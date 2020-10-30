En İyi Nejat İşler Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Nejat İşler Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Nejat İşler Türk dizi oyuncuları arasında unutulmaz ve efsane oyunculardan biridir. Çekmiş olduğu diziler ve filmler Türkiye'nin en popüler dizi ve filmleri arasında yer almaktadır. Nejat İşler dizileri ülkemizde IMDb puanı da yüksek olan ve talep edilen dizilerdendir. Dolayısıyla bu diziler ile ilgili pek çok kişi tarafından araştırma yapılmaktadır. Son aylarda Nejat İşler dizilerine dair pek çok kişi tarafından tıklanma yapılmıştır. Peki, en iyi Nejat İşler filmleri hangileridir? Nejat İşler'in en çok sevilen filmleri hangileridir? İşte en çok sevilen Nejat İşler filmleri.
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1
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Nejat İşler 1972 doğumlu bir Türk oyuncudur. Pek çok sinema filmi ve dizi de rol almış bir oyuncudur. Unutulmaz Türk dizilerine imza atan Nejat İşler kısa sürede milyonlarca kişinin izlediği sinema filmlerine imza atmıştır. Nejat İşler filmleri sinema sektörüne de damgasını vurmayı başarmış olan diziler ve filmlerdir. Bundan dolayı bu filmler ve replikleri hala akıllarda yer edinmektedir. Özenle hazırlanan bu listede usta oyuncu Nejat İşler'in en güzel filmlerini inceleyebilirsiniz.
2
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Behzat Ç: Ankara Yanıyor
Sinema sektörünün en güzel polisiye filmleri arasında yer alan Behzat Ç: Ankara Yanıyor filmi izlenmesi gereken Türk filmleri arasındadır. Behzat Ç: Ankara Yanıyor filmi kısa sürede pek çok kişi tarafından izlenmiş ve önerilmiş filmler arasındadır.
3
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Aliye
Aliye 2004 yapımlı bir dizidir. Toplam 102 dakikadan oluşan bu film izlenmeye değer olan bir dizidir. Aile ve dram film türünde çekilen bu dizi mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.
4
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Çalıntı Gözler
Nejat İşler denilince akla ilk gelen filmlerden biri olan Çalıntı Gözler filmi 2006 yılında sinema sektöründe izleyicinin karşısına çıkmıştır. Beyaz perdenin en beğenilen filmlerinden birisi olmuştur.
5
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Gülbeyaz
En beğenilen Türk filmleri arasında yer almaktadır. Gülbeyaz filmi 2002 yapımlı bir film olup, oyuncu kadrosunda Nejat İşler gibi oyuncuların yer aldığı oldukça kaliteli bir filmdir.
6
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Eylül Fırtınası
Nejat İşler'in yükselişe geçmeyi başardığı filmler arasında yer alan Eylül Fırtınası filmi 1999 yapımı bir filmdir. Eylül Fırtınası filmi en çok beğenilen filmler arasındadır. Dram türünde çekilmiş güzel bir Türk filmi olan Eylül Fırtınası filmi izlenmeye değer bir filmdir.
7
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Kaybedenler Kulübü
Kaybedenler Kulübü Nejat İşler'in en beğenilen filmidir kuşkusuz. Bir radyo yayıncılığı yapan adamın depresif hayatını anlatan Kaybedenler Kulübü filmi ses getirmeyi başarmış olan filmler arasında yer almaktadır. Nejat İşler bu filmde başroldedir.
8
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Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
Türk filmleri arasında yer alan en güzel filmlerden biridir. 2004 yapımlı bir film olan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir filminin yönetmenlik koltuğunda Cevdet Mercan oturmaktadır. Kısa sürede çıkış yakalamayı başarmış başarılı filmlerden biridir.
9
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Şehnaz Tango
Şehnaz Tango filmi de yine Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı bir filmidir. Şehnaz Tango filmi 1994 yapımlı bir filmdir. Otoriter bir kadının aile hayatını anlatan bir filmdir.