En İyi Müslüm Gürses Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Müslüm Gürses Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Müslüm Gürses 5 Temmuz 1943 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğdu. ''Arabeskin Babası'' olarak tanımlanan müzisyenin gerçek adı Müslüm Akbaş'tır. 40'tan fazla plak, 20'ye yakın albüm çıkaran ünlü isim toplam 39 sinema filminde başrol oynadı. Geçmişten günümüze, en çok izlenen Müslüm Gürses filmleri hangileri? Sizin için derledik.
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1
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''Baba'' lakaplı şarkıcı, ilk kez 1979 yılında kamera karşısına geçti. Baş rolünü Oya Aydoğan ile paylaştığı İsyankar adlı filmi Temel Gürsü yönetti. Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ''Müslüm'' filmi ise2018 yılında vizyona girdi. Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı film yaklaşık 5.5 milyon kişi tarafından izlendi. Can Ulkay'ın yönettiği filmin başrolünde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor yer alıyor.
2
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Amerikalılar Karadeniz'de 2
Amerikan ordusunun fırlattığı füze, yanlışlıkla Karadeniz'deki bir köye düşer. Köy sakinlerinden birinin füzeyi fark etmesiyle işler iyice kontrolden çıkar. Müslüm Gürses'in sadece bir sahnede görüldüğü filmde Kıvanç Tatlıoğlu, Peker Açıkalın, Metin Akpınar, Melis Birkan ve Kadir Çöpdemir gibi birbirinden ünlü isimler rol alıyor.
3
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Güldür Yüzümü
Müslüm Gürses'i ''Cumali'' rolüyle izlediğimiz Güldür Yüzümü filminin senaryosunu Vural Pakel yazdı. 1985 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Kazım Kartal ve Filiz Ersürer de yer alıyor.
4
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Balans ve Manevra
Ünlü müzisyenin yazıp yönettiği film Balans Manevra, Bodrum'da çekildi. Bir pansiyonda kalan birçok insanın hayatından kesitler sunan film, prömiyerini 11 Mart 2005 tarihinde yaptı.
5
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İkizler
Müslüm Gürses ile Behçet Nacar'ın ikiz kardeşleri canlandırdığı film, 1985 yılının en çok izlenen yerli yapımlarından biri oldu. Biri polis, birinin azılı bir suçlu olduğu kardeşlerin yaşadıkları macerayı anlatan filmin rejisörlüğünü, daha önce Müslüm Gürses'in birçok filmini yönetmiş olan Yılmaz Atadeniz yaptı.
6
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Kader Rüzgarı
Salim, kendi halinde bir seyyar satıcıdır. Bir gün suçsuz yere hapse atılır. Kendisini tuzağa düşürenlerden intikam almak isteyen Salim, günlerce uğraştıktan sonra hapisten kaçmayı başarır. Aksiyon - dram türündeki film, 1986 yılında izleyicilerle buluştu.
7
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Küskünüm
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile başrollerinin paylaştığı Küskünüm filmi, 1986 yılında gösterime girdi. Yılmaz Atadeniz'in yönettiği filmde, suçsuz yere hapse düşen iki arkadaşın yaşadıkları olaylar anlatılıyor.
8
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Müslüm Babanın Evlatları
Ünlü şarkıcı hakkında çekilmiş en kapsamlı belgesellerden biri olan yapımda, Müslüm Gürses de hayatını ve şarkılarının hikayelerini izleyicilerle paylaşıyor.
9
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Neredesin Firuze
İflasın eşiğine gelen iki müzik yapımcısının başından geçen trajikomik olayları beyaz perde taşıyan filmin yönetmenliğini Ezel Akay üstlendi. Orijinal senaryosu, müzikleri ve kostümleri ile büyük beğeni toplayan Neredesin Firuze 2004 yılında izleyicilerle buluştu. Filmin görüntü yönetmeni Hayk Kirokosyan En iyi Görüntü Yönetmeni ödülüne layık görüldü. Başrol oyuncusu Demet Akbağ ise Sadri Alışık - En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Müslüm Gürses ise filmde misafir oyuncu olarak rol aldı.
10
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Talihsizler
Hırsızlık yapmak zorunda kalan iki arkadaşın hikayesini anlatan dram türündeki film 1987 yılında vizyona girdi. Yılmaz Atadeniz'in yazıp yönettiği filmde Merih Fırat, Behçet Nacar ve Ergün Köknar da yer alıyor.
11
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Mutlu Ol Yeter
Müslüm, çok sevdiği eşini kaybetmiştir. Yıllar sonra eşine çok benzeyen Gül (Serpil Çakmaklı) adında bir kadınla tanışır. Kısa sürede birbirlerinden hoşlanırlar ve evlenmeye karar verirler. Ancak Gül'ün belalısı onları rahat bırakmaz. Müslüm ve Gül'ün yaşadığı aşkı anlatan dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmde rol alan diğer oyuncular: Neriman Köksal, Süheyl Eğriboz ve Neriman Köksal.