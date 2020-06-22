En İyi Salman Khan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Salman Khan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ünlü isim şu zamana kadar seksenden fazla filmde oynadı. Babasının senarist olması vesilesiyle erken yaşta oyunculuk kariyerine başlayan aktör, aksiyon sahnelerindeki başarısı ile biliniyor. Bununla birlikte Bollywood için bir klasik olan müzikal türünde de sayısız filmde görev aldı. Televizyon sunuculuğu, müzisyenlik ve modellik geçmişi de bulunan Khan'ın oynadığı birçok film hem Hindistan'da hem de dünya çapında hasılat rekoru kırdı.