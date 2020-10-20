En İyi Netflix Dizileri - Türk Ve Yabancı Bilim Kurgu, Romantik, Dram, Korku Ve Gençlik Konulu Dizi Listesi Ve Önerisi (2020)

Netflix dizileri son yıllarda iyice popüler haline gelmiştir. Özellikle ülkemizden hem yerli hem de yabancı Netflix dizileri takip edilmektedir. Netflix üyeliği alınarak bu dizileri takip eden kullanıcılar pek çok kez de bu dizileri paylaşmaktadırlar. Netflix dizileri IMDb puanı yüksek olan dizilerdir. Başrollerinde ise usta oyuncuların yer aldığı bu diziler kısa süre içerisinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olmaktadır. Netflix dizileri internet üzerinden blog ve diğer sitelerde önerilmektedir. Liste halinde sunulan bu diziler paylaşılmaktadır. Tamamen orijinal içeriklerle büyük bütçeler ile hazırlanan bu dizileri sizler de izleyebilirsiniz.