En İyi Osmanlı Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Osmanlı Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Son dönemlerin en gözde dizi kategorisi olan Osmanlı dizileri, ülke sınırlarını aşan bir popülariteye sahiptir. Öyle ki final yapmış dizilerin farklı kanallarda tekrarlarının bile izlenme oranları oldukça yüksektir. Peki, en iyi Osmanlı dizileri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen Osmanlı dizileri listesi ve önerileri nelerdir? İşte, en iyi Osmanlı dizileri listesi.
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1
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Osmanlı dizileri dönemin ruhunu yansıtma amacı ile kurulan film platolarında çekiliyor. Tarihin belirli zamanlarını ve kişilerini baz alarak çekilen bu yapımların her yaştan izleyicisi bulunuyor. Oldukça beğenilerek takip edilen yapımlara her sezon yenileri ekleniyor. Her dizide kıyafetleri, döneme ait yaşam biçimleri ve tarihimizin eşsiz sayfalarına ışık tutan olayları baz alınıyor. Müzikleri ve unutulmaz replikleri ile de hafızalara kazınan yapımlar olarak çok beğeniliyor. Bazı yapımların yayın hayatı uzun sürmezken bazılarının tekrarları bile izlenme rekorları kırıyor.
2
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Bir Zamanlar Osmanlı
Rus İmparatorluğuna yenilerek duraklama dönemine giren Osmanlı döneminde geçen dizi, Patrona Halil’in kardeşinin idam olayı ile başlar. Osmanlının savaştan uzaklaşarak lale bahçeleri içerisinde geçen bu döneminde yeni çerilerin bu duruma karşı çıkması konu ediliyor. 2 sezon yayınlanan dizi 2014 yılında final yapmıştır.
3
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Diriliş Ertuğrul
5 sezon olarak yayınlanan dizi hikayesi 13. Yüzyılda başlar. Kayı Obasının Tapınak Şövalyelerine karşı olan mücadeleleri ile başlayan dizi hikayesi Ertuğrul Gazi’nin tüm hayatını 5 sezon boyunca işlemiştir. Dizinin hala farklı kanallarda tekrarları yayınlanmakta ve yurt dışında pek çok ülke televizyonlarında beğenilerek takip edilmektedir.
4
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Elveda Rumeli
1896 ile 1907 yılları arasında Osmanlı’nın son dönemlerini konu edinen dizinin dramatik bir kurgusu bulunur. Dizide hem Türk hem Makedon oyuncular yer alır. 3 bölüm süren dizi ilk iki sezondaki başarısını son sezonda gösteremez. Bu nedenle 3. Sezonda final yapar.
5
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Filinta
Galata kadısı Gıyasettin Hatemi ve onun yetiştirdiği Galata Amiri Filinta Mustafa hayatını konu alan dizi, 8.2 imdb puanı ile oldukça başarılı bir yapım olmuştur. Osmanlı polisiye dizisi olmakta ve Adülaziz döneminde geçmektedir. 2 sezon süren yapım 56 bölüm sürmüştür.
6
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IV. Murad
Sultan Murat’ın hayatını anlatan dizi sultanın tahta geçmesi ile başlar. Küçük yaşta tahta geçen sultanın annesi Kösem Sultan’ın gölgesinde kalması anlatılan dizide Osmanlıda o dönemde yaşanan kargaşalar hikaye edilir. 8.1 imdb puanı ile oldukça başarılı olan yapım ilk kez 1984 yayınlanmıştır. 4 bölüm sürmüştür.
7
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Kuruluş Osman
Osmanlı devletinin kuruluş yıllarını konu alan dizi Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindedir. Başarılı oyunculukları ve müzikleri ile izlenme rekorları kıran dizinin senaristliğini ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ yapmaktadır. En yeni Osmanlı dizileri arasında yer alır.
8
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Osmanlı Tokadı
Dizi İstanbul’un fethine katılacak olan iki yeni çerinin günümüze gelmesi ile başlar. Doğan ve Şahin Bey birbirine zıt olan iki yeniçeridir. Geçmiş ve günümüz arasında bağlantı kuran yapım, Osmanlının eşsiz meziyetlerini anlatır. 2 sezon süre yapım 37 bölüm sürmüştür.
9
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Payitaht: Abdülhamit
4 sezon çekilen ve hala devam eden bir yapım olan dizi, 34. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in saltanatının son 13 yılını konu ediniyor. Bu dönemde Abdülhamid içerde Jön Türkler dışarıda Avrupa devletleri ile yaptığı mücadeleleri anlatan yapım 2017 yılından bu yana sürmektedir.
10
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Seddülbahir 32 Saat
4 bölüm olarak hazırlanan dizi, Osmanlı’nın yıkılış dönemindeki Çanakkale Destanını konu edinir. Çekimleri Çanakkale’de yapılan dizi, sekiz aylık bir hazırlık dönemi ardından 4 aylık bir çekim süresi olmuştur. Hafızalara kazınan sahneleri ile izleyicisini o döneme götüren başarılı yapımlardan biridir.
11
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Vatanım Sensin
İzmir’in işgali ile başlayan dizi, Osmanlı Devletinin son dönemini anlatır. 2 Sezon olarak yayınlanan dizide Osmanlı Ordusunda görev yapan Miralay Cevdet’in yaşadıkları yer alır. Düşman saflarına bir köstebek olarak sızan Miralay, Kurtuluş savaşına kadar olan süreçte oldukça zor dönemler geçirecektir.