En İyi Park Shin-Hye Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Park Shin Hye Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

The King of Dramas Romantik komedi türündeki dizinin yönetmenliğini başarılı yönetmen Hong Seong Chang üstleniyor. Dizinin senaristi ise Jang Hang Joon. SBS kanalının ilgi ile takip edilen dizilerinden biri olan The King of Dramas, eğlence sektörü için yapılan bir komedi dizisi olarak ön plana çıkmakta. 2012-2013 yılında yayımlanan dizide bir prodüksiyon şirketinin paraya düşkün CEO'su, dürüst ve çaylak yazarı ile kibirli, acımasız bir yıldız baş karakterleri oluşturuyor.