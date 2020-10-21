En İyi Şafak Sezer Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Şafak Sezer Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Türk Malı Türk Malı, Binnur Kaya ve Şafak Sezer'in uyumlu oyunculuğuyla en çok izlenen dizilerden biri oldu. Kara komedi türündeki dizi 2 sezon sürdü. 2. sezonunda Melek Baykal ve Özkan Uğur gibi yıldız isimler de kadroya katıldı. 33 bölüm çekilen Türk Malı'nın yönetmen koltuğunda ise Tayfun Güneyer oturuyor.