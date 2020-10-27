En İyi Onur Ünlü Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Onur Ünlü Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Sinema konusunda büyük başarılar elde eden Onur Ünlü'nün, yeni ve eski filmlerini sizler için derledik.
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1
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Başarılı bir yönetmen ve senarist olan Onur Ünlü hayatı ve kariyeri boyunca pek çok filme yönetmenlik yapmıştır. Sadece yönetmenlik değil ayrıca senaristlik görevini de üstlenen Onur Ünlü, yaptığı filmlerle sinema dünyasında adını duyurmayı başarmıştır.
2
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Cingöz Recai - 2017
Başarılı bir yönetmen olan Onur Ünlü’nün 2017 yılında yaptığı film Cingöz Recai’nin hikayesine dayanır. Peyami Safa’ın unutulmaz eserinden uyarlanan filmin konusu zenginden çalıp fakire veren ve işinde oldukça profesyonel olan Cingöz Recai’ye dayanır. Recai’ni profesyonel bir hırsız olması ve yaşadığı çeşitli maceralar filmde anlatılırken baş komiser olan diğer karakter Mehmet Rıza da Cingözün maceralarının peşinde koşmaktadır.
3
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Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok - 2017
Türk dizilerinin en usta ve başarılı isimlerinden biri olan Demet Evgar ile Fatih Artman’ın başrollerini paylaştığı film, Onur Ünlü’nün vizyona girmesiyle en ses getiren yapımlarının biri olmuştur. 2017 yılında vizyona giren filmin konusu ise 30’lu yaşlarına gelmesine rağmen bekar olan Salim’in, bazı hastalıklar sebebiyle kör olmaya başladığı sıralarda hayatına giren kör kadınla yaşadığı olaylara dayanmaktadır.
4
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Gerçek Kesit - Manyak - 2018
Onur Ünlü’nün farklı bir senaryoyla karşımıza çıktığı Gerçek Kesit: Manyak filminin konusunda annesine düşkünlüğüyle anılan ve oldukça garip bir karakter olan Rıza’nın hayatı anlatılmaktadır. Rıza annesiyle beraber yaşaması ve evlenmemiş olması nedeniyle bazı ruhsal bozukluklar yaşamaktadır. Rıza’nın hayatı yeni komşusu Serpil’i görünce bir anda değişir. Rıza her geçen gün kendini kaybeder ve annesini de kaybetmesine rağmen hala onunla yaşıyormuş gibi bir hayat sürdürür.
5
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Put Şeylere - 2017
Sinemanın en farklı filmlerine imza atan Onur Ünlü, bu filmde de anlaşılması zor bir senaryoyla karşımıza çıkmıştır. Daha çok psikolojik bir film olan Put Şeylere filminin yönetmenliğini yapmıştır. Başarılı yönetmenin vizyona giren en iyi filmlerinden biri olduğu söylenen bu filmde başroller oldukça geniştir. Filmin başrolünde; Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil ile Öner Erkan gibi isimler yer almıştır.
6
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Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi - 2011
Onur Ünlü’nün dramatik bir komedi filmini yaratmak için ortaya koyduğu Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filmi en iyi yapımlardan birisi olmuştur. Filmin konusu 65 yaşına gelen Celal Tan’ın eşini kaybettikten sonra oldukça genç ve alımlı olan öğrencisi ile evlenmesini anlatmaktadır. Filmin senaryosu da Onur Ünlü’ye aittir.
7
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Kırık Kalpler Bankası - 2017
Kırık Kalpler Bankası filmi aslında Onur Ünlü’nün kendine has karakterini ve tarzını en iyi şekilde yansıtan filmlerden birisidir. İki arkadaşın amatör bir futbol takımında oynayarak kendi takımlarının batmasını önlemek amacıyla yaptıkları soyguna ve soygun sonrasında gelişen olaylar filmin konusunu oluşturmaktadır.
8
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Güneşin Oğlu - 2008
Haluk Bilginer’in başrollerde olduğu filmde Fikri Şemsigil’in oldukça fantastik hikayesi anlatmaktadır. Fikri farklı ve inanılmaz bir özellik kazanır. Kazandığı bu özellik kendisine başlarda heyecanlı gibi gözükse de zamanla yaşanan durumlar ağır gelmeye başlar.
9
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Beş Şehir - 2009
Filmin konusunda küçük bir şehirde polislik yapan Aydın’ın İstanbul’a tayini çıkmasıyla ve bir dükkanda tanıştığı Mehtap’a aşık olmasıyla ilgilidir. Aydın, büyük şehirde tutunamadığı için memleketine geri döner. Farklı bir şehirde ise Şevket Dilek’e gönlünü kaptırmıştır. Dilek bu aşka yanıt vermemiş ve Eskişehir’e dönmüştür. Dilek ve Aydın ruhsal bir boşluk içerisindeyken birbirlerine tutunurlar.
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Polis - 2007
“Polis” filmi sinemanın en iyi polisiye yapımlarından birisi olmuştur. Oyuncu kadrosunda usta isimlerin yer aldığı filmin konusu; meslek aşkıyla yanan polis teşkilatının önemli isimlerinden Musa’nın emekliliğe az kalmışken başına gelen olaylara dayanmaktadır.
11
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Sen Aydınlatırsın Geceyi - 2013
Onur Ünlü’nün fantastik filmleri arasında yer alan “Sen Aydınlatırsın Geceyi” filmi berber Cemal’i ve aynı yerde yaşayan ayrıca doğa üstü güçlere sahip olan farklı insanları anlatmaktadır. Herkes birbirinden farklı yeteneklere sahiptir fakat standart bir hayat yaşamaktadır.