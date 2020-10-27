En İyi Sandra Bullock Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sandra Bullock Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Geçtiğimiz senelerde dünyanın en yüksek ücretli oyuncusu seçilen Sandra Bullock, beyaz perdenin vazgeçilmez yıldızları arasında yer almaktadır. Peki, güzel yıldızın eski ve yeni en çok izlenen filmleri nelerdir? Sizler için detaylı bir liste hazırladık.
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1
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1964 yılında dünyaya gelen Sandra Bullock Amerikalı bir oyuncudur. Kendisi, kariyerine devam ettiği süre boyunca, farklı unvanlara layık görülmüştür. Dünyanın en güzel kadını ve en etkili kişileri arasında gösterilmesi, bu unvanlardan bazılarıdır. Sandra Bullock, güzelliğinin yanı sıra sergilemiş olduğu başarılı oyunculukla da tanınmaktadır. Buna göre, kendisi Akademi ve Altın Küre Ödülü’nü almaya da hak kazanmıştır. Washington- Lee Lisesi’ni tamamladıktan sonra East Carolina Üniversitesi’ne gitmiş ve buradan mezun olmuştur. Drama Güzel Sanatlar diplomasını 1987 senesinde alan güzel oyuncu, bu tarihten beri pek çok filmde rol almıştır. Kendisinin en beğenilen filmleri ise; Yerçekimi, Göl Evi, Hız Tuzağı ve Çarpışma şeklinde sıralanmaktadır.
2
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Yerçekimi (Garavity)
Yerçekimi, 2013 yılında gösterime giren bir macera filmidir. Dr. Ryan Stone, Matt Kowalsky’nin komuta ettiği bir uzay mekiği ile yolculuğa çıkar. Ancak ikiliyi uzay boşluğunda büyük bir yalnızlık beklemektedir.
3
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Göl Evi (The Lake House)
Göl Evi, romantik ve dram türleri arasında yer alan bir filmdir. Chicago’daki bir hastanede görev yapan DR. Kate, göl kenarındaki evini yeni kiracısı için hazırlar ve ona bir mektup bırakır. Evin yeni sahibi olan Alex ise taşınma sırasında büyük bir şaşkınlık yaşar.
4
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Çarpışma (Crash)
2004 senesinde izleyici karşısına çıkan Çarpışma, Akademi Ödülü’nü almaya layık görülmüş bir yapıttır. Film içerisinde birbirinden hiç haberi olmadan yaşayan insanların bir araya gelmesi ele alınıyor. Bu insanlar; ev hanımı, uyuşturucu bağımlısı kocası, araba hırsızı ve aşık dedektifler gibi birbirinden bağımsız kişiler.
5
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Kör Nokta (The Blind Side)
Kör Nokta, 2009 yılında beyazperdeye çıkarılan bir dram filmidir. Filmin senaryosu babasını tanımayan ve uyuşturucu bağımlısı bir anneyle yaşayan bir çocuğun spor kariyeri üzerine kurulmuştur.
6
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Öldürme Zamanı (A Time to Kill)
Öldürme Zamanı, gerilim ve dram kategorisinde yer alan eski bir yapıttır. Filmin ana temasında Amerika Birleşik Devletleri içerisinde devam eden beyaz ve siyah ırk ayrımı bulunmaktadır.
7
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Aşkta ve Savaşta (In Love and War)
47. Berlin Festivali’nde gösterime giren Aşkta ve Savaşta, aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanmış bir filmdir. Filmde, 1. Dünya Savaşı sırasında ambulans şoförü olarak görev yapan bir adamla hemşire Agnes von Kurowsky’nin mutsuz aşkları anlatılmaktadır.
8
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Hız Tuzağı (Speed)
Gişe rekortmeni olan Hız Tuzağı’nın yönetmen koltuğunda Jan de Bont oturmaktadır. Polis memuru olarak görev yapan Jack Traven, bu kez bomba yüklü bir otobüsteki yolcuları kurtarmak zorundadır. Bu yoldaki en büyük yardımcısı ise ehliyeti alınan Annie Porter’dır.
9
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Gerçeğin Peşinde (Infamous)
2007 senesinde vizyona giren Gerçeğin Peşinde, Kansas’ta işlenen bir cinayeti incelemek üzere yola çıkan bir yazarın hikayesini anlatmaktadır. Yazara kitabı için ilham veren Perry, durumu karakter ve yazar ilişkisinden daha öteye taşır.
10
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Sıradışı (Premonition)
Dram türünde gösterime giren Sıradışı, kocasının ölüm haberini aldıktan sonra gizemli bir bulmacanın işine düşen Linda’nın hikayesini ele almaktadır. Linda, kocası öldükten sonra da onu görmeye devam eder ve etraftakilerin yargılayıcı bakışları içinde kalır.
11
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Ernest Hemingway ile Güreşmek (Wrestling Ernest Hemingway)
Ernest Hemingway ile Güreşmek, sıkı bir dostluk (Richard Harris ile Robert Duvall arasındaki) hikayesidir. Filme yaşlılık gerçeği ile yüzleşmek durumunda kalan insanlar arasındaki paylaşım ve örülen görünmez duvarların nasıl yıkıldığı anlatılmaktadır.