En İyi Psikoloji Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Psikoloji Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Play Misty For Me Dave Graver (Clint Eastwood), Evelyn Draper ile kısa süreli bir ilişki yaşar. Evelyn'den ayrılmak istediğinde bunun o kadar kolay olmayacağını anlar. Clint Eeastwood'un ilk yönetmenlik deneyimi olan Play Misty For Me, saplantılı bir kadını konu ediniyor.