En İyi Russell Crowe Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Russell Crowe Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Insider Jeffrey Wigand (Russell Crowe) üst düzey bir şirkette çalışmaktadır. Bir toplantıda şirketin uygulamalarını eleştirince işine son verilir. Bunun üzerine Jeffrey, şirketin sırlarını kamuoyuyla paylaşmaya karar verir ve olaylar gelişir. Al Pacino ve Russell Crowe gibi iki dev ismin baş rolleri paylaştığı film, 1999 yılında en çok izlenen filmlerden biri oldu.