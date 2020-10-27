En İyi Ryan Reynolds Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ryan Reynolds Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ryan Reynolds, 23 Ekim 1976 tarihinde Kanada'nın Vancoubver şehrinde doğdu. 1993 yapımı Ordinary Magic adlı filmle sinemaya atılan aktör, genellikle komedi ve aksiyon filmlerinde rol alıyor. Deadpool filminde canlandırdığı Wade Wilson karakteriyle ününe ün katan Ryan Reynolds, son yıllarda Hollywood filmlerinin aranan yüzü oldu. Sizin için yeni ve eski en çok izlenen Ryan Reynolds filmlerini listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ünlü aktörün oyunculuk dışında senaryo çalışmaları da bulunuyor. Ryan Reynolds, Deadpool 2 filminin senaryosunu Rob Riefeld ve Fabian Reese birlikte yazdı. Aktörün tam adı Ryan Rodney Reynolds'tır. Son yıllarda oynadığı birçok film sadece Amerika'da değil, birçok ülkede gişe rekorları kırdı. Özellikle komedi- aksiyon türü filmlerin vazgeçilmez ismi olan Rayna Reynods, Two Guys and A Girl ve In Cold Blood dizilerinde de rol aldı.
2
Abone Ol
Blade: Trinity
Blade serisinin 3. ve son filmi olan Blade: Trinity'in baş rollerini Wesley Snipes ve Ryan Reynols paylaşıyor. Türkiye'de ''Bıçağın İki Yüzü'' ismiyle gösterime giren film, sinema tarihinin en çok izlenen vampir filmlerinden biridir.
3
Abone Ol
The Hitman's Bodyguard / Belalı Tanık
Komedi ile aksiyonun başarılı bir şekilde harmanlandığı filmin diğer oyuncuları arasında Samuel L. Jackson ve Richard E. Grant gibi ünlü isimler yer alıyor. 2017 yılında gösterime giren filmin Imdb puanı 6.9
4
Abone Ol
Self / Less
Gelecekte, zihni başka bir bedene aktarmak mümkündür. Kanser tedavisi gören zengin bir adam, son çare olarak zihnini başka birinin bedenine aktarmaya karar verir. Ertesi gün çok daha genç ve sağlıklı birinin bedeninde uyanan adam, kısa süre sonra birilerinin peşinde olduğunu öğrenir. Bilim-kurgu, gizem, gerilim ve aksiyon türlerini bünyesinde barındıran filmde, Ryan Reynolds'a ünlü aktör Ben Kingsley eşlik ediyor.
5
Abone Ol
Buried / Toprak Altında
Buried, Ryan Reynolds'ın tek başına oynadığı ve sürüklediği filmlerden biri. Filmin en ilginç özelliği ise hem tek mekanda hem de tek planda çekilmesi. Irak'ta çalışan bir şoför, toprağın altına diri diri gömülür. İspanya yapımı film 8 Eylül 2010 tarihinde vizyona girdi.
6
Abone Ol
Deadpool
Rob Liefeld ve Fabian Nicieza'nın çizgi romanında uyarlanan film, Ryan Reynolds'ın en çok izlenen ve beğenilen filmi oldu. Dead Pool 2 ise 18 Mayıs 2018 tarihinde gösterime girdi ve serinin ilk filmi gibi çok sevildi.
7
Abone Ol
Life / Hayat
Marsta hayat olduğuna dair somut kanıtlar bulunur. Bunun üzerine altı kişilik özel bir ekip Mars'a gönderilir. Jake Gyleenhaal ve Rebecca Ferguson'ın da rol aldığı film Imdb puano 6.6.
8
Abone Ol
The Propasal / Teklif
Romantik-komedi türündeki filmde, nişanlıymış gibi davranmak zorunda kalan bir çiftin başından geçen komik olayları anlatıyor. Baş rollerini Sandra Bullock ve Ryan Reynolds'ın paylaştığı Teklif filminin yönetmen koltuğunda Anne Fletcher oturuyor.
9
Abone Ol
Safe House / Düşmanı Korurken
Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Safe House'da Denzel Washington, Vera Farmiga ve Sam Shepard rol alıyor. Bir CIA Ajanı ile Amerikan ordusuna ait bilgileri başka ülkelere satan bir istihbaratçının mücadelesi anlatılıyor.
10
Abone Ol
R.I.P.D: Ölümsüz Polisler
İki polis öldükten sonra da mesleklerine devam edeceklerini öğrenir. Kötü ruhlara karşı mücadele veren iki polisin anlatıldığı yapım, Ryan Reynolds'un filmografisindeki en ilginç filmlerden biri. Robert Schwantke tarafından yönetilen film 19 Temmuz 2013 tarihinde gösterime girdi.
11
Abone Ol
6. Underground
Ryan Reynolds'un oynadığı son film 6. Underground'da 6 kişilik özel bir ekibin, tehlikeli suçlulara karşı verdiği mücadele anlatılıyor.