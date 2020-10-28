En İyi Robert Downey Jr Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Robert Jr Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Chaplin Robert Downey Jr'ın, sadece Amerika'da değil tüm dünyada tanınmasını sağlayan Chaplin filmi, 1992 yılında gösterime girdi. Oyuncu, Charlie Chaplin rolü ile başta BAFTA olmak üzere birçok festivale layık görüldü. Bu filmden sonra kariyeri hızla yükselişe geçen aktör, Hollywood'un aranan yüzlerinden biri oldu.