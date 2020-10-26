En İyi Morgan Freeman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Morgan Freeman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Esaretin Bedeli (1994) Bir Stephan King uyarlaması olan bu film, tam 7 dalda Oscar adayı olmuştur. Esaretin Bedeli, Red ve Andy isimli iki kişinin hapse düşmesini ve oradaki yaşamlarını anlatıyor. İçeride her türlü işkence ile karşılaşmalarına rağmen Andy umudunu kaybetmez ve iyi bir yaşama sahip olacağına herkesi inandırır.