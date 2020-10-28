En İyi Psikoloji Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Psikoloji Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Primal Fear Edward Norton'un ilk kez baş rol deneyimi yaşadığı Primal Fear, psikolojik sorunları olan bir mahkum ile onu savunan avukatın yaşadıklarını konu ediniyor. 1996 yılında gösterime girdiği filmde Laura Linney, Richard Gere ve John Mahoney gibi deneyimli isimler de yer alıyor. 1996 yılında çekilen filmin Imdb puanı 7.7