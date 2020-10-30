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En İyi Samuray Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Samuray Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Japonya tarihinde soylu bir aileden gelen askerlere samuray adı verilirdi. Daimyo adı verilen toprak sahiplerine bağlılık yemini eder ve ömür boyu onlara sadık kalırlardı. Barış zamanında çiftçilik yaparak geçimini sağlayan samuraylar 18. yüzyılın sonunda tarih sahnesinden çekildi. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen samuray filmlerini listeledik.