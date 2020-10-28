En İyi Prenses Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Prenses Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Acemi Prenses Filmde, Avrupa’da yaşayan prenses ve prensesin annesinin hayatında meydana gelen olaylar anlatılmaktadır. Prenses kendisi gibi asilzade olan ve kral soyundan gelen bir prensle evlenmek ister. Fakat beklediği prens çok çirkindir. Daha sonra hem yakışıklı hem de kalbi temiz biri ile karşılaşan prenses, damadı annesine kabul ettirmek zorunda kalır.