En İyi Ortaçağ Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ortaçağ Ortaçağ Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Tüm dünyada tarihi filmler çok beğenilmektedir. Orta Çağ günümüzdeki yönetmenlerin eserlerinde tarihi tam olarak yansıtmaya çalışmaktadırlar. En iyi Orta Çağ filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen Orta Çağ filmlerinin listesi.
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1
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Genel olarak antik çağlarda dönemin destanlarına dayanmakta olan, kahramanlar arasında meydana geldiğine inanılan savaşların çoğu etkileyici şekilde beyazperdeye aktarılmaktadırlar. Fakat yakın tarihin en kanlı ve en büyük çarpışmaları şeklinde bilinen Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı filmleri, Ortaçağın destansı olan yapımlarına göre fazlaca beğeni toplamaktadır. Tarihte önem taşıyan birçok Orta Çağ filmi insanlar tarafından merak edilmektedir. O dönemin etkileyici olan savaşları ve önemli tarihi olaylarını sanki o dönemi yaşıyormuş gibi hissedebilmek için izlemek istedikleri filmlerdir. Genel olarak Orta Çağ filmleri savaş, cadılık ve engizisyon konularını barındıran filmlerdir. Orta Çağ filmleri kahramanlık, inanç, ihanet, aşk temalarına sahiptir aynı zamanda hem güldüren hem de ağlatan filmlerdir. İşte yeni ve eski en iyi Orta Çağ filmleri listesi.
2
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Cadılar Zamanı
On dördüncü yüzyılda Avrupa’yı etkisi altına alan veba hastalığı tüm şehre yayılmıştır. Büyücülük ve cadılığın zirveye ulaştığı dönem içinde şövalye olan Behman ile yakın dostu son bir görev için kilise tarafından görevlendirilir.
3
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Cennetin Krallığı
Genç bir silah ustası olan Balian de Ibelin doğduğu yerden kaçmak zorunda kalmıştır. Babasının öncülüğünde haç ekibine katılmaktadır. Fakat savaşlardan birinde babası ağır şekilde yaralanmıştır. Ölmeden önce ise baba oğluna şövalye unvanı vermiştir. Kudüs krallığına bağlılık yemini etmiştir.
4
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Cesur Yürek
1280 yılının İskoçya’sında başlayan film İngiliz kralı olan birinci Edward’la savaşmaya kendisini adayan ulusal bir kahraman olan William Wallace’nin hikâyesidir. İngilizlerin ellerinde ölmüş olan babasını çok erken yaşta kaybetmiş olan William iyi bir eğitim alarak anavatanına geri döner.
5
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Elizabeth: Altın Çağ
Oscar ödüllü olan bu film İngiltere tahtında Elizabeth’in bulunduğu dönemde İspanya ile savaşılan dönemi kapsamaktadır. Devletin yaşadığı çalkantılı dönemde tahtı protesto edebilmek için halk birleşir. Kalabalık halk Mary Stuart’ı İngiltere Kraliyet tahtına oturmaya layık görür. Elizabeth bir korsan ile fırtınalı bir aşk yaşar.
6
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Gladyatör
General Maximus yaşamının çoğunluğunu ihtişamlı olan Roma İmparatorluğuna vermiştir. Kahramanlığı, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla ünlenen bir komutandır. Fakat çocuğu ve karısına kavuşabilmek için can atar. İmparatorun oğlu komutanın ve ailesinin ölmesini ister.
7
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Kral Arthur
Efsanevi tarihi bir kral olan Kral Arthur döneminde meydana gelen siyasi ve tarihi olaylara oldukça önem vermektedir. Fakat filmde Büyük Britanya’nın yıkılmasının ardından İngiltere’de ortaya çıkacak gerçek tarihi olayları konu edinmiştir.
8
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İbni Sina: Hekim
Annesini erken bir dönemde kaybeden fakat tıp tarafından keşfedilmeyen bir hastalıkla uğraşan Robert Cole isimli çocuğun hikâyesini anlatmaktadır. Annesinin ölmesiyle şok yaşayan Rob büyüdüğünde doktor olur ve uzmanlaşmak ister. Ustalığa kadar oldukça uzun bir yol bulunmaktadır.
9
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Macbeth
İskoçya’da soğuk tarlalarında askeri kamp, sürekli olarak başka yere taşınmaya hazırdır. Macbeth sürekli savaştadır, onun kısa zaman önce çocuğunu kaybettiği karısı aynı zamanda kocasını da kaybetmekten korkmaktadır.
10
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Rüzgârdaki Kral
İngiliz Kralı olan İkinci Henry ve akrabalarını konu edinen tarihi dram filmidir. Kralın veliahdının isminin belirlenmesi gerekmektedir. Henry’nin karısı olan Elenor, üç oğlu ile kralın metresinin arasında düşmanlık, nefret oluşur. Her ikisi de kraliyet tacını alabilmek için her şeye hazırdır.
11
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Robin Hood
Alan Yürekli Richard olarak bilinen birinci Richard okçusunun orduyu işgal etmeye çalışmalarına karşın Robin Hood ismiyle bilinen oldukça efsanevi kahramana dönüşen oldukça ünlü hikâye filme konu edilmiştir.