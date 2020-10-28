En İyi Robert Downey Jr Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Robert Jr Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Robert Downey Jr., 4 Nisan 1965 yılında New York'ta doğdu. Deneyimli aktör, Iron Man filmleriyle üne kavuşsa da, 80'li yıllarda filmlerde oynamaya başladı. İlk filmleri arasında Baby It's You, Up the Academy, Turf Turf yer alıyor. 1985 yılından sonra başrollerde oynamaya başlayan deneyimli aktör, bu zamana kadar 100'e yakın filmde oynadı. Sinemaseverler için yeni ve eski, en çok izlenen Robert Downey Jr. filmlerini listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yıldız oyuncu, yaklaşık 35 yıldır devam eden sinema kariyerine birçok ödül sığdırdı. 1992 yılında oynadığı Chaplin rolüyle BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı. Kazandığı diğer önemli ödüller şunlardır: En İyi Erkek Oyuncu Saturn Ödülü, MTV Nesil Ödülü, Altın Küre Komedi Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü.
2
Abone Ol
A Scanner Darkly
Karanlığı Taramak, Amerikan Bağımsız Sinemasının öncü isimlerinden biri olan Richard Linklater tarafından çekildi. Filmin en önemli özelliği gerçek oyuncularla animasyonun birleştirilmesi. Keanu Reeves ve Robert Downey Jr'ın başrolleri paylaştığı film, Philip K. Dick'in aynı adlı romanından uyarlandı.
3
Abone Ol
Chaplin
Robert Downey Jr'ın, sadece Amerika'da değil tüm dünyada tanınmasını sağlayan Chaplin filmi, 1992 yılında gösterime girdi. Oyuncu, Charlie Chaplin rolü ile başta BAFTA olmak üzere birçok festivale layık görüldü. Bu filmden sonra kariyeri hızla yükselişe geçen aktör, Hollywood'un aranan yüzlerinden biri oldu.
4
Abone Ol
Due Date
Zac Galifianakis ile Robert Downey Jr.'in uyumlu oyunculuğu ile Due Date, 2008 yılının en sevilen komedi filmlerinden biri oldu. Todd Philips'in yönettiği filmde Juliette Lewis ve Jamie Fox gibi ünlü isimler de oynuyor.
5
Abone Ol
Gothika
Korku-gerilim türüne yeni bir soluk getiren Gothika, geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Halle Berry, Penelepo Cruze ve John Carrol Lynch'in rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Matthieu Kassovitz oturuyor.
6
Abone Ol
Iron Man
Çizgi romandan uyarlanan Iron Man, Robert Downey Jr.'ın en çok izlenen filmlerinden biridir. Usta oyuncunun Tony Stark karakterini canlandırdığı yapımda görsel efektler ve çatışma sahneleri izleyicilerden tam not aldı. 2 dalda Oscar'a layık görülen filmin Imdb puanı 7.9.
7
Abone Ol
İyi Geceler, İyi Şanslar
George Clooney'ın ilk yönetmenlik deneyimi olan, İyi Geceler İyi Şanslar, 1950'li yıllarda geçiyor. Bu dönem, televizyon habercilerine uygulanan sansürü anlatan yapım 2005 yılında gösterime girdi. Filmin kadrosunda, Jeff Daniels, David Strathaim ve Rose Abdoo yer alıyor.
8
Abone Ol
Avengers: Endgame
4 filmlik serinin sonuncusu olan Avengers: Endgame 2019 yılında gösterime girdi. Sonsuzluk Savaşının ardından birçok Marvel karakterinin öldüğü, umutsuz bir dünyada geçen film, 8.4 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip.Türkiye'de 3 milyona yakın kişinin izlediği film, dünya genelinde gişe rekoru kırdı.
9
Abone Ol
Natural Born Killers
Senaryosunu Quentin Tarantino'nun yazdığı, Katil Doğanlar, gelmiş geçmiş en sert suç filmlerinden biri kabul ediliyor. Robert Downey Jr., Wayne Gale karakterini canlandırırken, ona Woody Harrelson ve Juliette Lewis eşlik ediyor.
10
Abone Ol
Sherlock Holmes: Gölge Oyunları
Aksiyon sahneleriyle hafızalarda yer edinen Sherlock Holmes'un yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Arthur Conan Doyle'un romanından uyarlanan yapım TA TOP 250 listesinin 76. sırasında yer alıyor. Filmde yer alan yıldız isimler: Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams.
11
Abone Ol
The Judge
Suç dram türündeki filmde Bily Bob Thornton, Robert Duvall ve Vera Farmiga gibi ünlü isimler de rol alıyor. Filmde, yıllardır görmediği babasını savunan bir avukatın yaşadıkları anlatılıyor.