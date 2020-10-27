En İyi Ryan Reynolds Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ryan Reynolds Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Self / Less Gelecekte, zihni başka bir bedene aktarmak mümkündür. Kanser tedavisi gören zengin bir adam, son çare olarak zihnini başka birinin bedenine aktarmaya karar verir. Ertesi gün çok daha genç ve sağlıklı birinin bedeninde uyanan adam, kısa süre sonra birilerinin peşinde olduğunu öğrenir. Bilim-kurgu, gizem, gerilim ve aksiyon türlerini bünyesinde barındıran filmde, Ryan Reynolds'a ünlü aktör Ben Kingsley eşlik ediyor.