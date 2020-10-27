En İyi Onur Ünlü Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Onur Ünlü Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Gerçek Kesit - Manyak - 2018 Onur Ünlü’nün farklı bir senaryoyla karşımıza çıktığı Gerçek Kesit: Manyak filminin konusunda annesine düşkünlüğüyle anılan ve oldukça garip bir karakter olan Rıza’nın hayatı anlatılmaktadır. Rıza annesiyle beraber yaşaması ve evlenmemiş olması nedeniyle bazı ruhsal bozukluklar yaşamaktadır. Rıza’nın hayatı yeni komşusu Serpil’i görünce bir anda değişir. Rıza her geçen gün kendini kaybeder ve annesini de kaybetmesine rağmen hala onunla yaşıyormuş gibi bir hayat sürdürür.