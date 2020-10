En İyi Scarlett Johansson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Scarlett Johansson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

A Love Song for Bobby Long Steve Bobby Long'un aşk şarkısı, Scarlett Johansson ve John Travolta'yı bir araya getiriyor ve annesinin ölümünden sonra New Orleans'a dönen genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Pursy Will bu evde yaşamayı planlıyor ve evi boş bulacağını düşünüyor. Ancak evde annesinin arkadaşı olan ve sonunda onlarla yaşayan iki adam buluyor.