En İyi Pakistan Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Pakistan Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Humsafar Bu dizi genel anlamda durgun ve yavaş bir dizi olsa da aslında izlerken fark etmeden bir anda akıp gitmektedir. Bu harika Pakistan dizisinin yarısı adeta bir sanat filmi tadında olmaktadır. Dizide temelde anlatılanın karakterlerin yaşadığı bir takım olaylar değil de aslında insan ilişkileri ve ya daha da çok iki çiftin birbirini tanıma ile birlikte kabul etme sürecinde olması da bu dizinin bir sanat filmi olması konusunu da andırmaktadır.