En İyi Morgan Freeman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Morgan Freeman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Morgan Freeman, filmleri sevilen ve başarılı bir Hollywood sineması oyuncusudur. Morgan Freeman filmlerini izlemek isteyenler için en iyi 10 Morgan Freeman filmlerini sizler için araştırdık. Yeni ve eski en çok izlenen Morgan Freeman filmleri listesi ve önerisi izleyenler ve yeniden izlemek isteyenler için karşınızda!
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1
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Morgan Freeman pek çok rolde yer almış, filmleriyle dillere destan olmuş bir oyuncudur. Morgan Freeman filmlerini izlemek isteyenler, izleyenler ve yeniden izleyecekler için hazırlanan listede en iyi 10 film seçildi.
2
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Hollywood oyuncusu Morgan Freeman, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanmış, pek çok filmiyle de Akademi adaylığına gösterilmiştir. Bulunduğu başroller ve yardımcı roller ile film severlerin beğenisini kazanmıştır. Morgan Freeman oyunculuğun yanında ses sanatçılığı ve yapımcı görevlerini de üstlenmiştir.
3
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Esaretin Bedeli (1994)
Bir Stephan King uyarlaması olan bu film, tam 7 dalda Oscar adayı olmuştur. Esaretin Bedeli, Red ve Andy isimli iki kişinin hapse düşmesini ve oradaki yaşamlarını anlatıyor. İçeride her türlü işkence ile karşılaşmalarına rağmen Andy umudunu kaybetmez ve iyi bir yaşama sahip olacağına herkesi inandırır.
4
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Kara Şövalye Yükseliyor (2012)
Kara Şövalye Yükseliyor filminde tüm karanlığı ile Joker ve onunla savaşan Batman'in hikayesi anlatılıyor. Kaos içinde olan Gotham sokaklarını karanlıktan kurtarmak isteyen Batman, kendini de sorgulamaya başlar.
5
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Yedi (1995)
Morgan Freeman, Brad Pitt ve Gywneth Paltrow'un başrollerde bulunduğu Yedi filmi, gösterime girdiği ilk haftadan beri önemini korumaktadır. Film, bir seri katilin Hristiyanlığa göre 7 büyük günahı işleyen kişileri öldürmesini ve iki dedektifin bu seri katili yakalama serüvenini anlatıyor.
6
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Milyon Dolarlık Bebek (2004)
Morgan Freeman'ın başrolde bulunduğu bu film, 4 Akademi ödülünü kazanmıştır. Frankie Dunn öğrencilerine boksu öğreten bir eğitmendir. Uzun süredir kimseyle yakın olmak istemeyen Frankie, Maggie Fitzgerald'ın boks öğrenmek istemesiyle hayatını değiştirir.
7
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Yenilmez (2009)
Özellikle sporla ilgili filmleri izlemek isten Morgan Freeman severler için en güzel seçeneklerden biri Yenilmez'dir. Sporun tüm insanlığı birleştireceğine ve ırk ayrımının sonunu getireceğine inanan Mandela'nın iş hayatını anlatan filmin başrolünde Matt Damon da bulunuyor.
8
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Şimdi ya da Asla (2007)
Komedi ve Drama türlerinde vizyona giren Şimdi ya da Asla, iki kanser hastasının bir hastane odasında karşılaşmasını anlatıyor. İsteyip de yapamadıkları şeyleri listeleyen bu hastalar kendileri ile barışmak için ilk adımı atıyor.
9
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Sihirbazlar Çetesi(2013)
Yalnızca yetenekli değil aynı zamanda hırsız olan dört sihirbazın yaşamını konu alan bu filmde ortalık fena karışıyor. Four Horsemen ekibinin peşine düşen FBI ajanı Dylan'ın işi oldukça zor. Morgan Freeman izlerken aksiyonun içine düşmek isteyenler için doğru film: Sihirbazlar Çetesi.
10
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Oblivion (2013)
Oblivion, eskiden insanların yaşadığı bir yer olarak bilinen Dünya gezegenine Oblivion'dan yollanan Jack adındaki bir askerin araştırmalarını konu alır. Dünya'yı işgal eden uzaylıların arasında Jack'i bekleyen sürprizler de vardır.
11
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Aman Tanrım! (2003)
Jim Carrey ve Morgan Freeman'ın başrolü paylaştığı bu film hem komik hem de fantastik! Her konuda başarılı olan Bruce Nolan, bir gün işlerden bıkıp sızlanmaya başladığında karşısında Tanrı belirir. İnsan siluetinde olan bu Tanrı, Nolan'a ceza vermekte kararlıdır.
12
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Wanted (2008)
Babasının asıl mesleğinin kiralık katil olduğunu duyan Wes, babasının izinden gitmek için çalışmalara başlar. Fox ve Sloan'ın yanında çalışmaya ve eğitim almaya başlar. Aksiyon ve gerilim filmi olan Wanted'da Angelina Jolie de yer alıyor.