En İyi Romantik Komedi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Romantik Komedi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
80'li yıllarda gelişim kazanan romantik komedi günümüzde en çok izlenen film türlerinden biridir. Bu türdeki filmlerin yüzde doksanı Hollywood tarafından çekiliyor. Türkiye'de de sayısız örnekleri bulunan bu tarz, 2010'lu yıllardan sonra yeniden yükselişe geçti. Sizin için en iyi romantik - komedi filmlerini derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Romantik komedilerde kıskançlık, boşanma, sadakatsizlik, velayet gibi güncel sorunlar üzerinden ikili ilişkiler mercek altına alınır. Ana karakterleri sevgililer, evli çiftler ve onların aileleridir. Popüler sinema türlerinin başında gelen romantik komedilerin senaryoları genel izleyici kitlesine uygundur. İzleyicilerin beklentilerini karşılamak adına genelde mutlu son ile biten yapımlardır. Ülkemizin 2000 sonrası sinemasında da bu tür filmlerin sayısında büyük oranda artış yaşanmıştır.
2
Abone Ol
La La Land
Türkiye'de Aşıklar Şehri adıyla gösterime giren yapım son dönemlerin en iyi romantik komedi filmlerinden biri olarak görülüyor. Aynı zamanda müzikal olan yapımın başrolünde ise Ryan Gosling ve Emma Stone var. Müzikleri ve dansları ile 80'ler sinemasına bir saygı duruşu niteliğinde olan yapım 6 dalda Oscar ödülü kazandı.
3
Abone Ol
Aşkın 500 Günü
Diğer romantik - komedi filmlerinden farklı bir işleyişe sahip olan yapım, özellikle festival filmi sevenlerin büyük beğenisini topladı. Summer adlı bir kadına aşık olan Tom adlı karakterin gözünden anlatılan hikaye dramatik bir olay örgüsüne sahip.
4
Abone Ol
Amelie
Bir Fransız klasiği olan Amelie, günümüzde hala en çok izlenen filmlerden biri. Audrey Tautou'nun oyunculuğuyla göz dolduran yapım, sıra dışı bir kadının gözünden aşk, yalnızlık, var oluş gibi evrensel kavramları analiz ediyor. 56 farklı ödüle sahip olan film 8.3 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip.
5
Abone Ol
Romantik Komedi
Engin Altan Düzyatan ve Cemal Hünal gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Romantik Komedi, Türkiye'de bu tarz filmlerin daha çok çekilmesine olanak tanıdı. Gişede başarı elde eden yapımın ikincisi, ilk filmden 3 yıl sonra 2013 yılında çekildi.
6
Abone Ol
Özel Bir Kadın
Kült bir romantik komedi filmi olan Prety Woman, zengin bir iş adamı ile yoksul bir genç kadının romantizm dolu hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Richard Gere ve Julia Robert'in uyumlu oyunculuğu ise filmin en beğenilen yönlerinden biri.
7
Abone Ol
Harry Sally ile Tanışınca
Seksenlerin en beğenilen yapımlarından biri olan Harry Sally ile Tanışınca dokunaklı bir aşk hikayesini şiirsel bir dille anlatıyor. Dönemin en popüler aktristi Meg Ryan ile Billy Crystal'in baş rollerini paylaştığı film diyaloglarının kalitesi ile fark yaratan bir yapım.
8
Abone Ol
There's Something Anout Mary
Lisede aşık olduğu kızın peşine düşen Ted, bunun için bir de dedektif tutar. Dedektifin de Mary'e aşık olmasıyla birlikte komik olaylar dizisi başlamış olur. 1998 yılında gösterime giren filmin 2 Golden Globes adaylığı bulunuyor.
9
Abone Ol
Keşke 30 Olsam
Fantastik ögeler de içeren bu romantik komedi filmi, bir an önce büyümek isteyen 13 yaşındaki Jenna'nın sıra dışı öyküsünü anlatıyor. Jenna 13. yaş günü kutladıktan 1 gün sonra 30 yaşında uyanır ve komik olaylar başlar.
10
Abone Ol
Benden Bu Kadar
Özellikle Jack Nicholson'un üst düzey performansıyla göz dolduran yapım, huysuz bir roman yazarının garson bir kadın ile olan ilişkisini anlatıyor. Güzel New York manzaralarına sahip filmin Imdb puanı ise 7.7.
11
Abone Ol
Kadınlar Ne İster
Filmde, geçirdiği kaza sonrası kadınların aklından geçen her şeyi okumaya başlayan bir reklam yazarının fantastik hikayesi anlatılıyor. Helen Hunt ve Mel Gibson'un yer aldığı film kadın erkek ilişkilerine dair yapılmış en başarılı yapımlardan biridir.