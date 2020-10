En İyi Nicole Kidman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Nicole Kidman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Others Alejandro Amenabar'ın yazıp yönettiği korku-gerilim türündeki film, karanlık atmosferi ve sürpriz finaliyle hafızalara kazındı. 2001 yapımı The Others, Goya Film Festivalinde, en iyi film, en iyi özgün senaryo ve en iyi yönetmen ödüllerine layık görüldü.