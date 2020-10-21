En İyi Park Shin-Hye Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Park Shin Hye Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Cute or Crazy Komedi türünde ses getiren bir SBS dizisi. 2005 sezonunda ekranlara gelen dizi, Park Shin Hye, Cameo rolü ile dizinin başarılı ve yetenekli oyuncuları arasında dikkat çekiyor. Dizide İngilizce öğretmeni Seung Soo ve arkadaşı So Yoo Jin ile yaşayan Park Kyung Rim birsanat galerisinde müdür olarak çalışmaktadır. Kyung Rim ise Kim Soo Mi ile onun eşi olan Chairman Kim için çalışmaktadır. Üç kişilik Kim ailesinin em genci serseri ruhlu ve devamlı problem çıkaran Min Hyuk'tur. Park Shin Hye ise Seung Soo'nun İngiliz okulundaki genç öğrencilerden biridir.