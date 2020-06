En İyi Savaş Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Savaş Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Life is Beautiful (1999) 1999 yapımı olan Life is Beautiful II. Dünya Savaşı'nı konu alan ödüllü savaş filmleri arasında yer almaktadır. Life is Beautiful filminde savaşın birkaç yıl öncesi anlatılmaktadır. İki âşık birçok engeli aşarak kavuşup evlenir. Ancak Tam bu sırada İkinci Dünya Savaşı çıkar. Bu çift Yahudi oldukları için Guido ve Dora toplama kampına götürülür. Çocukları olan Guido ve Dora oğullarını bu durumdan etkilenmemesi için savaşı oyun olarak anlatacaktır.