En İyi Sadri Alışık Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sadri Alışık Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan Sadri Alışık, beyaz perdeye en çok yakışan büyük ustalardan biridir. Oynadığı pek çok karakter ile hafızalara kazınan büyük oyuncu, tiyatro ile çok küçük yaşlarda tanışmıştır. Pek çok filmi bulunur. En iyi Sadri Alışık filmleri hangileridir? Yeni ve eski en çok izlenen Sadri Alışık filmleri listesi hangi yapımlardan oluşur? İşte detaylar.
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1
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5 Nisan 1925 yılında doğan Sadri Alışık, çocukluk yıllarında izlediği Naşit Özcan Tiyatrosu ile oyunculuk macerası başlar. Cağaloğlu Halk Evi’nde tiyatro oyunlarına devam eden oyuncu 1946 yılında ilk filmi Günahsızlar ile beyaz perde de yerini alır. Kısa bir zaman içinde meşhur olur ve Yeşilçam’ın büyük ustalarından biri haline gelir. 1959 yılından rol arkadaşı Çolpan İlhan ile evlenir. Pek çok sağlık problemine rağmen 1994 yılında oynadığı son filminde Altın Portakal ödülünü alır. 70 yaşında 1995 yılından vefat eden sanatçı, artık sevenlerinin gönlünde yaşamaya devam ediyor.
2
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Şaka ile Karışık ( Ofsayt Osman) 1995
Yeşilçam seyircisinin en çok sevdiği karakterlerden biri olan Ofsayt Osman rolünde bu filmde yer alan Sadri Alışık, hayatta hiç gol atamayan hep ofsaytta kalan bir adamdır. Beceriksiz olmasına karşı çok iyi kalpli olan Osman, bir kızın hayatını kurtarır ve mutlu olur.
3
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Turist Ömer (1965)
Sadri Alışık’ın oyunculuk kariyerinin en önemli adımı olan Turist Ömer karakteri, sanat yaşamında farklı kapılar aralamıştır. Asker arkadaşı Ahmet Güzelce’nin verdiği yanpiri selamdan esinlenilerek karakter oluşturulmuş ve çok sevilmiştir. Bu karakterde çok sayıda farklı yapımda yer alır. Seri şeklinde çekimler yapılır. Hepsi de ayrı ayrı çok beğenilir.
4
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Ah Müjgan Ah ( 1970 )
Mehmet Dinler’in yönetmen koltuğunda yer aldığı bu filmin başrolleri arasında Salih Güney ve Esen Püskül’de yer alıyor. Özellikle filmin sonunda Sadri Alışık’ın okuduğu şiir ile film hafızalara kazınmıştır. Filmde fakir bir genç ile zengin bir kızın hikayesi anlatılıyor.
5
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Sana Layık Değilim ( 1966)
Bu filmde Sadri Alışık Türkan Şoray ile birlikte başrollerini paylaşıyor. Sevgiyi ifade edememe kavramının işlendiği film en oyuncunun en iyi filmlerinden biridir. Film gönül davası üzerine kuruludur. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen popülaritesinden hiçbir şey eksilmemiştir.
6
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Serseri ( 1967 )
Filmde yaşamının serserilik yaparak başıboş olarak geçiren Kazım, mahalleye yeni taşınana güzeller güzeli Zeynep’e aşık olur. Filmde ölüm üzerine verilen pek çok nüans bulunuyor. Film içerisinde akıllara kazınan pek çok sahne bulunuyor.
7
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Ah Güzel İstanbul ( 1966)
Filmde Sadri Alışık’a Yeşilçam ile özdeşleşen Erdal Özyağcılar, Sadri Alışık, İhsan Yüce ve Ayla Algan eşlik ediyor. Filmin hikayesinde ise şöhret olmak için İstanbul’a gelen Ayşe’nin dramatik hikayesi işleniyor. Film içerisinde İstanbul tasvirleri ve sosyolojik göndermelerde bulunur.
8
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Menekşe Gözler ( 1969)
Filmin konusunda ömrü boyunca gönlündekini kaybeden bir adamın dramatik hikayesi yer alıyor. Fatma Girik ile başrollerini paylaşan Sadri Alışık oynadığı karakterin ismi tüm film boyunca saklanır. Karakterin ismi ise izleyicilere bırakılmıştır. Gazinoda çalışan iki arkadaş aynı kıza aşık olur. Bu iki arkadaşın yaşadığı dramı ele alan film şarkıları ve oyunculukları ile en sevilen Yeşilçam yapıtları arasında yer alır.
9
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Darıldın mı Cicim Bana (1970)
Filmde eğlence ve dram bir arada işlenmiştir. Özellikle müziği ile de hafızalara kazınmıştır. Klasik Türk Filmi yanlış anlaşılmalarının yer aldığı hikayenin eğlenceli tarafı ile de seyirci tarafından çok beğeniliştir.
10
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Ali Baba ve Kırk Haramiler (1971)
Filmin konusu meşhur Ali Baba ve Kırk Haramiler masalına dayanır. Bu masalın Türk Filmi versiyonu olan filmde Sadri Alışık iyi kalpli ve fakir bir adam olurken abisi Karun kadar zengin ve bencil bir adamdır. Kırk Haramilerin mağarasını bulan fakir kardeşinin bir anda hayatı değişir. Aç gözlü olan kardeşinin ise başına daha kötü olaylar gelecektir.
11
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Efkarlı Sosyete (1968 )
Filmde zengin, hasta ve yalnız bir iş adamının Avrupa’ya giderken uçağı kaçırılır. Sadri Alışık’ın oynadığı karakter onu kurtarır. Zengin adamı kim olduğunu bilmeden evlerini götüren iki arkadaşın bundan sonra hayatları tamamen değişecektir.