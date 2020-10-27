En İyi Robert De Niro Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Robert Niro Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Good Fellas (Sıkı Dostlar) Gerçek hayattan uyarlanan filmleri sevenler için mükemmel bir öneri: Good Fellas. Henry Hill ve arkadaşları tarafından yapılan illegal işler, onların saygı duyulmaya başlanan bir sırada yer almasına neden olur. Ancak yaşananlar Henry için hiç de güzel hissettirmemiştir.