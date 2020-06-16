En İyi Savaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Savaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Zaman geçirmek için yapılabilecek en iyi aktivitelerden bir tanesi de film izlemektir. Film izlemek isteyen kişiler beğenilerine en uygun filmi seçerek keyifli vakit geçirmek ister. Bizde sizler için yazımızda en iyi savaş filmleri önerilerinde bulunduk. Böylece savaş filmi izlemek isteyenler için etkili bir liste hazırladık.
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1
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Savaş filmleri özellikle tarihi konu alan ve çekilen savaş filmleri olarak görülmektedir. Savaş filmleri savaşların can alıcı, yıkıcı noktalarını konu aldığı için oldukça etkilidir. Savaş filmi izlemeyi sevenler için en iyi savaş filmleri listesi arananlar aranan listeler arasındadır. Bu sebeple kaliteli vakit geçirmek ve istedikleri filmi ulaşmak isteyenler için hazırladığımız en iyi savaş filmleri listesinde herkes için kendine uygun bir film bulacağına eminiz.
2
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Savaş filmleri genelde tarihi filmler olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaş filmleri izlemeyi Sevenler İçin savaş filmleri listesi oldukça önemlidir. 2020 yılı güncel listesi ile en iyi savaş filmleri sizler için listeledik.
3
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Schindler'in Listesi (1993)
3 saat 15 dakikalık uzun bir film olan şirketlerin listesi Schindler'in listesi iş adamı Schindler'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçi çalıştırmasını konu edinen bir filmdir. Ödülü olan film savaş filmleri kategorisinde en iyiler arasında yer almaktadır. Schindler Nazi askerlerine sefer tası üreten Bir fabrikanın sahibidir. Nazi güçlerine rağmen 1100 Yahudi’ye fabrikasında işveren şehitler Schindler fabrikasında çalışan Yahudileri kurtarmaya amaçlayarak bir liste hazırlar.
4
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Ayla (2017)
Ayla filmi 2017 yapımı film en iyi savaş filmleri arasında yer almaktadır. Yine gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama olan Ayla filmi Kore Savaşı’nda bir Türk askeri tarafından bulunan kız çocuğunun hikayesini anlatmaktadır. Kore savaşına asker olarak gönderilen Süleyman ve savaş sırasında öksüz kalan Koreli kızı anlatan filmde bir süre sonra Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Süleyman'ın Ayla’yı Türkiye'ye getirememesini konu alır.
5
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Life is Beautiful (1999)
1999 yapımı olan Life is Beautiful II. Dünya Savaşı'nı konu alan ödüllü savaş filmleri arasında yer almaktadır. Life is Beautiful filminde savaşın birkaç yıl öncesi anlatılmaktadır. İki âşık birçok engeli aşarak kavuşup evlenir. Ancak Tam bu sırada İkinci Dünya Savaşı çıkar. Bu çift Yahudi oldukları için Guido ve Dora toplama kampına götürülür. Çocukları olan Guido ve Dora oğullarını bu durumdan etkilenmemesi için savaşı oyun olarak anlatacaktır.
6
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Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)
Er Ryan’ı kurtarmak İkinci Dünya Savaşı konulu filmlerden bir tanesidir. Er Ryan'ı Kurtarmak Amerikan ordusunda yaşanan bir olayı konu almaktadır. 4 oğlu savaşta ölen bir kadın kalan son oğlunun yaşayıp yaşamadığı hakkında bilgi almak ister. Son çocuk Amerikan Ordusu tarafından bu askerin yaşayıp yaşamadığı bilgisi annesine ulaştırmak için verilen mücadele anlatılır.
7
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Gladyatör (2000)
2000 yapımı olan film tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında yer almaktadır. Dünyanın en iyi savaş filmleri arasındadır. Roma bir generalin ailesi hükümdarı oğlu tarafından katledilmiştir. General intikamını almak için Gladyatör olarak Roma'ya geri döner.
8
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Piyanist (2002)
İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan en etkili filmlerden bir tanesi de Piyanist filmidir. 2002 yapımı olan filmde Polonya'nın Nazi işgali ve işgal sırasında bir piyanistin hayatta kalma mücadelesi anlatılmaktadır.
9
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Cesur Yürek (1995)
13. Yüzyılda İngilizlerin İskoçya egemenliğini anlatan filmde eşi İngiliz askerleri tarafından öldürülen bir askerin mücadelesi anlatılır. Bu cesur yüreğin diğerlerine verdiği cesarette filmde konu edilir.
10
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Nefes: Vatan Sağolsun ( 2009)
Türk sineması için en iyi savaş ve dram filmleri arasında yer alan filmde bir karakolda bulunan 40 askerin çatışmada yaşadıkları anlatılır. Çatışma sırasında yaşananlar, kalanlar gidenler yoğun duygularla anlatılır.
11
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Dağ (2012)
Birbiriyle hiç anlaşamayan 2 askerin birbirine güvenmekten başka çaresinin olmadığını anlatan filmde teröristler tarafından kuşatılmış bir bölgeden çıkmaya çalışan 2 askerin mücadelesi anlatılmaktadır. Bu kıskaçtan kurtulma çabaları anlatılan filmde karakter analizi de görülür.
12
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Çizgili Pijamalı Çocuk (2008)
Son yılların en iyi savaş ve dram filmleri arasında yer alan filmde evleri toplama kampının yanında olan bir çocuğun telin diğer tarafında ki çocukla olan arkadaşlığı konu alınmaktadır.