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GeriKültür Sanat En İyi Samuray Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Samuray Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Samuray Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Samuray Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Samuray Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Samuray Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Japonya tarihinde soylu bir aileden gelen askerlere samuray adı verilirdi. Daimyo adı verilen toprak sahiplerine bağlılık yemini eder ve ömür boyu onlara sadık kalırlardı. Barış zamanında çiftçilik yaparak geçimini sağlayan samuraylar 18. yüzyılın sonunda tarih sahnesinden çekildi. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen samuray filmlerini listeledik.

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Sinema tarihinde samurayları konu alan onlarca film çekildi. Sadao Yamanaka'nın yazıp yönettiği ''Humanity and Paper Ballons'', samuraylar hakkında çekilmiş ilk filmdir. 1937'de vizyona giren yapım efendisiz kalan samurayların yaşadığı zorlukları anlatıyor. Yönetmenliğini Japonya'nın en ünlü yönetmeni Akira Kurosawa'nın üstlendiği Yedi Samuray ise 1954 yılında gösterime girdi. Japonya dışında Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde de samurayların hayatından kesitler sunan birçok film çekildi.

213 Suikastçi
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13 Suikastçi

Japonya sinemasının en sıra dışı yönetmenlerinden biri olan Takashi Miikie'nin yönettiği filmde Lord Naritsugu'nun 13 samuraydan oluşan bir çete ile verdiği mücadele anlatılıyor. 2010 yapımı 13 Suikatçi en iyi sanat yönetimi ve yapım tasarımı dallarında Japon Akademi ödüllerini kazandı.

347 Ronin
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47 Ronin

Hiroyuki Sanada, Keanu Reves ve Tadanobu Asano'nun baş rollerini paylaştığı film, 2013 yılının en ses getiren filmlerinden biri oldu. Özellikle dövüş sahneleri ile izleyicilerin beğenisini kazanan filmin Imdb puanı 6.3.

4Seppuku
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Seppuku

Japonya'nın barış dönemini ve işsiz kalan samurayların çektiği sıkıntıları beyaz perdeye taşıyan filmin yönetmenliğini Masaki Kobayashi üstlendi. 1962 yılında gösterime giren filmin Imdb puanı 8.6

5Hayalet Köpek Samurary Tarzı
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Hayalet Köpek Samurary Tarzı

Amerikan bağımsız sinemasının öncü ismi Jim Jarmusch'un yazıp yönettiği film, samuray kültürü üzerine çekilmiş en orijinal yapımlardan biri. Forest Whitaker'ın ''Ghost Dog'' karakterine hayat verdiği film, ''iyi'' ile ''kötünün'' savaşını farklı bir pencereden anlatıyor.

6Samuray İsyanı
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Samuray İsyanı

Listenin son sırasında Toshiro Mifune ve Yoko Tsukasa'nın rol aldığı Samuray İsyanı var. 1967 yılında vizyona giren film, Japonya tarihinde birçok kez yaşanmış olan samuray isyanlarını mercek altına alıyor. Ülkemizde de çok sevilen filmin Imdb puanı 8.4

7Tasogare Seibei
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Tasogare Seibei

Filmde geceleri iş aramaya çıkan ve çevresindeki kişilerce alay edilen Seibe'nin bir kahramana dönüşmesi anlatılıyor. 2002 yılında Japonya'da gişe rekorları kıran filmin oyuncu kadrosunda Hiyouki Sanada, Ren Ohsugi ve Rie Miyazawa yer alıyor.

8Son Samuray
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Son Samuray

Tom Cruise ve Watanabe'nin bal rollerini paylaştığı Son Samuray, 2003 yılında gösterime girdi. 19. yüzyılda İngiltere ile Japonya arasında savaş çıkar. Bir yüzbaşı, samuraylara esir düşer. Kendisini öldüreceklerini düşünürken, yarasını iyileştirir ve ona iyi davranırlar. İyileştikten sonra samurayların lideri Katsumoto'dan kılıç kullanmasını öğrenir ve samurayların arasına katılır. 4 dalda Oscar'a aday gösterilen filmin yönetmen koltuğunda Edwad Zwick oturuyor.

9Zatoichi
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Zatoichi

Sezgileriyle hareket eden Zatoichi, kör olmasına rağmen ülkenin en iyi kılıç kullanan samuraylarından biridir. Ginzo çetesinin kasabadaki tüm insanları esir aldığını öğrenir ve harekete geçer. Takashi Kitano'nun yazıp yönettiği film, uluslararası festivallerde 21 ödül kazandı.

10Yedi Samuray
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Yedi Samuray

Dekor ve sanat yönetimi dalında Oscar'a aday gösterilmiş olan Yedi Samuray, usta yönetmen Akira Kurosawa'nın başyapıtı olarak kabul ediliyor. Kalabalık bir oyuncu kadrosuyla çekilmiş olan film Imdb Top 250 listesinin 19. sırasında yer alıyor.

11Yağmurdan Sonraki Soluk Ayın Öyküleri
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Yağmurdan Sonraki Soluk Ayın Öyküleri

Japon Sivil Savaşlarını anlatan film Venedik Film Festivalinin en büyük ödülü olan Altın Aslan'ı kazandı. Orijinal adı ''Ugetsu'' olan filmde dönemin ünlü isimleri, Machiko Kyu, Masayuki Mori ve Mitsiko Mito oynuyor.

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