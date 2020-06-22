En İyi Salman Khan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Salman Khan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Bollywood sinemasının en meşhur aktörlerinden biri olan Salman Khan 1965 yılında doğdu. Genellikle mafya ve aksiyon filmlerinde yer alan yıldız oyuncu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip. Sizin için en iyi Salman Khan filmlerini derledik.
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1
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Ünlü isim şu zamana kadar seksenden fazla filmde oynadı. Babasının senarist olması vesilesiyle erken yaşta oyunculuk kariyerine başlayan aktör, aksiyon sahnelerindeki başarısı ile biliniyor. Bununla birlikte Bollywood için bir klasik olan müzikal türünde de sayısız filmde görev aldı. Televizyon sunuculuğu, müzisyenlik ve modellik geçmişi de bulunan Khan'ın oynadığı birçok film hem Hindistan'da hem de dünya çapında hasılat rekoru kırdı.
2
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Sultan
İki rakip güreşçinin karşılaşmasını konu alan film aynı zamanda dokunaklı bir aşk öyküsünü de beyaz perdeye taşıyor. Hindistan'daki yerel güreşlere dair ayrıntılı bilgiler sunan yapımda, zafer, rekabet, azim gibi evrensel konular ana tema olarak işleniyor.
3
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Dabangg
Salman Khan'ın bir polisi canlandırdığı film, özellikle kovalamaca ve çatışma sahneleriyle adından sıklıkla söz ettirdi. İyilerin ve kötülerin dünyasını mercek altına yapan yapım 2010 yılında gösterime girdi. Abhinav Kashyap imzalı Dabango çeşitli festival ve yarışmalardan 18 ödül kazandı.
4
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Bajrangi Bhaijaan
Türkiye'deki sinemalarda ''Sevginin Gücü'' adıyla gösterilen yapım 8.0 gibi çok yüksek bir Imdb puanına sahip. TA TOP 250 Listesinde 105. sırada bulunan film dilsiz bir kız çocuğun kaybolmasıyla başlıyor. Bajrangi karakterinin küçük kızı annesinin yanına götürme mücadelesini anlatan Bajrangi Bhaijan, Bollywood sinemasının en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor.
5
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Partner
2007 yapımı komedi türündeki film aynı kadına aşık olan iki erkeğin mücadelesini absürt bir dille aktarıyor. Aşıklar arasında atışmalar senaryonun en komik kısımlarını oluştururken filmde yer alan müzikler de son derece orijinal.
6
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Kick
Salman Khan'ın en hareketli filmlerinden biri olan Kick, Hindistan'daki yeraltı dünyasını küçük çeteler üzerinden anlatıyor. Khan'ın hayat verdiği Devi karakterinin bu çetelerle verdiği amansız mücadele, başarılı dövüş sahneleri ile birlikte görülmeye değer.
7
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Ek Tha Tiger
9 Ödüllü filmde Salman Khan'a güzel oyuncu Katrina Kaif eşlik ediyor. Başarılı bir ajan filmi olan Ek Tha Tiger birçok farklı ülkeye uzanan dinamik bir senaryoya sahip. Kazakistan'da başlayıp Şili ve Küba'da devam eden filmin bazı sahneleri ise İstanbul'da çekildi.
8
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Yakın Koruma
Romantik bir aşk ilişkisini beyaz perdeye taşıyan yapım, Salman Khan'ın en duygusal filmlerinden biri olarak görülüyor. Bir şaka sonucu tanışan çiftin yaşadığı aşkı anlatan film Bollywood sinemasına özgü şarkı ve danslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.
9
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Ready
Zincirleme yanlış anlamaların yol açtığı komik olayları anlatan Ready, Hint sinemasının en popüler yönetmenlerinden biri olan Anees Bazmee tarafından çekildi. Filmin merkezinde düğününden kaçan bir gelin ve onu yanlışlıkla ailesinin yanına getiren Prem'in yavaş yavaş aşka dönüşen arkadaşlığı var. Filmin unutulmazları arasında Dhinka Chika şarkısındaki dans sahneleri yer alıyor.
10
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Veer
1840'lı yılları anlatan bu dönem filminde Salman Khan bir İngiliz kızına aşık olan umutsuz aşığı canlandırıyor. Dekor ve sahne tasarımı ile dikkat çeken yapımda ünlü aktöre Jackie Shroff ve Sohail Khan gibi isimler eşlik ediyor.
11
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Wanted
Salman Khan'ın en çok izlenen ve beğenilen aksiyon filmleri arasında yer alan Wanted 2009 yılında gösterime girdi. Sokak çetelerinin karanlık dünyasını anlatan film derli toplu bir senaryoya ve akıcı bir kurguya sahiptir.