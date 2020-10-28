En İyi Prenses Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Prenses Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Prenses filmleri tarih filmleri hariç olmak kaydıyla genellikle gerçek hayattan uzak kurgular şekilde derlenen filmlerdir. Prenses filmleri animasyon filmleri olarak da kategori edilir. Sizler için en beğenilen prenses filmlerini derledik.
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1
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Genellikle çocukların daha çok sevdiği prenses filmleri, kişilerin iç dünyasını renklendiren ve keyifli vakit geçirmesini sağlayan türdendir. Bu kategori içerisinde prenses filmleri hem eğlenceli hem de aile filmleri türlerinde yer alır.
2
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Acemi Prenses: Kraliyet Nişanı
Film bir prenses filmi olmasına rağmen acıklı bir hikayeye dayanır. Filmde, krallıkla yönetilen bir ülkede aşık olmalarına rağmen kavuşamayan çiftlerin öyküsü anlatılmaktadır. Amerikan yapımlı olan film, sihirbazın baloya katılmasıyla bazı esrarengiz olayların ortaya çıkışını konu edinir.
3
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Acemi Prenses
Filmde, Avrupa’da yaşayan prenses ve prensesin annesinin hayatında meydana gelen olaylar anlatılmaktadır. Prenses kendisi gibi asilzade olan ve kral soyundan gelen bir prensle evlenmek ister. Fakat beklediği prens çok çirkindir. Daha sonra hem yakışıklı hem de kalbi temiz biri ile karşılaşan prenses, damadı annesine kabul ettirmek zorunda kalır.
4
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Başka Bir Külkedisi Masalı
Filmde, Joey isimli başrolün ergenlik döneminde rüyasında gördüğü bir kıza aşık olması anlatılır. Bu kızla baloda dans eden genç adam kızın aslında cindrella olduğunu bilmez. 2008 yapımlı olan film, kıza deli gibi aşık olan bir adamın hikayesini anlatmaktadır. Filmin başrolünde ise Selana Gomez yer almaktadır.
5
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Bir Külkedisi Masalı
Bir külkedisi masalının film haline dönüştürüldüğü yapıtta, Sam babasının ölümüyle beraber üvey annesi ve kızları ile yaşamaya başlar. 2004 yılında vizyona giren film, hayatında fark edemese de oldukça gizemli bir prensesin hayatında meydana gelen tatlı sürprizleri anlatmaktadır.
6
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Ella Enchanted
2004 yapımlı olan film romantik komedi türündedir. Doğmasıyla beraber kendisinde sihirli özelliklerin var olduğunu anlayan güzel bir kızın farklı hikayesi anlatılır. Filmin başrollerinde Anne Hathway ve Hugh Dancy gibi ünlü isimler yer almaktadır. Ella, hayatından sıkılmışken bir anda genç prens Char ile karşılaşır ve bir anda aşk başlar.
7
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Kuğu Prenses
1994 yapımı olan film animasyon türünde bir film olmasına rağmen aksiyon içerikli filmler arasında yer alır. Bir kraliyet ailesini konu edinen filmde iki aşığın hikayesi anlatılmaktadır. 1994 yılında vizyona giren film, küçük bir kızın ve evlatlık alınan prensesin hikayesini konu edinmektedir.
8
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Küçük Deniz Kızı 2: Denize Dönüş
2000 yapımlı olan ve oldukça renkli sahnelerden oluşan Disney animasyonlu filmidir. Filmde küçük bir kızın denizde yaşadığı bazı olaylar anlatılır. Bir prenses denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirir ve onu kurtaran kişi ise kahraman bir balıktır.
9
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Pocahontas
1995 yılı Amerikan yapımlı olan film, daha çok romantik komedi türündedir. Film içerisinde Disney yapımlı animasyon görseller oldukça fazladır. Pocahontas filminde birbirine deli gibi aşık olan iki kişinin hikayesi anlatılır. Filmde bu iki kişiye yapılan sürpriz düğünün eğlenceli hazırlığı anlatılmaktadır.
10
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Prenses Koruma Programı
Disney Channel’da yayınlandığı ilk günlerden itibaren severek izlenen Prenses Koruma Programı’nda başrollerinde Selana Gomez ve Lovata yer almaktadır. Bu yapıtta yardıma muhtaç olan prensesler korunma altına alınır. Özellikle prenseslerin çok olduğu ülkelerde bu program prenseslerin evlerine kurularak hayata geçirilecektir.
11
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Yıldız Tozu
2007 yapımlı olan film, muhteşem bir yazar olan Neil Gaiman’ın romanından uyarlanmıştır. Perili bir ülkede Tristian adındaki genç adam, köyün en güzel kızına aşık olur. Genç kız ise yasak aşkı için hayatını tamamen değiştirecektir. Romantik fantezi türünde karşımıza gelen film, hem eğlenceli hem de aşk yüklüdür.