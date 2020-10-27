En İyi Natalie Portman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Natalie Portman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Natalie Portman, Hollywood sinemasının en gözde aktrislerinden biridir. Çocuk yaşta sinemaya adım atan güzel oyuncunun 100’den fazla filmi bulunuyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle hem izleyicilerin hem de yapımcıların sürekli ilgisini çekiyor. Natile Portman’ın eski ve yeni birbirinden güzel 10 filmini sizler için derledik.
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1
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Natalie Portman 1981-Kudüs doğumludur. İsrail-Amerikan vatandaşıdır. 14 yaşında rol aldığı Leon filmiyle yeteneğini göstermiştir. Altın küre ve Oscar sahibi güzel oyuncunun birbirinden kaliteli filmleri bulunuyor.
2
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Annihilation
Jeff VanderMeer'in aynı isimli romanından uyarlanan film bilim kurgu, psikolojik, korku türündedir. İzole edilmiş bir bölge, yabancı bir varlık tarafından ele geçirilmiştir. Bölge mutasyona uğramıştır. Gönderilen bütün keşifler ya kaybolmuş ya da intihar etmişlerdir. Giden keşif gruplarının içinde Lena’nın (Portman) kocası da vardır. Lena, kadınlardan oluşan yeni bir ekiple, bölgeye gitmeye karar verir.
3
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Black Swan
Film, korku-gerilim, drama türündedir. Nina Sayers (Natalie Portman), başarılı bir dansçıdır. Bale okulunun düzenlediği gösteride Siyah Kuğu başrolünü alır. Nina rolü aldıktan sonra halüsinasyonlar görmeye başlar. Saplantıları ve gördüğü sanrılar rolünün elden gitmesine yol açacaktır.
4
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Brothers
Tommy (Jake Gyllenhaal), Afganistan savaşında kaybolmuştur. Tommy’nin kardeşi Sam (Tobey Maguire), kardeşinin ailesine yardımcı olur. Bu arada Tommy’nin karısı Grace (Natalie Portman) yakınlaşırlar. Bir gün Sam, sağ salim geri döner. Sam eve döndüğünde akıl sağlığı yerinde değildir. Psikolojik bunalımdadır.
5
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Closer
Film, aynı adlı bir tiyatro oyunundan beyaz perdeye uyarlanmıştır. Filmde Portman’a başrollerde Jude Law, Clive Owen ve Julia Roberts eşlik ediyorlar. Dan (Jude Law), yazar olmayı kafasına takmıştır. Bunun için de Alice’i (Portman) ilham kaynağı olarak görür. Dan, Alice’in hayatını anlatan bir roman yazar. Romanı basmak için Anna’ya (Julia Roberts) götürür. Anna, Dan’in arkadaşı Larry’ye (Clive Owen) aşık olunca işler tamamen karışır.
6
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Garden State
Komedi, dram ve romantik türündeki filmi Zach Braff' yazıp, yönetmiş ve başrolü Portman’la birlikte paylaşıyor. Andrew (Zach Braff), annesinin cenazesi için geri döner. İçine kapanık ve sorunları olan Zach, doktora gittiğinde bekleme odasında Sam (Natalie Portman) ile tanışır.
7
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Goya’s Ghosts
Goya (Javier Bardem), İspanya’nın en ünlü ressamıdır. İlham kaynağı olarak gördüğü İnes (Portman), Engüzisyon Mahkemesi tarafından ahlaksızlıkla suçlanır. Goya, İnes’i kurtarmak için büyük bir mücadeleye girer.
8
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Hesher
Portman bu filmde hem başrolü hem de yapımcılığı üstleniyor. Küçük bir çocuk gözlerinin önünde annesini kaybetmiştir. Suçlu olarak da arabayı sorumlu tutar. Komşuları serseri Hesher, çocuğa yardım için arabayı ateşe verir. Market sahibi Nicole (Portman) bu ikiliye yardım eder.
9
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V for Vendetta
İngiltere’nin yeni düzeninde akşam altıdan sonra sokağa çıkmak yasaktır. Evey (Natalie Portman) annesine ilaç almak isterken saati geçirir. Görevliler tarafından cinsel tacize uğrarken kendini V olarak tanıtan biri kurtarır. V onu evinde misafir olarak tutar.
10
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Thor
Thor, babası tarafından cezalandırılır. Çekici, dünyaya gönderilir. Thor da çekicini almak için dünyaya iner. Fakat çekicini yerinden kıpırdatamaz. Bu arada başı derde girer. Ona yardım edecek kişiler astrofizik profesörü ve yardımcısı Jane (Portman) olacaktır. Thor, çekicine yeniden kavuşma uğraşı verirken, bu arada Jane’e aşık olur.
11
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Leon
Matilda (Portman), 12 yaşında üvey ailesiyle birlikte bir apartmanda yaşamaktadır. Üvey babası, kirli işler çeviren bir polisten uyuşturucu çalar. Polis de ekibini toplayarak evlerine baskın yapar. O sırada marketten dönen Matilda, komşusuna sığınır. Komşusu Leon (Jean Reno), kiralık bir katildir. Matilda, ondan ailesinin intikamını almasını ister.