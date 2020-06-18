En İyi Şafak Sezer Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Şafak Sezer Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi Tamamen orijinal karakterlerin yer aldığı Kolpaçino, Şafak Sezer'in oyunculuk dışında senaryo ve yönetmenlik alanında da görev aldığı bir yapım. Tıpkı Maskeli Beşler gibi üçleme olan Kolpaçino, yer altı dünyasının mizahi bir panoramasını sunuyor. Kolpaçino serisinin üç filminde de Aydemir Akbaş ve Ali Çatalbaş gibi önemli isimler de yer alıyor.