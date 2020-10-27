En İyi Robot Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Robot Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Robot türü filmler geçmişten günümüze en çok beğenilen ve severek izlenen yapımlar arasında kendine yer bulmaktadır. Bilim kurgu ya da yapay zeka türü olarak karşımıza çıkan bu tür filmler 7'den 70'e herkesin takdirini kazanmıştır. Hatta film içinde ki karakterlerin çok sevilmesi nedeni ile piyasaya sürülen karakter oyuncakları birçok çocuk tarafından sevilerek alınıp kullanılmaktadır. Transformers filmi 6 Temmuz 2007 yılında vizyona girip akıllarda kalıcı sahneleri ve izleyici kitlesi ile birçok başarıya imza atmıştır. Bu başarıyla birlikte izleyicilerin de isteği ile serilere devam edilerek tam 6 kez farklı konularda aynı film çekilmiştir. Normalde her film türünün bir kitlesi bulunmaktadır. Fakat robot filmleri herkes tarafından beğenilmekte ve seyredilmektedir. İMDB puanlarına ve çeşitli anketlere dayanarak yüksek izleyici ve beğeni kitlesine sahip robot filmleri şu şekilde sıralanmaktadır;