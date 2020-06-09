En İyi Romantik Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Romantik Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Amelie Bir Fransız klasiği olan Amelie, günümüzde hala en çok izlenen filmlerden biri. Audrey Tautou'nun oyunculuğuyla göz dolduran yapım, sıra dışı bir kadının gözünden aşk, yalnızlık, var oluş gibi evrensel kavramları analiz ediyor. 56 farklı ödüle sahip olan film 8.3 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip.