En İyi Pakistan Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Pakistan Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Son dönemlerde Pakistan diziler bir değer haline gelmiştir. En iyi Pakistan dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Pakistan dizileri listesi ve önerisi (2020) nasıldır? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.
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1
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Pakistan dizileri teknik olarak da oldukça beğeni gören diziler arasında yer almaktadır.
2
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Bashar Momin
Bu dizi başrol kadın oyuncu Ushna Shah olmaktadır. Dizide karakteri kötü bir adamın peşinden iyi bir adam dönüşeceğini umarak gitmektir.
3
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Bin Roya
Mahira Khan’ın dizisidir. Dizinin tamamlanması toplamda üç yıl sürmüş olup öyle uzun dizi de değildir.
4
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Cheekh
Bu dizi genç dizisidir. Başrollerinde Saba Qamar ve de Bilal Abbas Khan oynamaktadır. Bilal Abbas Khan genç kızların sevgilisi bir aktördür. 2019 yapımı bir dizi olmaktadır.
5
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Diyar E Dil
Bu dizi iki kuşağın da hikayesini anlatan bir dizidir. İlk kısım anne ve babaların aşkları ikinci kısım ise çocukların aşkları anlatılmaktadır.
6
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Humsafar
Bu dizi genel anlamda durgun ve yavaş bir dizi olsa da aslında izlerken fark etmeden bir anda akıp gitmektedir. Bu harika Pakistan dizisinin yarısı adeta bir sanat filmi tadında olmaktadır. Dizide temelde anlatılanın karakterlerin yaşadığı bir takım olaylar değil de aslında insan ilişkileri ve ya daha da çok iki çiftin birbirini tanıma ile birlikte kabul etme sürecinde olması da bu dizinin bir sanat filmi olması konusunu da andırmaktadır.
7
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Khaani
Dizi gerçek bir olay diziye uyarlanmış şeklidir. Dizinin konusu, gücünü kötü bir şekle kullanmaya alışkın siyasetçinin oğlu da babası ile aynıdır. Zengin ve de güçlü bir ailenin çocuğu olduğu için istediğini almaya alışmış bu adam bir gün biriyle tartışır ve tartıştığı adamı vurarak öldürür. Sonrasında babasının gücü ile ceza almaktan kurtulan kişi mahkeme sürecinde öldürdüğü kişinin ikiz kızkardeşi Khaani aşık olur.
8
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Mera Naam Yousuf Hai
En sevilen Pakistan dizilerindendir. Özellikle Yousuf’un aşık olmuş olduğu kızın adının da Züleyha olduğunu belirtmek gereklidir. İmran Abbas ve de Maya Ali uyumu çok başarılı olmuştur. Bu nedenle bu mera naam yousuf hai dizisi mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer almaktadır.
9
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Mera Yaar Mila Day
Bu dizi hemen hemen herkesin Bashar Momin’den tanımış olduğu Faisal Qureishi’nin dizisi olmaktadır. Dizi de ona Sajal Aly eşlik etmektedir.Dizinin konusu: Kızın sevdiği birisi olmasına rağmen ailesinin onu başkası ile evlendirmek istemesi bu yüzden kızın kaçmaya karar verip olayların planlandığı gibi gitmemesi üzerine yazılmıştır.
10
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Meri Zaat Zarea E Benishan
Bu dizi çok hüzünlü bir dizidir. Dizide bir koldan FQ gençliği yaşadığı olaylar anlatılırken diğer koldan da oğlunun ve de kendisinin şimdiki yaşantısı anlatılır. Bu dizi harika bir dizi olup mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer almaktadır.
11
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Sadqay Tumhare
Başrolleri Pakistan’ın en sevilen güzel kadın oyuncusu olan Mahira Khan ve de Adnan Malik paylaşmaktadır. Bu dizi tam olarak gerçek bir hikayeden alınmıştır. Shano ve de Khalil çocukluktan beridir nişanlıdır. Shano çocukken gördüğü Khalil’e aşık ve onunla evleneceği zamanı beklerken Khalil evliliği istememektedir. Shano’nun ailesi Khalil’lerin köyündeki düğüne katıldıklarında yıllar sonra tekrar karşılaşırlar. Sonra Khalil de Shanoya aşık olmuştur.