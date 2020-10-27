En İyi Scarlett Johansson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Scarlett Johansson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Scarlett Johansson 1984'te New York'ta doğdu. 10 yaşında, Coen Brothers'tan Spike Jonze'ye pek çok filmde oynadıktan sonra kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Yıldız birçok yönetmenle çalıştı. Bunun yanında Woody Allen'ın en sevdiği aktördür. Ayrıca Marvel's Avengers Assemble ile işbirliği yaptı. Oldukça sevilen aktristin bu kadar sevilmesinin asıl nedeni belki de oynadığı birbirinden güzel filmlerdir. İçeriğimizde birbirinden güzel Scarlett Johansson filmlerini bulabilirsiniz.