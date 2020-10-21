En İyi Park Shin-Hye Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Park Shin Hye Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Güney Kore dizileri romantizm ve macera yüklü sahneleriyle zihinlere ve kalplere en güzel izleri bırakıyor. Bu dizilerinin yıldızlarından biri Park Shin Hye’ın rol aldığı en iyi Park Shin-hye dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Park Shin hye dizileri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Park Shin Hye, masumiyeti, duru güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile göz dolduruyor. Park Shin Hye, “You are Beautiful” ile “The Heirs” dizileri ile adından söz ettirmeye başarmış olup kariyeri boyunca daha pek çok ses getiren değerli yapımda başarılı ve yakışıklı erkek oyuncularla başrolü paylaşmıştır. Park Shin Hye’nin rol aldığı ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına çeken dizilerde seslendirdiği şarkılarla da özel bir yere sahip. Üç tane albümde imzası bulunan yetenekli oyuncunun başarılı dizileri her dönem oldukça rağbet görüyor.
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Bichunmoo
Dizinin yönetmeni Yoon Sang Ho, senaristi ise Kang Eun Gyung. Park Shin Hye, Arisu rolü ile beğenilen bir oyunculuk sergiliyor. Dizi, The Dance in The Sky adı ile de tanınıyor. Dizi romantizm, aksiyon, tarih ve fantastik temalar ile örülü. Dizide Jin Ha, bir Goguryo prensinin oğludur. Babası esir alınarak Won ülkesine sürülmüştür. Babası bi chun ilahı kitabı adı verilen Gogurya savaş sanatlarının yazdığı değerli bir kitabı oluşturmuştur. Sul ri ise generalin gayri meşru kızı olurken Joon Kwang ise ailenin aylak oğludur. Bu üç arkadaş aşk, intikam ve ihanet bağlarıyla birbirlerine bağlanırlar.
3
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Cute or Crazy
Komedi türünde ses getiren bir SBS dizisi. 2005 sezonunda ekranlara gelen dizi, Park Shin Hye, Cameo rolü ile dizinin başarılı ve yetenekli oyuncuları arasında dikkat çekiyor. Dizide İngilizce öğretmeni Seung Soo ve arkadaşı So Yoo Jin ile yaşayan Park Kyung Rim birsanat galerisinde müdür olarak çalışmaktadır. Kyung Rim ise Kim Soo Mi ile onun eşi olan Chairman Kim için çalışmaktadır. Üç kişilik Kim ailesinin em genci serseri ruhlu ve devamlı problem çıkaran Min Hyuk'tur. Park Shin Hye ise Seung Soo'nun İngiliz okulundaki genç öğrencilerden biridir.
4
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Doctors
Doctors dizisi, ses getiren Güney Kore yapımlarından biri. Park Shin Hye, Yoo Hye Jung karakterini başarılı bir performans ile canlandırıyor. Dizi, lise yıllarında çok asi yapılı bir kız olan Yoo Hye Jung'un on üç yıl önce hayatının değişmesine yardımcı olan yakışıklı ve karizmatik doktorla tekrar karşılaşması ve ikilinin arasındaki ilişkiyi konu ediniyor.
5
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Heartstrings
Güney Kore dizileri arasında başarılı bir şekilde işlenen gençlik ve müzik temaları ile oldukça beğenilen ve sevilen diziler arasında. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Pyo Min-Soo ile Lee Min-Cheol var. Senaristi Lee Myung-Sook olan dizi, bir grup üniversite öğrencisinin başından geçen ilgi çekici olayları konu alıyor. Daha önce You Are Beautiful dizisinde birlikte rol alan Park Shin Hye ile Jung Yong-Hwa bu dizide tekrar izleyicileri ile buluşuyorlar. Müzikal tarzda olan dizi, güzel şarkıları ve dansları ile büyülüyor.
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Memories of The Alhambra
Ahn Gil-Ho'nun yönetmenliğini yaptığı dizinin senaristi ise Song Jae-Jung. 2018-2019 yayın tarihi olan dizi fantastik, romantizm, komedi, aksiyon içeren sahneleri ile 7.9 IMDb puanının hakkını veriyor. Dizide Yoo Jin-Woo isminde bir yazılım firmasının başkanı bir mail alır. Bu mail akabinde İspanya'nın Granada kentine gider ve gizemli bir maceraya doğru sürüklenir. Dizide pansiyon sahibi Jung Hee-Joo ile de aralarında çekici bir duygusal ilişki başlar.
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Pinocchio
2014- 2015 yıllarında yayımlanan dizi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. IMDb puanı 8.2 olan dizi, romantik ve dram türünde başarılı diziler arasında gösteriliyor. Bölüm sayısı yirmi olan dizinin yönetmeni Jo Soo-Won, senaristi ise Hye-Ryun. Farklı konusu ile ilgi gören dizi, hayali bir hastalık ve muhabirlik ekseninde olayları en iyi şekilde ekranlara taşıyor.
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The Heirs
The Heirs, 2013 yılına damga vuran ve oyuncularının şöhretini pekiştiren dizilerden. IMDb puanı 7.6 olan dizi, romantik, komedi ve dram öğeleri ile unutulmayan sahneleri ile konuşuluyor. Beğenilen dizinin yönetmen koltuğunda Sung Chul Bu ile Shin-Hyo Kang bulunuyor. Dizinin senaristi ise Eun-Sook Kim. Dizide çok zengin bir imparatorluğun ikinci çocuğu olan Kim Tan'ın ve başından geçen ilgi çekici olaylar silsilesi anlatılıyor. Yayınlandığı kanalın yılsonu dizi ödüllerinde en iyi çift ödülünü, Lee Min Ho ile Park Shin Hye almıştır.
9
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The King of Dramas
Romantik komedi türündeki dizinin yönetmenliğini başarılı yönetmen Hong Seong Chang üstleniyor. Dizinin senaristi ise Jang Hang Joon. SBS kanalının ilgi ile takip edilen dizilerinden biri olan The King of Dramas, eğlence sektörü için yapılan bir komedi dizisi olarak ön plana çıkmakta. 2012-2013 yılında yayımlanan dizide bir prodüksiyon şirketinin paraya düşkün CEO'su, dürüst ve çaylak yazarı ile kibirli, acımasız bir yıldız baş karakterleri oluşturuyor.
10
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Tree of Heaven
Tree of Heaven, sevilerek izlenen Park Shin Hye dizileri arasında yer alıyor. Lee Wan, Yoon Suh karakterini; Park Shin Hye, Hana karakterini; Asami Reina, Maya karakterini, Uchida Asahi, Fujivara Ryu karakterini canlandırıyor. Tree of Heaven, Hana ile Yoon Suh'un birinin annesi ile diğerinin babasının evlenmesi ile birbirine bağlanan kaderlerinin ve imkansız aşklarının hikayesini anlatıyor.
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You Are Beautiful
You Are Beautiful, 2009 yılında SBS kanalında yayımlanan sevilen bir Güney Kore dizisi. Dizi etkileyici oyunculluk performansı gösteren başarılı oyuncu kadrosu ve beğenilen senaryosu ile izlenmesi tavsiye edilen dizilerin başında geliyor. Oyuncu kadrosunda; Park Shin Hye, Jang Keun- Suk, Jung Yong Hwa ile Lee Hongki yer alıyor.