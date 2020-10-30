En İyi Müslüm Gürses Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Müslüm Gürses Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İkizler Müslüm Gürses ile Behçet Nacar'ın ikiz kardeşleri canlandırdığı film, 1985 yılının en çok izlenen yerli yapımlarından biri oldu. Biri polis, birinin azılı bir suçlu olduğu kardeşlerin yaşadıkları macerayı anlatan filmin rejisörlüğünü, daha önce Müslüm Gürses'in birçok filmini yönetmiş olan Yılmaz Atadeniz yaptı.