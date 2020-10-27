En İyi Sandra Bullock Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sandra Bullock Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

1964 yılında dünyaya gelen Sandra Bullock Amerikalı bir oyuncudur. Kendisi, kariyerine devam ettiği süre boyunca, farklı unvanlara layık görülmüştür. Dünyanın en güzel kadını ve en etkili kişileri arasında gösterilmesi, bu unvanlardan bazılarıdır. Sandra Bullock, güzelliğinin yanı sıra sergilemiş olduğu başarılı oyunculukla da tanınmaktadır. Buna göre, kendisi Akademi ve Altın Küre Ödülü’nü almaya da hak kazanmıştır. Washington- Lee Lisesi’ni tamamladıktan sonra East Carolina Üniversitesi’ne gitmiş ve buradan mezun olmuştur. Drama Güzel Sanatlar diplomasını 1987 senesinde alan güzel oyuncu, bu tarihten beri pek çok filmde rol almıştır. Kendisinin en beğenilen filmleri ise; Yerçekimi, Göl Evi, Hız Tuzağı ve Çarpışma şeklinde sıralanmaktadır.