puanı 7,5 olan bir Marvel filmiyle izleyenlerinin karşısına çıkmıştı. Stephen Strange, ellerine aldığı kalıcı kazadan sonra Ancient One büyücüsüne gider. Film, Stephen'ın yaşadıklarını konu almaktadır.

3Undisputed 3: Redemption (2010)
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Undisputed 3: Redemption (2010)

Scott Adkins’in dövüş yeteneklerini sergilediği ve Yuri Boyka karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktığı bu film, en çok sevilen Scott Adkins filmleri arasında bulunur. Yuri Boyka, tek bacağının sakat kalmasına rağmen yeniden dövüşmeye başlar. Cezaevinde hayatta kalmaya çalışmak göründüğü kadar kolay değildir.

4Undisputed 2: Last Man Standing (2006)
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Undisputed 2: Last Man Standing (2006)

IMDb puanı 7,1 olan Scott Adkins’in bu filmi Rus hapishanelerinde geçmektedir. Dünyada çok tanınan George Chambers, kendisine atılan bir iftira sebebiyle hapse düşer. Hapiste Yuri Boyka ile tanışarak hayatta kalmak için dövüşlere katılır.

5Undisputed 4: Boyka (2016)
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Undisputed 4: Boyka (2016)

Undisputed serisinin son filmi olan Boyka, en büyük düşmanı Victor’un ölümü sebebiyle içsel bir ıstırap çekmektedir. Vicdan azabı sebebiyle Victor’un ailesini korumaya çalışır. Aynı anda kendi peşine takılan mafyalardan da kurtulması gerekmektedir.

6Avengement (2019)
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Avengement (2019)

IMDb puanı 6,5 olan Avengement, 2016 yılında Scott Adkins başrollüğünde severlerinin karşısına çıkmıştır. Bir katil olan ve uzun bir süre hapiste kalan Cain Burgess, kaldığı hapishaneden kaçmayı başarır. Geçmişte yaşadıklarının intikamının peşine düşerken, kendini de bulmaya çalışır.

7Ninja 2: Shadow of a Tear (2013)
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Ninja 2: Shadow of a Tear (2013)

İlk filmi 2009 yılında yayınlanan Ninja filminin devamı olarak çekilmiştir. Scott Adkins başrol olarak sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Karısının ölümünün intikamını almak için karanlık tarafa geçen Casey ve hikayesini anlatmaktadır. Filmin yönetmenliğini Isaac Florentine yapmıştır.

8Assassination Games (2011)
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Assassination Games (2011)

Roland Flint karakterini canlandıran Scott Adkins, dünyanın en iyi suikastçısı olarak bilinmektedir. Bu kez yanında Vincent Brazil isimli yetenekli bir suikastçı daha vardır. Birlikte çalışmak zorunda kalan ve görevlerini tamamlamaları gereken iki adamın hikayesini anlatmaktadır.

9American Assassin (2017)
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American Assassin (2017)

American Assassin, IMDB’de 6,2 puana sahiptir. Ailesini ve sevgilisini kaybettiği için öfkeli olan Mitch, başına gelen pek çok talihsizlik karşısında kalmıştır. CIA ajanı olmak için eğitim alan Mitch, tehlikenin içine adım atmaktadır.

10Karmouz (2018)
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Karmouz (2018)

Film, Mısırlı bir polis memurunun yaşadığı bölge olan Karmouz’dan ismini almaktadır. Polisiye ve suç türü sevenlerinin Scott Adkins sevenleriyle ortak paydada bulaşabileceği filmin IMDb puanı 5,9’dur. Yönetmen koltuğunda Peter Mimi oturmaktadır.

11The Debt Collector (2018)
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The Debt Collector (2018)

Scott Adkins ve dövüş yeteneğini gözler önüne seren bu filmin başrolünün adı French. French, mafyanın yanında işe girmiştir. Borçlu olan kişileri takip etme görevinin ne kadar tehlikeli olduğu sonradan anlaşılacaktır. IMDb 5,7 olan filmin yönetmenliğini Jesse V. Johnson yapmıştır.

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