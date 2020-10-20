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GeriKültür Sanat En İyi Netflix Dizileri - Türk Ve Yabancı Bilim Kurgu, Romantik, Dram, Korku Ve Gençlik Konulu Dizi Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Netflix Dizileri - Türk Ve Yabancı Bilim Kurgu, Romantik, Dram, Korku Ve Gençlik Konulu Dizi Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Netflix Dizileri - Türk Ve Yabancı Bilim Kurgu, Romantik, Dram, Korku Ve Gençlik Konulu Dizi Listesi Ve Önerisi (2020)

Netflix şüphesiz Dünya'nın en büyük dizi izleme platformudur. Bu platformda hem yerli hem de yabancı olmak üzere pek çok dizi çekilmektedir. En iyi Netflix dizileri de kullanıcılar tarafından en çok beğenilen ve merak edilen dizilerden oluşmaktadır. Netflix dizileri özellikle Netflix üyeliği alacak kullanıcılar tarafından araştırılmaktadır. Peki, en iyi Netflix dizileri hangileridir? En iyi yerli ve yabancı olan Netflix dizileri nelerdir? İşte en iyi Netflix dizileri.

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1
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Netflix dizileri son yıllarda iyice popüler haline gelmiştir. Özellikle ülkemizden hem yerli hem de yabancı Netflix dizileri takip edilmektedir. Netflix üyeliği alınarak bu dizileri takip eden kullanıcılar pek çok kez de bu dizileri paylaşmaktadırlar. Netflix dizileri IMDb puanı yüksek olan dizilerdir. Başrollerinde ise usta oyuncuların yer aldığı bu diziler kısa süre içerisinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olmaktadır. Netflix dizileri internet üzerinden blog ve diğer sitelerde önerilmektedir. Liste halinde sunulan bu diziler paylaşılmaktadır. Tamamen orijinal içeriklerle büyük bütçeler ile hazırlanan bu dizileri sizler de izleyebilirsiniz.

2Anne With An E
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Anne With An E

Netflix dizileri arasında en iyi diziler kategorisine giren bu dizi şuana kadar 3 sezonu çekilmiş bir dizidir. Anne with an e dizisi öksüz bir çocuğun hayat hikayesini anlatmaktadır.

3Messiah
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Messiah

2002 yılı yapımlı olan Messiah dizisi IMDb puanı 7.9 olan bir yabancı dizidir. Sürükleyici bir konusu olan bu dizinin çekim yeri ise Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu'dur. Mesih olduğunu iddia eden adamın maceralarını konu edinir.

4Dark
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Dark

Senaryosu ve konsepti ile Dark dizisi en çok beğenilen yabancı dizilerden birisidir. Dark dizisi Netflix platformunun ilk Alman yapımlı olan bir dizisidir. İki gencin kaybolmasını konu edinen Dark filmi beğenilen diziler arasındadır.

5Atiye
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Atiye

Hakan Muhafız dizisinden sonra Netflix'in en çok izlenen ikinci Türk dizisi olan Atiye dizisi de beğenilen diziler arasındandır. Yerli bir dizi olan Atiye dizisinin başrolünde Beren Saat bulunmaktadır.

6Glow
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Glow

Netflix'in komedi dizilerinden biri olan Glow dizisi izlemeye değer bir dizidir. Los Angeles eyaletinde yaşayan kadınların dram hayatını konu edinen bu dizi genel anlamı ile bir komedi dizisi olarak karşımıza çıkıyor.

7Hakan Muhafız
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Hakan Muhafız

Türk bilim kurgu dizileri arasında yer alan Hakan Muhafız şuana kadar 3 sezonu çekilmiş bir dizidir. Başrolünde ise Çağatay Ulusoy yer almaktadır. Hakan muhafız dizisi en çok beğenilen Türk bilim kurgu dizisi olmuştur.

8Hollywood
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Hollywood

Hollywood'da Netflix platformunun en beğenilen dizileri arasındadır. Hollywood dizisi yeni dizilerden biridir. Aynı zamanda mini dizi olarak da adlandırılmaktadır. 7.7 IMDb puanına sahip bir dizidir. Eğlence ve komedi dizinin türlerini oluşturmaktadır.

9Sex Education
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Sex Education

Netflix'in 2019 yılında gösterime aldığı bir dizidir. Yayınlandığı ilk sezon ile birlikte Sex Education dizisi büyük bir beğeni toplamıştır. Bundan dolayı da en çok önerilen diziler arasına girmiştir. Dizinin IMDb puanı ise 8.3 olarak belirlenmiştir.

10Russian Doll
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Russian Doll

Rus yapımı bir Netflix dizisi olan Russian Doll 8 IMDb puanı bulunan bir dizidir. Russian Doll 1 Şubat 2020 yılında gösterime girmiştir. Kısa sürede geniş izleyiciye ulaşmıştır.

11Snowpiercer
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Snowpiercer

Netflix platformunun en çok izlenen yabancı bilim kurgu dizileri arasında yer almaktadır. Orijinal bir senaryosu olan bu dizi özellikle Netflix platformunda önerilen diziler kategorisinde görebileceğiniz bir dizidir. Bu dizinin yönetmeni de Oscar ödüllüdür.

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