En İyi Savaş Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Savaş Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Rome Yapım yılı 2005 yılı ile 2007 yılı arasında olan bu savaş dizisi Golden Globe ile Emmy Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödüle de aday gösterilmiştir. Bu dizi toplamda 2 sezon ve 22 bölümden oluşmaktadır. Julius Caesar komutasında olan Roma İmparatorluğu’nun Mısır’daki mücadelesinin anlatılmış olduğu dizide Kevin McKidd, Polly Walker ve de Kenneth Cranham gibi kişiler yer almıştır.