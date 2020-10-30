En İyi Monica Bellucci Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Monica Bellucci Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İtalyan oyuncu, 1999 yılında Fransız aktör Vincent Cassell ile evlendi. Çift, birçok filmde birlikte rol aldı. Bir röportajında Sophia Lauren'in oyunculuğunu örnek aldığını söyleyen Monica Belluci, 30 yıllık kariyerinde sadece 3 dizi projesinde rol aldı. Bu diziler: Hazreti Yusuf, İkiz Tepeler ve 2018 yılında yayımlanmaya başlayan The Miracle. Birçok kült filmde de rol alan yıldız isim, San Sebastian Uluslararası Film Festivalinde kariyer ödülüne layık görüldü.