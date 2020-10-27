En İyi Paradoks Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Paradoks Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
En sevilen film türlerinden biri de paradoks filmlerdendir. Kafa karıştıran ve filmin ilerleyişini tahmin etmek bu filmlerin en sevilen yönlerinden biridir. En iyi paradoks filmler hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen paradoks filmlerin listesi.
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1
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Beyin yakan senaryoya sahip olan, sürpriz sonlu olan oldukça yüksek zekâyla hazırlanmış olan filmler paradoks filmlerdir. Sonuyla şaşkınlık oluşturan filmlerin yanında bulmaca çözüyormuşçasına bir his veren filmler izleyenleri fazlasıyla etkilemektedir. Olağanüstü senaryoları olan gizemli, sürpriz sonlu olan bu filmlerden izleyenler kendilerini alamamaktadır. Yüksek izleyici sayılarını yakalamakta olan gerilim filmlerinin arasında seyirciyle adeta bir kedinin far ile oynaması gibi birçok film bulunmaktadır. Paradoks filmler bir sonraki sahnede ne olacağının tam olarak tahmin edilemediği, genel olarak tahmin edilen durumlarında yanlış çıktığı, oldukça sürpriz sonlu olan filmlerdir. Beyin yakıcı paradoks filmlerini izlerken izleyiciyi oldukça harika bir yolculuğa çıkarmaktadır. İşte yeni ve eski en çok izlenen paradoks filmlerinin listesi.
2
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Başlangıç
Cristopher Nolan’ın yönetmiş olduğu oyuncu kadrosunun muazzam olduğu bir filmdir. Çok sayıda Oscar ödülü almıştır. Yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb’un uzmanlık alanı zihinlerin en savunmasız kaldığı rüya görme anında bilinçaltına girip kişilerin değerli sırlarını ortaya çıkarır.
3
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Akıl Defteri
Kısa süreli olan hafıza kaybı yaşamakta olan adam, karısını öldüren kişileri bulmak için verdiği çabanın konu edindiği filmdir. Leonard Shelby hayatını karısına tecavüz edip onu öldürmüş olan kişileri aramaya adamıştır. Tedavisi zor olan hafıza kaybı hastalığına rağmen bu adamları bulmaya çalışır.
4
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İhtiyar Delikanlı
Yıllar boyunca hapis tutulan birinin serbest bırakılmasının hemen ardından intikam alma arayışını konu edinmektedir. Oh Dae Soo isimli adam bir gün kaçırılmıştır. 15 sene boyunca bir hücrede tutuklu kalmaktadır. Neden tutuklu kaldığını açıklamamışlardır.
5
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Fight Club
Psikolojik gerilim türünün en iyi örneklerinden biri olan filmdir. Jack sıradan bir hayat yaşayan sigorta memurudur. Uzun zamandır uykusuzluk hastalığından şikâyetçidir. Bunun için terapilere katılmaktadır ve tedavi sırasında Marla ile tanışır. Daha sonra da Tyler Durden ile tanışır ve hayatı değişir.
6
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Matrix
Yaşanan bir gerçek vardır ve yaşananın ötesinde bir gerçeklik vardır. Gerçeklikten biri rüyadır diğeri ise Matrix. Son derece tehlikeli olan Morpheus’un gerçeği bildiğine inanan Neo bir gece kendisini farklı dünyaya götürebilecek olan Trnity’yle tanışır.
7
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Olağan Şüpheliler
San Pedro’da patlamış olan bir tekneyi araştıran polis 91 milyon dolar edecek uyuşturucu parası ve 27 adet ceset bulunur. Olaydan kurtulmuş olan iki kişiden birinin vücudu tamamen yanıklar ile dolu olan Macar teröristtir. Diğeri ise Verbal Kint isminde tetikçidir. Kint sorguda 6 hafta önce başlayan bütün olayları anlatır.
8
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Otomatik Portakal
Şiddet bağımlısı olan kişilerden kurulmuş olan çetenin çevresine dehşet, korkuyu işleyerek oluşturduğu korku imparatorluğunun resmini çizen bir filmdir. Çete lideri olan Alex yakalanır. Fakat hapse atılmayıp şiddet deneyinde kobay olarak kullanılır.
9
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Vertigo
Bir suçluyu kovalama sırasında çatıdan düşmekte olan ortağını kurtarmayı başaramayan dedektif Scottie Ferguson’da olayın üzerinde yükseklik korkusu olmaya başlar. Giderek vertigo isimli hastalığa dönüşmesinin ardından yaşadığı korkudan ötürü mesleğini bırakır.
10
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Yeşil Yol
Bir hapishane görevlisiyle hapishanedeki bir mahkûmun öyküsünü anlatan bir filmdir. Paul Edgecomb hapishanede idama gidecek olan mahkûmları son yolculuklarına uğurlamakla görevlidir. Yıllar boyunca yüzlerce mahkûmu idam etmiştir fakat bir gün korkutucu görünümü olan John Coffey isimli adamla tanışır.
11
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Tetikçi
En iyi olduğu iş alanında işini bırakmış olan fakat tecrübesine ihtiyaç duyulan Mark bir dönem ün salmış olan kusursuz nişancıdır. Fakat kendisinden son kez bir görev için destek beklenir. Mark işi kabul eder ama işin amacını sonradan anlar.