En İyi Russell Crowe Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Russell Crowe Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Yeni Zelandalı oyuncu 7 Nisan 1964 yılında doğdu. Tam adı Russell Ira Crowe'dur. Lisedeyken müziğe ilgi duyan ünlü isim, gitar çalmayı öğrendi ve bir Rock grubu kurdu. Maddi imkansızlıklardan dolayı tiyatro okuluna kayıt olamadı. Oyunculuk kariyerine ''Prisoners of the Sun'' adlı filmle başlayan aktör, birçok dizi projesinde de rol aldı. Sizin için Russell Crowe'un en çok izlenen 10 filmini listeledik.
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1
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Tecrübeli oyuncu, 30 yıllık oyunculuk kariyerine birçok ödül sığdırdı Gladyatör filmindeki performansıyla Oscar kazanan Russell Crowe, 1 yıl sonra da BAFTA En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahini oldu. 2014 yılında Türkiye'de The Water Diviner (Son Umut) filmini çekti. I. Dünya Savaşını anlatan yapımda Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Salih Kalyon gibi ünlü isimler de yer alıyor.
2
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Beatiful Mind
Sylvia Nasar'ın aynı adlı romanından uyarlanan Akıl Oyunları, Nobel ödüllü matematikçi F. Nash'in hayatından kesitler sunuyor. İzleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatan filmin Imdb puanı 8.2
3
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Body of Lies
Suç-aksiyon türündeki film, gerçekçi çatışma sahneleri ve bir an bile düşmeyen temposuyla, türünün en iyi örneklerinden biri. Russel Crowe'a bu filmde eşik eden isimler arasında Leonardo DiCaprio, Mark Strong ve Oscar Isaac yer alıyor.
4
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Cindrella Man
Russell Crowe'un en dramatik filmlerinden biri olan Cindrella Man'in yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Liman işçisi James J. Braddock'un rakiplerini tek tek yenerek boks şampiyonluğuna kadar yükselmesini anlatan yapımın oyuncu kadrosu oldukça geniş. Filmde Paul Giamatti, Renee Zelweger ve Craig Bierko gbi ünlü isimler de yer alıyor.
5
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Gladyatör
Yeni Zelandalı oyuncuya Oscar'ı getiren Gladyatör, Imdb Top 250 listesinin 46. sırasında yer alıyor. Sinema otoritelerine göre bu zamana kadar çekilmiş en iyi 50 filmden biri olan Glafyatör, hem senaryosu hem de çekim teknikleriyle benzersiz bir yapım. ABD - İngiltere ortak yapımı filmin Imdb puanı 8.5.
6
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Hızlı ve Ölü
Kurgusu ve senaryosuyla western türündeki diğer filmlerden çok farklı olan Hızlı ve Ölü, Sam Raimi tarafından çekildi. Düello sahneleriyle dikkat çeken film 1995 yılında gösterime girdi.
7
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Los Angeles Sırları
''En İyi Senaryo'' dalında Oscar kazanan Los Angeles Sırları, 1950'li yılların sonlarında geçiyor. Polisler ile çetelerin karanlık ilişkilerini mercek altına yapımda Kevin Spacey, Kim Basinger, Guy Pearce gibi yıldız isimler de rol alıyor.
8
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Nuh: Büyük Tufan
Russell Crowe'un Hz. Nuh'u canlandırdığı yapımın yönetmen koltuğunda ''Bir Rüya İçin Ağıt'' ve ''Black Swan'' filmleriyle bilinen Darren Aronofsky oturuyor. 1 Golden Globe adaylığı bulunan film, 2014 yılında gösterime girdi.
9
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Robin Hood
Russell Crowe'u zenginden alıp fakire veren Robin Hood rolüyle izlediğimiz film 13. yüzyılın İngiltere'sinde geçiyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler: Max Von Sydow, Cate Blanchett ve Mark Strong.
10
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Sefiller
Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Sefiller'den uyarlanan yapımın yönetmeni Tom Hooper'dır. ABD- İngiltere ortak yapımı olan filmin kadrosunda birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Hugh Jackman ve Amanda Seyfried'in oyunculuklarıyla göz doldurduğu Sefiller'in Imdb puanı 7.6.
11
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The Insider
Jeffrey Wigand (Russell Crowe) üst düzey bir şirkette çalışmaktadır. Bir toplantıda şirketin uygulamalarını eleştirince işine son verilir. Bunun üzerine Jeffrey, şirketin sırlarını kamuoyuyla paylaşmaya karar verir ve olaylar gelişir. Al Pacino ve Russell Crowe gibi iki dev ismin baş rolleri paylaştığı film, 1999 yılında en çok izlenen filmlerden biri oldu.