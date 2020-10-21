En İyi Rus Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Rusya Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Rus dizileri Dünya dizi sektöründe en çok beğenilen dizilerdendir. Gerek aksiyon gerekse de aşk dizileri ile ön plana çıkan Rus dizileri ülkemizin yabancı dizi sektöründe de önemli bir payı bulunan dizilerdendir. Rus dizileri ile birlikte pek çok kişi izlerken oldukça fazla keyif almaktadır. Eğer Rus kültürünü yakından tanımak istiyorsanız sizleri de Rus dizilerini izlemeye davet ediyoruz. Rus dizilerini seven kişiler internetten en iyi Rus dizilerini araştırmaktadırlar. Peki, en iyi Rus dizileri hangileridir? Gelmiş geçmiş yayınlanırken en çok sevilmiş Rus dizileri hangisidir? İşte çok seveceğiniz en iyi Rus dizileri listesi.
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1
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Rus dizileri ünlü Rus oyuncuların yer aldığı Dünya çapında da oldukça ünlü olmuş dizilerdendir. Ülkemizde de Rus dizileri büyük beğeni toplamakta ve takip edilmektedir. Rus dizileri aksiyon alanında çekilmiş en iyi dizilerdendir. Gelmiş geçmiş en iyi Rus dizilerini hazırlamış olduğumuz bu listede bulabilirsiniz. Rus dizileri Dünya'da son derece ünlü olan dizilerdir. Rusların kültürünü ve yaşayış biçimini bu dizileri izleyerek daha da iyi anlayabilirsiniz.
2
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Ekaterina
Rusların yapmış olduğu ve Rusya'nın en güzel dizilerinden biri olarak kabul edilen ekaterina dizisi biyografik ve dram türünde çekilmiş biri dizidir. Bu dizi 2014 tarihli bir dizidir. IMDb puanı da dizinin 8.1 olarak bilinmektedir.
3
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Epidemiya
2019 yapımlı bir dizi olan Epidemiya dizisi 7.1 IMDb puanıan sahiptir. Epidemiya dizisi her bir bölümü 40 dakika olacak şekilde çekilmiştir. Rusların en sevilen bilim kurgu dizileri arasında yer almaktadır.
4
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Kak Ya Stal Russkim
2015 yapımlı bir Rus dizisi olan Kak Ya Stal Russkim dizisi Rusya'nın komedi dalında çekilmiş dizilerinden bir tanesidir. Kak Ya Stal Russkim dizisinin oyuncu kadrosunda ünlü Rus oyuncular yer almaktadır.
5
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Lapsi
2018 ve 2019 yılları arasında çekilimiş bir Rus dizisidir. Lapsi dizisi 6.4 IMDb puanına sahiptir. Korku dalında çekilmiş en iyi Rus dizileri arasında lapsi dizisi yer almaktadır. Mutlaka izlenmesi gereken yabancı diziler arasında lapsi yer almaktadır.
6
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Romanovy
Romanovy dizisi 2013 yapımlı bir dizidir. Rusların en güzel dizilerinden biri olarak kabul edilir. Günümüzde bu Rus dizisi hala devam etmektedir. Toplamda ise 8 sezon çekilmiş bir dizidir.
7
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Shkola
Shkola dizisi de takip edilen Rus dizilerinden bir tanesidir. Aynı zamanda bu Rus dizisinin izleyici ve takipçi sayısı da bir hayli fazladır. Shkola dizisi 2010'dan beridir devam eden Rus dizilerinden birisi olarak bilinir.
8
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S'parta
Rusya'nın en ünlü dizilerinden bir tanesidir. S'parta dizisi 2018 yılında gösterime girmiş bir Rus dizisidir. Dedektiflik ve dram dizilerini sevenler için S'parta dizisi son derecede güzel bir dizidir. Bu dizinin IMDb puanı da 6.4 olarak belirtilmiştir.