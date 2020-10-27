En İyi Robot Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Robot Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Filmler, yaşantımızı eğlenceli hale getirmeyi, vakit geçirmeyi ve yeni bilgiler öğrenmemizi sağlayarak biz insanların hayatına direkt olarak etki etmektedir. Ayrıca güldürürken düşündürmek ve düşündürürken güldürmek gibi etkileri de görülmektedir. Kimi zaman gerçek yaşamdan kesitler alınarak kimi zaman ise ütopya şeklinde birçok film türü bizlere sunulmuştur. Birçok çeşit film türü bulunmaktadır. Bu film türlerinden birisi de robot filmleridir. Sizin için en iyi ve en çok izlenen robot filmlerini özenle hazırladık.
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1
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Robot türü filmler geçmişten günümüze en çok beğenilen ve severek izlenen yapımlar arasında kendine yer bulmaktadır. Bilim kurgu ya da yapay zeka türü olarak karşımıza çıkan bu tür filmler 7'den 70'e herkesin takdirini kazanmıştır. Hatta film içinde ki karakterlerin çok sevilmesi nedeni ile piyasaya sürülen karakter oyuncakları birçok çocuk tarafından sevilerek alınıp kullanılmaktadır. Transformers filmi 6 Temmuz 2007 yılında vizyona girip akıllarda kalıcı sahneleri ve izleyici kitlesi ile birçok başarıya imza atmıştır. Bu başarıyla birlikte izleyicilerin de isteği ile serilere devam edilerek tam 6 kez farklı konularda aynı film çekilmiştir. Normalde her film türünün bir kitlesi bulunmaktadır. Fakat robot filmleri herkes tarafından beğenilmekte ve seyredilmektedir. İMDB puanlarına ve çeşitli anketlere dayanarak yüksek izleyici ve beğeni kitlesine sahip robot filmleri şu şekilde sıralanmaktadır;
2
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Blade Runner Serisi
İlk filmi 1989’da izleyici karşısına çıkan, ikinci film serisi ise 2017’de yayınlanan Blade Runner serisi robotlarla dolu enteresan bir dünyayı anlatan efsane filmlerden birisidir. Bir şirket tarafından tasarlanıp yapılan robotlar, insanlar tarafından köle gibi kullanılırken robotların ise bu köle hayatından memnun olmayıp insanlar gibi olmak istemelerini anlatmaktadır. İMDB puanı 8'dir.
3
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Alien
1979 yapımı olan bu film herkes tarafından bir kez mutlaka izlenmesi gereken muhteşem işlerden birisidir. O zamanın şartlarına göre yapımcıları gerçekten zorlu yollara sürüklese de büyük ses getirerek gişe rekorları kırmış adeta bir sanat eseri bir filmdir.. Serinin ilk filminde Xenomorph adlı canavar bir gemiye musallat oluyor ve türü bilinmeyen eli silahlı bir yaratığa dönüşüyor. İMDB puanı 8,4'tür.
4
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The Terminator
Yayın tarihi 1984 olan bu film 6 devam serisi çekilerek büyük beğeni toplamıştır. İnsanlar ve robotların iletişimlerini ve savaşlarını anlatmaktadır. İMDB puanı 8'dir.
5
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Matrix
Serinin ilk filmi 1999 yılında yayınlanarak 8,7 puanına ulaşmış efsane ötesi bir başyapıttır. Sıradan birisi olan Thomas Anderson, bilgisayar programcısı ve Neo nickname'li hackerken birden kendisini bambaşka dünyanın içinde bulmaktadır.
6
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Transformers
2007 yılında çizgi diziden beyaz perde de gösterime giren bu filmde iyi ruhlu robotlar ve kötü ruhlu robotların belirli bir amaç uğrunda dünyaya gelip oradaki hikayelerini, savaşlarını ve insanlarla olan iletişimlerini anlatmaktadır.
7
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I Robot
2004 yılında gösterime giren film izleyiciler 2035 yılına götürerek farklı bir deneyim yaşatmaktadır. Gelişen robotların tehlike bir boyuta ulaşan güçlerini konu edinmektedir.
8
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Real Steel
2011 yapımı film 1956 yılında ki kısa hikaye şeklinde yazılarak izleyicileri geleceğe götürüp meraklandıran bir filmdir.
9
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Chappie
Chappie, döneminin en başarılı filmidir. Neil Blomkamp'ın yönetmenlik yaptığı ve Deon Wilson tarafından yapay zeka programı yüklenen Chappie adlı robotun hikayesini anlatmaktadır.
10
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Ex Machina
2015 yılında beyaz perde de kendine yer bulmuş ve 88. akademi ödüllerinde en iyi görsel efekte sahip olma ödülünü kazanan bu film izleyiciler tarafından da efsane diye nitelendirilmektedir. Yapay zeka robotunun test edilmesiyle başlayan hikaye harika bir sonla tamamlanıyor.
11
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Metropolis
Bütün zamanların en başarılı ve en popüler bilim kurgu filmlerinden biri olarak nitelendirilen 1927 yapımı Metropolis, insanlığın ikiye ayrıldığını, kimi insanların yerin altında makinelerle uğraştığını kimi insanların ise daha konforlu hayat yaşadığı konusunu ele almıştır.