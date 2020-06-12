En İyi Nicolas Cage Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Nicolas Cage Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Nicolas Cage 1964 doğumlu olan Amerikalı oyuncudur. Nicolas Cage hem oyuncu hem de yapımcıdır. Çekmiş olduğu ve oluşturmuş olduğu filmler sadece Amerika'da değil bütün dünyada büyük beğeni toplamış ve ünü kısa sürede yayılmış bir oyuncudur. Nicolas Cage filmleri IMDb puanı yüksek olan filmlerden oluşmaktadır.