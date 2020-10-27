En İyi Natalie Portman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Natalie Portman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Thor Thor, babası tarafından cezalandırılır. Çekici, dünyaya gönderilir. Thor da çekicini almak için dünyaya iner. Fakat çekicini yerinden kıpırdatamaz. Bu arada başı derde girer. Ona yardım edecek kişiler astrofizik profesörü ve yardımcısı Jane (Portman) olacaktır. Thor, çekicine yeniden kavuşma uğraşı verirken, bu arada Jane’e aşık olur.