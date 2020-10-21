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GeriKültür Sanat En İyi Şafak Sezer Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Şafak Sezer Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Şafak Sezer Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Şafak Sezer Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Şafak Sezer Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Şafak Sezer Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ünlü komedyen Şafak Sezer 10 Ekim 1970 tarihinde Ankara'nın Sincan ilçesinde doğdu. Birçok oyuncu gibi kariyerine tiyatro ile başlayan aktör, 1989 - 1995 yıllarında birçok oyunda rol aldı. Oyunculuk dışında senaryo çalışmaları da bulunan Şafak Sezer, birçok sinema filminin yönetmenliğini de üstlendi. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen Şafak Sezer dizilerini listeledik.

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Usta komedyen, yaptığı taklitlerle İner Misin Çıkar Mısın yarışmasında birinci oldu. Şafak Sezer'in dizi ve sinema filmleri dışında birçok televizyon ve reklam çalışması da bulunuyor.

2Türk Malı
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Türk Malı

Türk Malı, Binnur Kaya ve Şafak Sezer'in uyumlu oyunculuğuyla en çok izlenen dizilerden biri oldu. Kara komedi türündeki dizi 2 sezon sürdü. 2. sezonunda Melek Baykal ve Özkan Uğur gibi yıldız isimler de kadroya katıldı. 33 bölüm çekilen Türk Malı'nın yönetmen koltuğunda ise Tayfun Güneyer oturuyor.

3Ah Polis Olsam
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Ah Polis Olsam

Komedi - aksiyon türündeki dizi, bir polis okulunda yaşananları mercek altına alıyor. Polis olmak isteyen gençlerin azmini anlatan yapan dizinin yapımcılığını ünlü yönetmen Sinan Çetin üstlendi. Imdb puanı 6.6 olan dizide, Cem Kılıç, Öykü Sertel, Bayram Kılıç ve Mustafa Turan da rol aldı.

4Alemin Kıralı
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Alemin Kıralı

Toplam 67 bölüm süren sit-com türündeki dizide, Şafak Sezer'e Türkan Şoray ve Evrim Akı gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Dizide esnaf Aslan Kral ve ailesinin yaşadıkları mizahi bir dille anlatılıyor. Derya Yaluç ve Bülent İşbilen tarafından yönetilen Alemin Kıralı'nın ilk bölümü 16 Eylül 2011 yılında yayınlandı.

5Aynadaki Düşman
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Aynadaki Düşman

Kamil Aydın ve Hakan Kurşun'un ortak projesi olan Aynadaki Düşman'da hafızasını yitiren Murat'ın geçmişiyle yüzleşmesi anlatılıyor. Murat karakterini Haluk Piyes'in canlandırdığı yapımın oyuncu kadrosunda Fadik Sevin Atasoy ve Mehmet Çevik de yer alıyor.

6Baskül Ailesi
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Baskül Ailesi

Bir ekran klasiği olan dizi 1997 yılında yayınlanmaya başladı. Baskül Ailesi, ülkemizde çekilen ilk sit-comlardan biri. Oyuncu kadrosunda Şafak Sezer dışında Ayberk Atilla ve Defne Yalnız gibi ünlü tiyatrocular da yer aldı. Dizinin en önemli özelliklerinden bir diğeri, stüdyoda çekilen ilk dizi olmasıdır. Şafak Sezer, dizide canlandırdığı ''Kapıcı Maşallah'' rolüyle izleyicilerden tam not aldı.

7Ekmek Teknesi
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Ekmek Teknesi

Osman Sınav'ın hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği Ekmek Teknesi, Türk televizyonlarının unutulmazları arasında yer alıyor. Kirli, Heredot Cevdet ve Ölü gibi birçok orijinal karakterin bulunduğu yapımın ilk bölümü 16 Kasım 2002'de yayınlandı. 106 bölüm yayınlanan dizi, 13 Haziran 2005 yılında ekranlara veda etti.

8Hanımeli Sokağı
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Hanımeli Sokağı

Dram türündeki Hanımeli Sokağı, Şafak Sezer'in en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Dizide, yıllar sonra hapishaneden çıkıp eski mahallesine dönen bir adamın yaşadıkları anlatılıyor.

9Sıdıka
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Sıdıka

Senaryosunu Atilla Atalay'ın yazdığı Sıdıka, 1997 - 2003 yılları arasında en çok izlenen yerli yapımlardan biri oldu. Sıdıka'nın ailesi ve yakın çevresiyle yaşadıklarını anlatan dizinin yapımcıları arasında ünlü yönetmen Atıf Yılmaz da yer alıyor. Mahinur Ergun tarafından yönetilen dizi, 98 bölüm yayınlandı.

10Zalim
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Zalim

13 bölüm yayınlanan Zalim dizisinde Şafak Sezer dışında, Mahsun Kırmızıgül, Ceyda Düvenci, Nebahat Çehre ve Zafer Ergin gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

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