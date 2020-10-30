En İyi Orman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Orman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Filmlerin atmosferi, çekildiği yerler ve teması izleyicileri en çok etkileyen etmenler arasında yer almaktadır. Özellikle orman temalı filmler birçok kişi tarafından sevilmektedir. En iyi orman filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen orman filmlerinin listesi.
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1
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Birçok film atmosferi ile izleyicisini kucaklar ve oturdukları koltuklardan alıp adeta film içerisine çeker. Orman filmleri de tam olarak bu türden filmlerdir. İzleyenler kendilerini ormanın gizemli, huzur verici, korkutucu, iç açıcı ortamına hapseder. Kişi kendisini sanki o orman içerisindeymiş gibi hisseder. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına almış olan corona virüsü nedeniyle bir süre tüm insanlar doğanın özlemini çekmiştir. Doğanın, ormanların değerinin en iyi anlaşıldığı dönemlerden birinde birçok kişi orman temalı film izlemek istemiştir. Yıllar boyu zaman zaman herkes bulunduğu şehrin karmaşasından, hayatının zorluklarından kaçıp, doğada kafasını dinleyip huzur bulmak ister. Bu düşüncelere sahip olan bir kişi özlemini çektiği ormanları, doğayı orman temalı filmler izleyerek yaşamak ister. Birçok insan tarafından sevilen, çokça izlenen film türlerinden biri olan orman filmleri için en iyilerin listesini sizler için hazırladık.
2
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İz Bırakma
Bir baba ve kızının şehir hayatından uzaklaşıp, şehirde bulunan bir ormana yerleşmelerini konu alan duygusal ve güzel bir filmdir. Baba kızı, bir hata yapmasını üzerine ormandaki yetkililer tarafından yerleri bulunacaktır. Bulunmamak için arkalarında hiç iz bırakmadan yeni bir ev bulmaları gerekecektir.
3
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Ayna
Rus yapımı olan filmde çocukluk hatıraları, güncel olaylar ve bu güncel olaylar için yazılmış şiirler ile birleşen bir otobiyografik film izleyicilerini bekliyor. Yönetmen Tarkovski’nin kendi hayatını ele aldığı oldukça güzel bir filmdir.
4
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Hayat Ağacı
1950’li senelerde yaşayan Orta Batılı ailenin konu edindiği filmde ailedeki en büyük oğlan olan Jack’in çocukluktaki masumiyetini kaybedip yetişkinliğe geçiş evresi anlatılmaktadır. Bu geçiş aşamasında baba oğulun arasındaki çalkantılı ilişki filmin merkez konusudur.
5
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Hunt For The Wilder People
Yeni Zelanda’nın kırsal kesiminde yaşamakta olan Hector ile Bella kentteki sorunlu çocuk olan Ricky için koruyucu ailelik yaparlar. Her şeyin gayet yolunda gittiğini düşünürlerken Bella’nın aniden ölmesi Hector ve Ricky’nin hayatını alt üst edecektir.
6
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Kaptan Fantastik
ABD’nin Kuzeybatı Pasifikteki ormanlarında 6 çocuğuyla birlikte yaşayan Ben Cash medeniyetten uzak hayat yaşar. Ben çocuklarını hem entelektüel hem de fiziksel olarak yetiştirmeye adamıştır. Fakat eşi Leslie’nin ölmesi ormandaki düzeni bozar.
7
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Hayatımın Yolculuğu
İngiltere’de iki sene geçiren Bill Bryso eski arkadaşlarından birini arar. 30 senedir Bill uzun bir yürüyüşe çıkmamıştır. Fakat yolculuk için araştıra yaptığında yolculuğun 5 ay süreceği ve binlerce kilometre olan yolu tek başına yaşlı hali ile yürüyeceğini anlar fakat bunu yapmak ister.
8
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Okja
İzleyenlerin kalplerini yumuşatıp içini sıcacık yapacak olan bu filmde genetiğiyle oynanmış süper domuzları yetiştiren küçük bir kız hakkındadır. 10 sene boyunca Mirando amcasıyla birlikte Okja isimli domuzu büyütürler, fakat bir gün şirket domuzu alçaktır.
9
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Ölüm Ormanı
Ormanda geçen bir korku filmidir. Doğaya aşık olan Alex sevgilisi Jenn’i ısrarlarıyla ikna ederek Kanada’da bulunan ıssız ormanlık alanda kamp yapmak için giderler. Ormanda ilk gecelerinde beklenmeyen bir misafir gelir.
10
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Sils Maria: Ve Perde
Sahne sanatçısı olarak çalışan Maria kariyerinde elde ettiği başarıyı olgun lezbiyen bir kadının genç partneri rolünü oynayarak kazanmıştır. Yılların ardından bu defa aynı oyunda orta yaşlı olan bir aşığı oynayacaktır. Oyunda kendi gençliğine benzettiği Jo Ann ile tanışır ve Alplere giderler.
11
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Yeni Hayat
FedEx isimli ünlü şirketin sistem analiz uzmanı olarak çalışan Chuck Nolan şirketiyle olan bazı sorunların çözümü için seyahatler yapar. Uzun süreli ilişkisinin olmasına rağmen evlenmek için fırsat dahi bulamamıştır. Bir gün bir yolculukta uçak düşer.