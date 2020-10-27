En İyi Scarlett Johansson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Scarlett Johansson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Scarlett Johansson oldukça sevilen ve mükemmel yapımlara imza atmış bir aktristir. Oldukça popüler olması ve kaliteli yapımlarda boy göstermesi sebebi ile filmleri çok merak edilir. Sizler için en iyi Scarlett Johansson filmlerini derledik.
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1
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Scarlett Johansson 1984'te New York'ta doğdu. 10 yaşında, Coen Brothers'tan Spike Jonze'ye pek çok filmde oynadıktan sonra kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Yıldız birçok yönetmenle çalıştı. Bunun yanında Woody Allen'ın en sevdiği aktördür. Ayrıca Marvel's Avengers Assemble ile işbirliği yaptı. Oldukça sevilen aktristin bu kadar sevilmesinin asıl nedeni belki de oynadığı birbirinden güzel filmlerdir. İçeriğimizde birbirinden güzel Scarlett Johansson filmlerini bulabilirsiniz.
2
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The Horse Whisperer
Scarlett Johansson (Scarlett Johansson), oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında başlayan yıldızlardan biridir ve Robert Redford'un "Ata Fısıldayan Adam" filminde rol almıştır. Filmin başlangıcı Grace MacLean Jr. atına binerken bir kamyonun çarptığı kazanın izlerini kaldırmak için Montana'da bir çiftliğe götürülüyor ve kazada zihinsel ve fiziksel hasar görüyor.
3
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Ghost World
"Hayalet Dünya" Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağımsız sinemalardaki gençlerin en tatlı örneklerinden biri. Odak noktası, liseden mezun olan ve aynı eve gitmeye karar veren iki genç olan Enid ve Rebecca. Thora Birch ve Scarlett Johansson “The Ghost World” de rol aldı.
4
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Girl With A Pearl Earring
Filmin adı, Flaman ressam Johannes Vermeer'in ünlü bir resminden geliyor. Avrupa sanat tarihinin en önemli figürlerinden biri olan resim, resimlerinde tasvir edilen ressam ve gençliğe odaklanıyor. Tracy Chevalier'in romanından uyarlanan "İnci Küpeli Kız" romanı, romandaki tablonun ve yapısının anlaşılmasını kurgusal hale getiriyor. Colin Firth ünlü ressamı, Scarlett Johansson ise tablo için poz veren genç hizmetçiyi oynadı.
5
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Lost İn Translation
"Lost Translation" 2000'li yılların bağımsız filmlerinin başyapıtlarından biridir. Tokyo'da bir otelde yaşayan iki Amerikalının hikayesini anlatır. Yıldız oyuncu Bob Harris ile otelde fotoğrafçı kocasını bekleyerek zaman geçiren Charlotte anlatılmaktadır. Dostlukları yakınlaştıkça, ikisi kültürel yabancılaşmayı hayatlarını değiştirmek ve yeni duygular keşfetmek için bir bahane olarak kullandı.
6
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A Love Song for Bobby Long
Steve Bobby Long'un aşk şarkısı, Scarlett Johansson ve John Travolta'yı bir araya getiriyor ve annesinin ölümünden sonra New Orleans'a dönen genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Pursy Will bu evde yaşamayı planlıyor ve evi boş bulacağını düşünüyor. Ancak evde annesinin arkadaşı olan ve sonunda onlarla yaşayan iki adam buluyor.
7
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Match Point
New York'ta yönetmen, senarist ve oyuncu olan Woody Allen, 2005 yılında Londra'da bir film çekti ve sonraki yıllarda Avrupa'nın birçok şehrinden hayranlara seslendi. Bu yönetmenin Londra'da kişisel bir devrim başlatan ilk filmi olan "Ateş Noktası". Bu film aynı zamanda Scarlett Johansson'un oynadığı üç Woody Allen filminden birincisi olma özelliğine sahiptir.
8
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The Prestige
Christopher Nolan günümüzün en iyi bilim kurgu yönetmenleri arasındadır. "Batman" üçlemesinin ilk filminden sonra, bizi 19. yüzyılda yaşamış olan iki rakip sihirbazın Londra'sına götürüyor. "Prestij" adı, sihirbazın gösterinin sonunda sakladığı en önemli iki numaradan alınmıştır.
9
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Vicky Cristina Barcelona
Scarlett Johansson, Woody Allen ile üçüncü kez işbirliği yaptı. Filmde Cristina ile arkadaşı Vicky Barcelona'ya bir gezi düzenlerler. Woody Allen'ın film çalışmalarındaki en şaşırtıcı sürprizlerden biri, Juan Antonio ile tanıştıktan sonra bu tatilin bir aşk üçgeni hatta bir aşk dörtgeni haline gelmesi.
10
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Under The Skin
Michel Faber'in bir bilim kurgu romanından uyarlanan bu karanlık film, İskoçya'nın büyüleyici coğrafi arka planını anlatıyor ve bizi yalnız bir adamı "avlayan" gizemli bir kadının hikayesine sürüklüyor.
11
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Her
Yakın geleceği gözler önüne seren ve teknolojiyle bağlantılı yaşamı sorgulamaya iten 2013 sinemasında, Joaquin Phoenix'in tek başına oyuncu olarak alındığı bir film. Ancak film boyunca başka birisim de Scarlett Johansson, işletim sistemi Samantha'yı seslendiriyor.