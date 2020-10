En İyi Orman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Orman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Hunt For The Wilder People Yeni Zelanda’nın kırsal kesiminde yaşamakta olan Hector ile Bella kentteki sorunlu çocuk olan Ricky için koruyucu ailelik yaparlar. Her şeyin gayet yolunda gittiğini düşünürlerken Bella’nın aniden ölmesi Hector ve Ricky’nin hayatını alt üst edecektir.