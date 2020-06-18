En İyi Şafak Sezer Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Şafak Sezer Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türkiye'nin en başarılı komedyenlerin arasında gösterilen Şafak Sezer 1970 yılında doğdu. İner Misin Çıkar Mısın yarışması sonrası üne kavuşan oyuncu, bu zamana kadar onlarca komedi filminde başrol oynadı. Birçok filmin senaryosunda da Şafak Sezer'in imzası var. Sizin için ünlü komedyenin filmlerinden derleme yaptık.
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1
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Oyunculuk kariyerine Reyting Hamdi ile başlayan Şafak Sezer daha sonrasında Baskül Ailesi dizisinde oynadı. İlk sinema projesi ise Oyunbozan ve Vizontele aynı yıl (2000) gösterime girdi. 20 yıllık oyunculuk kariyerinde birçok sinema projesinde yer alan oyuncu aynı zamanda birçok ödülün de sahibi oldu. Senarist ve yönetmenlik deneyimleri de bulunan Şafak Sezer özellikle Kolpaçino karakteri ile biliniyor.
2
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Vizontele
Şafak Sezer'in ikinci filmi olan Vizontele o döneme kadar çekilmiş en yüksek bütçeli Türk filmi olma özelliği taşıyor. Filmde küçük bir rolü bulunan Sezer'in 'baba akü yok' repliği unutulmazlar arasında.
3
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Hababam Sınıfı Merhaba
İlki 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfının devamı niteliğindeki bu filmde Şafak Sezer, Casus Ercü rolünde. Mehmet Ali Erbil ve Hülyakoçyiğit yıldız isimlerin de kadrosunda yer aldığı yapım, 2003 yılında en çok izlenen yerli komedi filmlerinden biridir.
4
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G.O.R.A
Şimdiden efsanevi komedi filmleri arasında yerini alan G.O.R.A, Imdb'den 8.0 puan aldı. Şafak Sezer bu uzay komedisinde Kuna karakterini canlandırıyor. Yan rol olmasına rağmen Kuna karakteri birçok izleyici için filmin unutulmazları arasında. 20 yıl geçmesine rağmen hala izlenen ve övgüyle bahsedilen yapım oyuncunun filmografisinde özel bir yere sahip.
5
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Kutsal Damacana
Orijinal bir senaryoya sahip olan Kutsal Damacana, absürt - komedi türünün başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor. Büşra Pekin ve Ersin Korkut gibi isimlerin de yer aldığı yapım, şeytan çıkarma sahneleri ile hala hafızalarda.
6
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Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi
Tamamen orijinal karakterlerin yer aldığı Kolpaçino, Şafak Sezer'in oyunculuk dışında senaryo ve yönetmenlik alanında da görev aldığı bir yapım. Tıpkı Maskeli Beşler gibi üçleme olan Kolpaçino, yer altı dünyasının mizahi bir panoramasını sunuyor. Kolpaçino serisinin üç filminde de Aydemir Akbaş ve Ali Çatalbaş gibi önemli isimler de yer alıyor.
7
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G.D.O Kara Kedi
Bir dizi talihsizlikten sonra peşlerine mafya takılan üç kardeşin hikayesinin anlatıldığı film, Şafak Sezer'in en çok izlenen filmlerinden bir diğeri. Usta oyuncu bu filmde taksi şoförü Gürkan karakterini canlandırıyor.
8
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Ketenpere
Kalender, dizilerde figüranlık yapmaktadır. En büyük hayali ise bir filmde başrol oynamaktır. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı film, diğer filmlerine göre dramatik yönü biraz daha ağır basan bir yapım. Filmin oyuncu kadrosunda Hamdi Alkan, Hakan Ural ve Elif Erol de yer alıyor.
9
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Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
Hem sinemada hem de televizyonda tekrar tekrar izlenen Maskeli Beşler, Murat Aslan tarafından yönetildi. Üçlemeden oluşan yapımın ilki 2005 yılında izleyicilerle buluştu. Afla hapisten çıkan beş arkadaşın bir dizi macerasını anlatan serinin diğer iki filmi Irak ve Kıbrıs'ta geçiyor.
10
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Kolpaçino: Bomba
Özellikle diyaloglarının çok beğenildiği Kolpaçino: Bomba serinin ikinci filmi. Temponun hiç düşmediği ve özgün esprilerin yer aldığı film 2011 yılında gösterime girdi. Sinemada iyi bir hasılat elde eden yapım çeşitli televizyon kanallarında da tekrar tekrar gösterildi. Filmin bir diğer özelliği ise Arzu Yanardağ'ın uzun bir aradan sonra bu filmle birlikte bir sinema projesinde yer alması.
11
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Yalan Dolan
Şafak Sezer'in son filmi olan Yalan Dolan bir banka soygununu anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Oflu Hoca serisiyle yükselişe geçen Çetin Altay da var.