En İyi Sadri Alışık Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Sadri Alışık Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

5 Nisan 1925 yılında doğan Sadri Alışık, çocukluk yıllarında izlediği Naşit Özcan Tiyatrosu ile oyunculuk macerası başlar. Cağaloğlu Halk Evi’nde tiyatro oyunlarına devam eden oyuncu 1946 yılında ilk filmi Günahsızlar ile beyaz perde de yerini alır. Kısa bir zaman içinde meşhur olur ve Yeşilçam’ın büyük ustalarından biri haline gelir. 1959 yılından rol arkadaşı Çolpan İlhan ile evlenir. Pek çok sağlık problemine rağmen 1994 yılında oynadığı son filminde Altın Portakal ödülünü alır. 70 yaşında 1995 yılından vefat eden sanatçı, artık sevenlerinin gönlünde yaşamaya devam ediyor.