En İyi Savaş Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Savaş Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Günümüzde pek çok kişi savaş dizilerinin sevmekte ve sürekli olarak izlemektedir. Bu nedenle sizler için En iyi savaş dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen savaş dizileri listesi ve önerisi nelerdir? Detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.
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1
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Savaş dizileri senelerdir tutkunu olunan dizi çeşitleri arasında yer almaktadır. Bu dizilerde genelde aksiyon tarzı ve macera tarzı yer almaktadır. Macera tarzı olan bu diziler oldukça sürükleyici olmaktadır. Savaş filmleri en çok sevilen film kategorileri arasında yer almaktadır.
2
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Arayıcının Efsanesi
Yazar olan Terry Goodkd’in Doğruluk Kılıcı isimli kitabından da uyarlanarak bir televizyon dizisi haline gelmiş olan dizi toplamda 2 sezon ve 44 bölüm sürmüştür. Bu dizide kehanetler, büyücüler ve de savaşın konu edilmiş olduğu dizi gizemli dünyanın kapılarını açmaktadır.
3
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Generation Kill
Irak Savaşı’nı konu edinen dizi gazeteci yazar olan Evan Wright‘ın kitabından televizyona uyarlanmıştır. Toplam 7 bölümden oluşmuş dizinin de en büyük özelliği savaşı anlatmasıdır. Oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgard ve Lee Tergesen gibi kişiler yer almaktadır.
4
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Kardeşler Takımı
Yazar Stephen Ambrose’nın yazdığı romanından televizyona uyarlanan dizi bu kategoride gelmiş geçmiş en iyi dizidir. İkinci dünya savaşının konu olduğu dizi 10 bölümden oluşur. Yapımcılığını da Steven Spielberg ve de Tom Hanks’in üstlenmiştir.
5
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Our World War
Birinci dünya savaşı döneminin anlatıldığı bu dizinin psikolojik bir yanı vardır. Toplam 3 bölümden oluşup mini dizidir ve 3 saat sürmektedir. Bu dizi savaşa katılmış olan askerlerin ifadelerine dayanılarak da çekilmiştir. 2012 yılında da BAFTA ödülü alan dizi savaş ile dram türündedir.
6
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Spartacus (Kan ve Kum)
Bu savaş dizisi 3 Sezon olup 30 bölümden oluşmaktadır. Dizi destansı şekilde Roma’ya karşı ayaklanmış köleleri konu etmektedir. Ayrıca milattan önce 71 ile 73 yıllarının anlatılmış olduğu tarihsel savaş dizisidir. Oldukça başarılı bir dizi olup Andy Whitfield, John Hannah, Lucy Lawless, Peter Mensah ve de Manu Bennett gibi oyuncuların da rol aldığı bu dizi izleyicilerden tam not almıştır.
7
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Rome
Yapım yılı 2005 yılı ile 2007 yılı arasında olan bu savaş dizisi Golden Globe ile Emmy Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödüle de aday gösterilmiştir. Bu dizi toplamda 2 sezon ve 22 bölümden oluşmaktadır. Julius Caesar komutasında olan Roma İmparatorluğu’nun Mısır’daki mücadelesinin anlatılmış olduğu dizide Kevin McKidd, Polly Walker ve de Kenneth Cranham gibi kişiler yer almıştır.
8
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Taht Oyunları
Game of Thrones yani Taht Oyunları dizisi en çok hayran olan kitlesine sahip bir dizidir. Bu dizide George R. R. Martin romanından uyarlanan diziyi izlemeyen kalmamıştır.
9
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The Pacific
İkinci dünya savaşının konu olduğu ve her bölümünün yaklaşık 60 dakika sürdüğü bu mini dizi The Pacific aslında savaş sahneleri ve de savaş dizileri sever kişiler için izlenmesi gerekli bir yapım olmaktadır. Oyuncu kadrosu olarak; Jon Seda, James Badge Dale ve de Joseph Mazzello gibi kişiler yer almaktadır.
10
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Vikings
Kanada ile İrlanda ortak yapımı olan dizi tarihsel drama savaş türündedir. Toplamda 3 sezon ve de 29 bölümden oluşmakta ve İskandinav mitolojisinin içinize işleyeceği bir dizi olmaktadır. Vikings dizisinde Travis Fimmel ve Clive Standen gibi isimler yer alır.
11
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Turn
Alexander Rose’un yazarlığını yaptığı Washington Spies adlı kitabından uyarlanan bu dizi Amerika'da olan ilk casusların hikayesini anlatmaktadır. Bu dizi dram ve de savaşın başarılı şekilde işlendiği dizi olup 1778 yılında Amerika bağımsızlık mücadelesini de konu almaktadır.