En İyi Şahan Gökbakar Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Şahan Gökbakar Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Recep İvedik 1 Dikkat Şahan Çıkabilir programında Recep İvedik karakteri en sevilen karakterlerden biri oldu. Bunun üzerine Şahan Gökbakar, bu karakteri sinemaya uyarlamaya karar verdi. 2008 yılında çekilen film, 4 milyon 300 bin kişi tarafından izlendi ve yılın en çok izlenen filmi oldu.