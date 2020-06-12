En İyi Nicolas Cage Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Nicolas Cage Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Nicolas Cage filmleri Dünya'da popüler olmuş çekmiş olduğu filmler oldukça fazla ses getirmiş filmlerdir. Nicolas Cage filmleri olağanüstü senaryoya sahip olan filmlerden oluşmaktadır. Usta oyuncu oynamış olduğu bu filmler ise hafızalarda uzun süredir yer etmektedir. En başarılı filmlere imza atan bu usta oyuncunun filmleri son haftalarda internette en çok araştırılan filmler arasındadır. Peki, en iyi Nicolas Cage filmleri nelerdir? Yeni ve eski en çok izlenen Nicolas cage filmleri listesi nedir? İşte izleyebileceğiniz en iyi Nicolas Cage filmleri listesini sizler için derledik.
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1
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Nicolas Cage 1964 doğumlu olan Amerikalı oyuncudur. Nicolas Cage hem oyuncu hem de yapımcıdır. Çekmiş olduğu ve oluşturmuş olduğu filmler sadece Amerika'da değil bütün dünyada büyük beğeni toplamış ve ünü kısa sürede yayılmış bir oyuncudur. Nicolas Cage filmleri IMDb puanı yüksek olan filmlerden oluşmaktadır.
2
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Düşük bütçe ile yüksek hasılat elde etmeyi başaran bu filmler aynı zamanda bir başarının da hikayesidir. Sizler için oluşturduğumuz bu Nicolas Cage filmleri mutlaka izlemeniz gereken filmlerdir. Her türlü film kategorisinde çekilen bu filmler ülkemizde de izlenen filmlerden oluşmaktadır. İşte izleyebileceğiniz en iyi Nicolas Cage filmleri listesi.
3
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Face Off
1997 yapımlı bu film 7.3 IMDb puanına sahip olan bir filmdir. Face Off filmi gerilim dalında çekilmiş en güzel örneklerden biridir. Günümüzde dahi hala izlenmeye devam eden bu film sahneleri ile ön plana çıkmaktadır.
4
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Wild At Hearth
1990 yapımlı olan bu film Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı bir filmdir. Kızını sevmeyen bir annenin kızını öldürmesini planladığı bu filmde gerilim ve dram had safhadadır.
5
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Moonstruck
1987 yapımlı olan bu film dönemin en iyi filmlerinden biridir. Nicolas Cage, Cher, Danny Aiello gibi usta oyuncuların yer aldığı bu film 7.1 IMDb puanına sahiptir. Film en iyi romantik komedi örneklerinden biridir.
6
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Red Rock West
7.0 IMDb puanı olan bu film gelmiş geçmişe en iyi Nicolas Cage filmlerinden birisidir. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini de John Dal üstlenmiştir. Film 1993 yapımlıdır.
7
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Guarding Tess
1994 yapımlı Guarding Tess filmi Töre komedyası alanında çekilmiş ve kadın oyuncunun da ödül kazanmasını sağlamış bir filmdir. Guarding Tess pek çok ödüle layık görülmüş bir Nicolas Cage filmi olarak bilinmektedir.
8
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8MM
Bir polisiye filmi olan 8MM filmi Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı bir filmdir. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Joel Schumaucher oturmaktadır. Dedektiflik temalı olan bu film mutlaka izlenmesi gereken Nicolas Cage filmlerindendir.
9
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The Family Man
Türkçesi aile adamı olan bu film 2000 yapımlı bir filmdir. 6.7 IMDb puanına sahip olan bu film aile yaşantısını anlatmaktadır. Filmin başrolünde usta oyuncu Nicolas Cage yer almaktadır.
10
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Con Air
1997 yapımlı Con Air filmi en iyi Nicolas Cage filmleri arasında yer almaktadır. Polisiye filmleri arasında yer alan bu film takma adı virüs olan azılı bir katilin peşinde olan polislerin maceralarını anlatmaktadır.
11
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Adaptation
2002 yapımlı Adaptation filmi 7.7 IMDb puanına sahip bir filmdir. Adaptation filmi komedi ve dram alanında çekilmiş bir filmdir. Filmin başrol koltuğunda usta oyuncu Nicolas Cage yer almaktadır. Adaptation filmi orkide çiçeğine yönelik tutkuyu anlatan bir filmdir.
12
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Kick Ass
2010 yapımlı olan Kick Ass filmi 7.7 IMDb puanına sahip bir filmdir. Aksiyon ve dram alanında ki en iyi örneklerden olan Kick ass filmi günümüzde de en çok izlenen filmler arasındadır.