En İyi Robert De Niro Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Robert Niro Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Robert De Niro gösterdiği oyunculukla gönüllere taht kurmuş ve film dünyasına adını kazımıştır. Oyunculuğa çok eskiden başladığı için oyunculukları 100'ü geçmektedir. En iyi Robert De Niro filmleri nelerdir, en çok izlenen Robert De Niro filmleri neler olmuştur, sizler için listeledik.
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1
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Robert De Niro sanata aile içinde başlama şansına sahip olmuştur. Ressam bir anne ve şair, ressam, heykeltıraş babanın çocuğudur. Tiyatro sayesinde erken yaşta sahneye atılarak içine kapanıklığını yenmiştir. Başarısını sağlayan filmler sayesinde önemli ödüller kazanmış, hayatına oyunculukla devam etmiştir. İşte en çok izlenen, izlenmesi gereken, yeniden izlenmek istenen en iyi 10 Robert De Niro filmleri:
2
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Godfather II (Baba - 2)
Godfather pek çok kişi tarafından adı sanı duyulan bir filmdir. Godfather II ise tahmin edilebileceği gibi ilk filmin devamı niteliğindedir. Robert De Niro'nun Oscar kazandığı bu filmde Vito, Amerika'ya yeni gelmiştir. Bir mafya büyüğünün hayatına son vererek yükselmeye başlamıştır.
3
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Good Fellas (Sıkı Dostlar)
Gerçek hayattan uyarlanan filmleri sevenler için mükemmel bir öneri: Good Fellas. Henry Hill ve arkadaşları tarafından yapılan illegal işler, onların saygı duyulmaya başlanan bir sırada yer almasına neden olur. Ancak yaşananlar Henry için hiç de güzel hissettirmemiştir.
4
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Once Upon A Time in America (Bir Zamanlar Amerika'da)
Noodles, kendisi gibi evsiz çocuklardan oluşan bir çete hazırlar. Üstelik bu çetenin her üyesi ülkede oldukça popüler hale gelmiştir. Ekibin dağılmasıyla birlikte New York'a dönen Noodles için hayat eskisinden farklıdır.
5
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Taxi Driver (Taksi Şoförü)
Travis Bickle, Vietnam savaşından yeni dönen bir askerdir. Para kazanmak ve sorunlarından kaçmak için gece taksi şoförlüğü yapmaktadır. Müşterileri sayesinde gördüğü adaletsiz dünyanın değişmesini istemesi de topluma eleştiri yapan bir baş yapıtın ortaya çıkmasını sağlamıştır.
6
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Heat (Büyük Hesaplaşma)
Yetenekli, düzenbaz ve zeki hırsızlardan oluşan bir hırsızlık çetesinin peşine bir dedektif düşerse ne mi olur? Hem de dedektif de en az grup üyeleri kadar zeki ve görevini seviyorsa... Bol aksiyonlu, kovalamacalı ve rekabet içeren bu film izleyenlerini kendine aşık etmektedir.
7
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Casino
Bu kez adres Las Vegas'ta bulunan bir kumarhane. Oldukça kazandıran ve düzgün ilerleyen işler Nicky'nin gelmesiyle birden tersine döner. Üstelik Ace de takıldığı aşk çukurundan kurtulamamaktadır. Hem dram hem de komediyi aynı anda işeyen Casino'nun IMDb puanı 8,2.
8
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Raging Bull (Kızgın Boğa)
İyi bir hayat sürebilmek için iş ve aile dengesini korumak gerekir. Boksör Jake hem işinde hem de ailesinde oldukça öfkeli davranışlar sergiler. Bu sebeple çok kısa süre içinde yanında olan kimseyi göremez.
9
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The Deer Hunter (Avcı)
Yakın üç arkadaş, içlerinden birinin evlenmesiyle birbirlerinden ayrılmışlardır. Kısa bir süre sonra ayrı bölgelerde savaşa gitseler de, hayat onları buluşturur. Tatsız bir buluşmada, bu üç genç Rus ruleti oynamak zorunda kalır. Hayatları artık kendi ellerinde değildir.
10
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The Irıshman (İrlandalı)
Frank kendi halinde bir adam olsa da, birden kendini mafyaların önemli tetikçisi halinde görür. İşçi liderlerinin kaybolmasının ardında da Frank olduğu düşünülür. Yıllar sonra ortaya çıkan hikayenin aslı acaba nasıldır? 2019'un sonuna yetişebilen Netflix yapımı filmin IMDb puanı 8,0.
11
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Untouchables (Dokunulmazlar)
Polisiye ve suç konulu filmlerden biri olan Untouchables, bir suç lideri ve federal ajan arasında geçmektedir. Ajan Ness, Al Capone'i durdurmak adına her yolu denemektedir. Robert De Niro, sergilediği oyunculukla gönüllere taht kurmayı başarmıştır.