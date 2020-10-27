En İyi Ortaçağ Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ortaçağ Ortaçağ Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Genel olarak antik çağlarda dönemin destanlarına dayanmakta olan, kahramanlar arasında meydana geldiğine inanılan savaşların çoğu etkileyici şekilde beyazperdeye aktarılmaktadırlar. Fakat yakın tarihin en kanlı ve en büyük çarpışmaları şeklinde bilinen Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı filmleri, Ortaçağın destansı olan yapımlarına göre fazlaca beğeni toplamaktadır. Tarihte önem taşıyan birçok Orta Çağ filmi insanlar tarafından merak edilmektedir. O dönemin etkileyici olan savaşları ve önemli tarihi olaylarını sanki o dönemi yaşıyormuş gibi hissedebilmek için izlemek istedikleri filmlerdir. Genel olarak Orta Çağ filmleri savaş, cadılık ve engizisyon konularını barındıran filmlerdir. Orta Çağ filmleri kahramanlık, inanç, ihanet, aşk temalarına sahiptir aynı zamanda hem güldüren hem de ağlatan filmlerdir. İşte yeni ve eski en iyi Orta Çağ filmleri listesi.