En İyi Sanat Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sanat Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Popüler kültürün ve sinemanın dışında kalan filmlere kısaca sanat filmi denir. Genellikle dram ve komedi türlerinde çekilen yapımlarda görsellikten çok senaryo ve oyunculuklar ön plana çıkıyor. Sizin için sinema tarihinin en çok izlenen sanat filmlerini listeledik.
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1
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Sinema literatüründe bu tarz yapımlara ''festival filmi'' ya da ''bağımsız film'' adı da verilir. Genel izleyici kitlesine hitap etmeyen filmlerden elde edilen gişe hasılatı genellikle düşük olur.Ülkemizde 1980 yılından sonra sanat filmi furyası başlamıştır. Yavuz Özkan, Tunç Başaran, Ömer Kavur gibi başarılı yönetmenlerin çektiği filmler Türk sinemasının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Dünya sinemasında sanat filmi çeken başlıca yönetmenler şunlardır: Luis Bunuel, Noah Baumbach, Lars Von Trier, Michael Haneke, Ulrich Seidl, François Ozon, Andrey Tarkovski, Mike Leigh, Thedoros Angelopoulos.
2
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Biri ve Diğerleri
Tunç Başaran'ın yazıp yönettiği Biri ve Diğerleri, tek mekan çekilen nadir Türk filmlerinden biri. Film, birkaç sahne hariç bardaki insanların diyaloglarından oluşuyor. Yalnızlık, yabancılaşma, birey - toplum çatışması gibi konuları ele alan yapımda Aytaç Arman, Füsun Demirel ve Hikmet Karagöz gibi isimler oynuyor.
3
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Akrebin Yolculuğu
Baş rollerinde Mehmet Aslantuğ, Şahika Tekand ve Tuncel Kurtiz'in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Türk sinemasının duayen ismi Ömer Kavur oturuyor. Bir saat tamircinin yabancısı olduğu bir kasabada başından geçen garip olayların anlatıldığı film,16. Uluslararası İstanbul Film Festivali, En İyi Türk Filmi Ödülüne layık görüldü.
4
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Kafka
Amerika Bağımsız sinemasının önemli isimlerinden biri olan Steven Soderbegh'in 1991 yılında çektiği film en çok izlenen sanat filmlerinden biri oldu. Franz Kafka ile yazmış olduğu Şato romanının bir arada anlatıldığı film, sıra dışı bir kurguya sahip.
5
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Köpek Dişi
Yorgos Lanthimos'un çektiği bu sarsıcı filmde çocuklarını dışarıda dünyaya karşı tamamen izole ederek yetiştiren tuhaf bir aile anlatılıyor. Özellikle sert sahneleri ile dikkatleri üzerine toplayan yapım Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış Ödülüne layık görüldü.
6
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Pollock
Ressam Jackson Pollock'un çalkantılı hayatını konu edinen filmin yönetmenliğini ünlü oyuncu Ed Harris üstlendi. 2001 yılında Marcia Gay Harden'a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını getiren filmin Imdb puanı 7.0
7
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Stalker
Sovyet Sinemasının özgün yönetmeni Andrey Tarkovski'nin 1979 yılında çektiği film Imdb Top 250 listesinin 173. sırasında yer alıyor. Birçok eleştirmene göre sinemada ''Post Apokaliptik'' türü bu film ile başlamıştır. İsimsiz bir kasabada, var oluşlarını sorgulayan üç yabancının belirsiz bir hedefe doğru çıktıkları yolculuğu anlatan yapım minimalist sinemasının en başarılı örneklerinden biri.
8
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Un Chien Andalou
Senaryosunu sürrealist ressam Salvador Dali'nin kaleme aldığı Bir Endülüs Köpeği, hem sanat filmlerinin hem de avangard sinemanın öncüsü kabul ediliyor. Gerçeküstü ögelerle bezenmiş bu yapımda bir konu bütünlüğü yoktur. Daha sonra birçok sürrealist filme daha imza atacak olan Luis Bunuel'in çektiği filmin toplam süresi 16 dakika.
9
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The Holy Mountain
Sinema otoritelerince Şili'nin en büyük yönetmeni olan Alejandro Jodorowski'nin çektiği Kutsal Dağ'ın Imdb puanı 7.9. 1973 yılında gösterime giren film çığır açmış ve birçok genç sinemacıyı fazlasıyla etkilemiştir.
10
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Türev
Ulaş İnan İnanç'ın yazıp yönettiği film, tamamı el kamerası ile çekilmiş ilk Türk filmidir. Lars Von Trier'ın Dogma akımından izler taşıyan film 2 kadın arasında kalmış bir adamın yaşadıklarını deneysel bir çekim tekniğiyle beyaz perdeye aktarıyor.