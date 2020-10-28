En İyi Şahan Gökbakar Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Şahan Gökbakar Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Şahan Gökbakar, 20 Eylül 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. 2002 yılında Bilkent Üniversitesinin Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünden mezun oldu. Hazırladığı ilk programın adı Zıbın'dır. Zıbın'ın ilk bölümü 2004 yılında yayımlandı ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen Şahan Gökbakar filmlerini listeledik.
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1
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Usta komedyen sonraki yıllarda 7.Gün programında sunuculuk yaptı. Kolay Gelsin ve Zoka programlarından sonra ünü giderek artan Şahan Gökbakar, Dikkat Şahan Çıkabilir programıyla reyting rekorları kırdı. Bu programda Metin Tok, Küçük Oskar, Recep İvedik, Süha Amca ve Hayri Gülle gibi birçok karaktere hayat veren komedyen, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şahan Gökbakar'ın yer aldığı film projelerinin tamamı, kardeşi Togan Gökbakar tarafından yönetildi.
2
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Celal ile Ceren
Şahan Gökbakar ile Ezgi Mola'nın baş rollerini paylaştığı film, ayrılsalar da birbirlerini hala çok seven bir çiftin yaşadıklarını konu ediniyor. Yapımcılığını Pelin Ekinci Kaya ve Emrah Çoban'ın üstlendiği film 2013 yılında gösterime girdi.
3
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Gen
Senaryosunu Şahan Gökbakar, Alper Mestçi ve Murat Toktamışoğlu'nun yazdığı Gen'de, eski bir akıl hastanesinde yaşanan gizemli olayları anlatıyor. Togan Gökbakar'ın ilk yönetmenlik deneyimi olan film, 2006 yılında gösterime girdi. Şahan Gökbakar ise misafir oyuncu olarak filmin sadece bir sahnesinde yer aldı.
4
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Kayhan
Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakterine hayat verdiği film, 2018 yılında gösterime girdi. Tesadüfen okul arkadaşlarının kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın maceralarını anlatan yapımda İrfan Kangı ve Gökçe Eyüoğlu da oynuyor.
5
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Osman Pazarlama
Osman Şaşmaz'ın (Şahan Gökbakar) en büyük isteği, çocukluk aşkı Songül (Feriştah Songül Yıldırım) ile evlenmektir. Ancak, pazarlamacılık işinde dikiş tutturamadığı için Songül'ün babası bu evliliğe karşı çıkar. Osman, kendini sevdiği kıza ve babasına kanıtlamak için kolları sıvar. Başarısız bir pazarlamacının yaşadığı komik olayları anlatan yapım 2016 yılında gösterime girdi. Filmin misafir oyuncuları arasında ünlü şarkıcı Demet Akalın da yer alıyor.
6
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Recep İvedik 1
Dikkat Şahan Çıkabilir programında Recep İvedik karakteri en sevilen karakterlerden biri oldu. Bunun üzerine Şahan Gökbakar, bu karakteri sinemaya uyarlamaya karar verdi. 2008 yılında çekilen film, 4 milyon 300 bin kişi tarafından izlendi ve yılın en çok izlenen filmi oldu.
7
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Recep İvedik 2
İlk filmin gişede elde ettiği başarıdan sonra 2009 yılında Recep İvedik 2 çekildi. Devam filminde Recep İvedik iş aramaya başlar ve olaylar gelişir. Filmin oyuncu kadrosunda Gülşen Özbakan, Efe Babacan, Zeynep Çamcı ve Ayfer Çalgıcı yer alıyor.
8
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Recep İvedik 3
Serinin üçüncü filmi 2010 yılında gösterime girdi ve yaklaşık 3 milyon 350 bin kişi tarafından izlendi. Filmde Recep İvedik'in can sıkıntısından kurtulmak için yaptıkları mizahi bir dille anlatılıyor.
9
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Recep İvedik 4
Serinin dördüncü filminde Recep İvedik, Survivor'a katılır. İstanbul ve Maldivler'de çekilen film, 7 milyon 370 bin kişi tarafından izlendi ve kırılması güç bir rekora imza attı.
10
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Recep İvedik 5
2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5, 1400 salonda gösterildi ve yaklaşık 85 milyon TL gişe hasılatı elde etti. Togan Gökbakar'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Miray Akbulut, Deniz Ceylan, Orkan Varan, Merve Boğa ve Zeynep Demirtaş gibi genç isimler yer alıyor.
11
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Recep İvedik 6
Serinin 6. ve son filmi, Bursa'nın Karacabey ilçesinde çekildi. Filmde Recep İvedik'in Kenya'da yaşadığı absürt olaylar anlatılıyor.