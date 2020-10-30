En İyi Ranbir Kapoor Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ranbir Kapoor Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Wake Up Sid Sid Mehra (Kapoor), baba parası yiyen şımarık bir gençtir. Üniversiteden sonra babasının yanında çalışmaya başlar. Ancak bir hafta dayanabilir. Çalışmak ona göre değildir. Bir partide Aisha (Konkona Sen Sharma) ile tanışır. Aisha’dan çok etkilenir. Fakat Aisha zengin, züppe ve baba parası yiyen biriyle birlikte olamayacağını söyler. Bunun üzerine Sid, Aisha’yı etkilemek için değişmeye karar verir.