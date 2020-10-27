En İyi Nicole Kidman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Nicole Kidman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Nicole Kidman, 20 Haziran 1967 tarihinde Hawaii'de doğdu. Tam adı Nicole Mary Kidman'dır. Çocukluğunda tiyatro ve bale ile ilgilenen güzel yıldız, birçok oyunda sahne aldı. Rol aldığı ilk sinema filmi 1989 yapımı Dead Calm'dır. Sizin için yeni ve eski en çok izlenen Nicole Kidman filmlerini listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Güzel yıldız, Virginia Woolf'un yaşamından kesitler sunan Saatler filmindeki performansıyla BAFTA En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına layık görüldü. Nicole Kidman'ın başrol oynadığı birçok film gişe rekorları kırdı ve yılın en çok izlenen filmleri arasında yer aldı. Ünlü ismin oynadığı televizyon dizileri ise şunlardır: Big Little Lies, A Country Practise, Bankok Hilton ve Top of the Lake.
2
Abone Ol
Batman Forever
Jim Carrey, Val Kilmer ve Tommy Lee Jones gibi yıldız isimleri bünyesinde barındıran film 3 dalda Oscar'a aday gösterildi. Nicole Kidman'ın Dr. Chaise Meridian'a hayat verdiği film 1995 yılının en çok izlenen filmlerinden biri oldu.
3
Abone Ol
Dogville
Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier'in çektiği Dogville, 2003 yılında gösterime girdi. Filmde, ''Grace'' karakterini canlandıran Nicole Kidman'a Lauren Bacall, Harrier Anderson, Paul Bettany ve Jean Marc Barr eşlik ediyor.
4
Abone Ol
Eyes Wide Shut
Nicole Kidman'ın Tom Cruse ile baş rollerini paylaştığı film kült yönetmen Stanley Kubrick'in çektiği son filmdir. Eyes Wide Shut'da kendilerini bir anda çok gizli bir tarikatın ayininde bulan evli çiftin yaşadıkları anlatılıyor. 1999 yapımı film Arthur Schnitzler'in romanından sinemaya uyarlandı.
5
Abone Ol
Moulin Rouge
1952 yılında John Huston imzası taşıyan Moulin Rouge, 2001 yılında tekrar çekildi. ABD- Avustralya ortak yapımı film En iyi Yapım Tasarımı ve En iyi Kostüm Tasarımı Oscar'ının sahibi olduğu eserdir. Müzikleriyle büyük beğeni toplayan filmin oyuncu kadrosunda Ewan McGregor, David Wenham ve John Leguizamo gibi ünlü isimler yer alıyor.
6
Abone Ol
The Birth
Anna, eşi Sean'in ölümünün ardından uzun süre depresyon tedavisi görür. Bir gün kapısını 10 yaşındaki bir çocuk çalar. Çocuk, kendisinin eşi Sean olduğunu iddia etmektedir. Reenkarnasyon konusunu ele alan film 2004 yılında gösterime girdi ve büyük beğeni topladı.
7
Abone Ol
Stepford Wifes
Bilim-kurgu ve komediyi başarıyla harmanlayan Stepford Kadınları'nın senaryosunu Paul Rudnick ve Ira Levin yazdı. Orijinal senaryosuyla dikkat çeken yapımda Gleen Close, Christopher Walken, Betta Mioler gibi tecrübeli isimler rol alıyor.
8
Abone Ol
The Hours
İngiliz yazar Virginia Woolf'u üç farklı oyuncunun (Nicole Kidman, Julianne Moore ve Meryl Streep) canlandırdığı yapım Michael Cunningham'ın romanından uyarlandı. Nicole Kidman, bu filmle Oscar'ı kazanırken, filmin müziklerini yapan Philip Glass BAFTA En İyi Film Müziği Ödülüne layık görüldü.
9
Abone Ol
The Interpreter
Politik gerilim türünün en başarılı örneklerinden biri olan Çevirmen'in yönetmen koltuğunda Sydney Pollack oturuyor. Nicole Kidman'ın çevirmen Silvie Broome'i canlandırdığı filmde güzel yıldıza Sean Penn'e eşlik ediyor.
10
Abone Ol
The Others
Alejandro Amenabar'ın yazıp yönettiği korku-gerilim türündeki film, karanlık atmosferi ve sürpriz finaliyle hafızalara kazındı. 2001 yapımı The Others, Goya Film Festivalinde, en iyi film, en iyi özgün senaryo ve en iyi yönetmen ödüllerine layık görüldü.