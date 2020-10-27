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En İyi Nicole Kidman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Nicole Kidman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Nicole Kidman, 20 Haziran 1967 tarihinde Hawaii'de doğdu. Tam adı Nicole Mary Kidman'dır. Çocukluğunda tiyatro ve bale ile ilgilenen güzel yıldız, birçok oyunda sahne aldı. Rol aldığı ilk sinema filmi 1989 yapımı Dead Calm'dır. Sizin için yeni ve eski en çok izlenen Nicole Kidman filmlerini listeledik.