En İyi Ranbir Kapoor Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ranbir Kapoor Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ranbir Kapoor, Hindistan’ın en sevilen ve popüler aktörlerinden biridir. Hindistan sinemasının ilk oyuncu ailesinin bir üyesidir. Sülalesi gibi o da sinemayla doğmuş ve sinema hayatının bir parçasıdır. Oyunculuk yeteneği, sempatikliğiyle filmlerin aranan oyuncularından biridir. Ranbir Kapoor’un en iyi filmlerini sizler için derledik.
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1
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Ranbir Kapoor, 1982 Bombay doğumludur. Sinemacı kökenli Kapoor ailesinden geliyor. Hint sinemasının efsanesi Raj Kapoor’un torunudur. Sinemanın sette öğrenileceği düşüncesiyle okulu bırakıp, setlere adım atmıştır.
2
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Ae Dil Hai Mushkil
Film, yeni yeni ünlenen şarkıcı Ayan’ın (Kapoor) röportajıyla başlıyor. Ayan, geçmişindeki aşk hikayesini anlatmasıyla film gelişiyor. Ayan ve Alize (Anushka Sharma) cinselliği denerler ama beceremezler. Bu nedenle arkadaş kalmaya karar verirler. Alize, başka biriyle evlenince Ayan yıkılır.
3
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Anjaana Anjaani
Akash (Kapoor), şirketi iflas ettiği için zor durumdadır. Borçlarını ödeyemez ve intihar etmeye karar verir. İntihar etmek üzereyken nişanlısı Kunal (Zayed Khan) onu kurtarır. Akash, kendisi gibi intihara meyilli Kiara (Priyanka Chopra) ile tanışır. İkili birlikte intihar etmeye karar verirler.
4
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Barfi!
Barfi (Kapoor) sağır ve dilsiz olarak doğmuştur. Küçük yaşta da annesini kaybetmiştir. Barfi’nin bulunduğu bölgeye Shruti (Iliena D’Cruz) adında bir genç kız taşınır. Barfi, kızdan çok etkilenir. İlerleyen günlerde iki genç birbirlerine aşık olurlar. Fakat Barfi’nin annesi buna izin vermez. Kızını başka biriyle evlendirir. Bu arada Barfi’nin babası ağır hastalanır. Barfi, babası için acil para bulması lazımdır.
5
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Bombay Velvet
Johnny (Kapoor), yetim bir serseridir. Hayatı kirli işlerle geçmektedir. Arkadaşı Chimann (Satyadeep Mishra) ile mafya lideri Kaizan’ın (Karan Johar) yanına girerler. Johnny, Kaizan’ın barında şarkıcı Rosie’ye (Anushka Sharma) aşık olur. İkili tutkulu bir aşk yaşar. Fakat bu Kaizan’ın hoşuna gitmez.
6
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Jagga Jasoos
Jagga (Kapoor) içine kapanık bir çocuktur. Kekemelik rahatsızlığını babası şarkılar yardımıyla düzeltir. Onu iyi bir eğitim alması için yatılı okula gönderir. Her yıl da ona video kaseti gönderir. Kasetlerin gelmesi kesilince Jagga, babasının kaybolduğunu anlar. Onu bulmak için meraklı bir gazeteci olan Shruti’den (Katrina Kaif) yardım alır.
7
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Rockstar
Jordan (Kapoor), rock yıldızı olmayı hedefleyen bir üniversite öğrencisidir. Bu hayalleri yüzünden okulda alay konusudur. Çünkü onda rockstar olacak bir yetenek yoktur. Yıldız olabilmesi için acı çekmesi gerekmektedir. Jordan da aşk acısı çekmek için Heer’le (Nargis Fakhri) görüşmeye karar verir. Heer evlenerek, ülke dışına çıkar. Fakat ikisinin aşkı güçlenerek devam eder.
8
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Sanju
Biyografik, komedi, drama türündeki film Bollywood oyuncusu Sanjay Dutt’un hayatını, uyuşturucu bağımlılığını, tutuklanmasını, serbest kalma sürecini ele alıyor. Ranbir Kapoor Dutt karakterini canlandırmakla kalmıyor aynı zamanda anlatıcı rolünü de üstleniyor.
9
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Tamasha
Tara (Deepika Padukone), Korsika’da tatil yaparken her şeyini kaybeder. Çaresiz kadının yardımına Ved (Kapoor) koşar. İkili birlikte güzel vakit geçirirken, birbirlerine sadece yalan söyleme konusunda anlaşırlar. Bir hafta eğlenceli vakit geçirirler. 4 yıl sonra karşılaştıklarında Ved değişmiştir. Tara, geçmişin tamamen bir yalan olduğunu anlar.
10
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Wake Up Sid
Sid Mehra (Kapoor), baba parası yiyen şımarık bir gençtir. Üniversiteden sonra babasının yanında çalışmaya başlar. Ancak bir hafta dayanabilir. Çalışmak ona göre değildir. Bir partide Aisha (Konkona Sen Sharma) ile tanışır. Aisha’dan çok etkilenir. Fakat Aisha zengin, züppe ve baba parası yiyen biriyle birlikte olamayacağını söyler. Bunun üzerine Sid, Aisha’yı etkilemek için değişmeye karar verir.
11
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Yeh Jawaani Hai Deewani
Naina (Deepika Padukone), asosyal bir tıp öğrencisidir. Bir gün arkadaşı Aditi, hayatın notlardan daha önemli olduğunu ona anlatır. Onu Himalayalar’a yapacakları geziye davet eder. Naina gezide eski sınıf arkadaşı Bunny (Kapoor) ile karşılaşır. Bu gezi ikisi için farklı şekilde gelişecektir.