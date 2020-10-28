En İyi Psikoloji Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Psikoloji Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünya genelinde en çok izlenen filmlerin başında psikoloji filmleri yer alıyor. Bazı filmlerde gizem ve gerilim ögeleri ön plandayken, bazı yapımlarda bipolar bozukluk ve şizofreni gibi psikolojik rahatsızlıklar anlatılıyor. Yeni ve eski en çok izlenen psikoloji filmleri nelerdir? Sizin için derledik.
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1
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Sinema tarihinde ilk psikoloji filmleri 1940'lı yıllarda çekilmiştir. Hollywood sinemasında Billy Wilder ve Alfred Hitchcook, psikolojik-gerilim türünde başarılı filmlere imza atan yönetmenler arasında yer alıyor. Billy Wilder imzalı The Lost Weekend ve Beklenmeyen Şahit, psikoloji filmlerinin öncüsü sayılmaktadır. Alfred Hitchcook'un yönettiği İp, Trendeki Yabancı ve Psycho filmleri türün başarılı örnekleri arasında bulunuyor.
2
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A Dangerous Method
Psikanalizin kurucusu sayılan Sigmund Freud ile Carl Jung'u beyaz perdeye taşıyan film, katıldığı festivallerden 18 topladı. Başrollerinde Viggo Mortensen, Keira Knightley ve Michael Fassbender'in yer aldığı yapım 2011 yılında gösterime girdi.
3
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Anayurt Oteli
Yusuf Atılgan'ın aynı isimli romanında sinemaya uyarlanan film, psikoloji türünün en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor. Ömer Kavur'un yönettiği filmde Macit Koper, Serra Yılmaz ve Şahika Tekand gibi ünlü isimler yer alıyor.
4
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Black Swan
Natalie Portman'a En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar getiren Black Swan, dünya çapında yaklaşık 350 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin oyuncu kadrosunda Vincent Cassell, Winona Ryder ve Mila Kunis gibi deneyimli isimler de yer alıyor.
5
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Donnie Darko
Gelmiş geçmiş en başarılı psikoloji filmlerinden biri kabul edilen Donnie Darko, şizofreni tedavisi gören bir gencin yaşadıklarını konu ediniyor. Çok yakında kıyametin kopacağına inanan Donnie, zamanla gerçeklik algısını tamamen kaybeder. Katıldığı festivallerden 11 ödül toplayan film, 8.0 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip.
6
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Girls Interrupted
Angelina Jolie'nin En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı aldığı yapımın yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor.
7
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Idendity
Kişilik bölünmesini farklı bir şekilde ele alan yapım tek mekanda geçmesine rağmen ilgi çekici senaryosuyla en çok beğenilen psikoloji filmlerinin arasında yer alıyor. Fırtınalı bir gecede bir pansiyona sığınan 10 yabancıyı anlatan gizem-gerilim türündeki filmin ilk gösterilmiş 15 Ağustos 2013 tarihinde yapıldı.
8
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Nightcrawler
Uzun süre işsiz kalmış olan Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) en sonunda yapacağı işi bulur. Geceleri el kamerasıyla dolaşarak haber değeri taşıyan görüntüler çekmeye başlar. Çektiği görüntüleri televizyon kanallarına satan Lou, zamanla hırslarına yenik düşer ve tehlikeli bir suçluya dönüşür. Orijinal senaryosuyla dikkat çeken filmin Imdb puanı 7.1.
9
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Play Misty For Me
Dave Graver (Clint Eastwood), Evelyn Draper ile kısa süreli bir ilişki yaşar. Evelyn'den ayrılmak istediğinde bunun o kadar kolay olmayacağını anlar. Clint Eeastwood'un ilk yönetmenlik deneyimi olan Play Misty For Me, saplantılı bir kadını konu ediniyor.
10
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Primal Fear
Edward Norton'un ilk kez baş rol deneyimi yaşadığı Primal Fear, psikolojik sorunları olan bir mahkum ile onu savunan avukatın yaşadıklarını konu ediniyor. 1996 yılında gösterime girdiği filmde Laura Linney, Richard Gere ve John Mahoney gibi deneyimli isimler de yer alıyor. 1996 yılında çekilen filmin Imdb puanı 7.7
11
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Secret Window
Stephen King'in kısa öyküsünden uyarlanan Secret Window, evinde yabancı bir adamla karşılaşan Mort Rainey'in yaşadığı korku dolu dakikaları anlatıyor. Paranoya ile gerilimin iç içe geçtiği filmde Johny Depp'in güçlü oyunculuğu dikkat çekiyor.