En İyi Monica Bellucci Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Monica Bellucci Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Monica Belluci, 30 Eylül 1964 tarihinde İtalya'da doğdu. Annesinin ressam olması, küçük yaşta sanata ilgi duymasını sağladı. Uzun bir süre modellik yapan yıldız ismin rol aldığı ilk film 1990 yılında çekilen Vita Coi Figli'dir. Sinemaseverler için yeni ve eski en çok izlenen Monica Belluci filmlerini listeledik.
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1
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İtalyan oyuncu, 1999 yılında Fransız aktör Vincent Cassell ile evlendi. Çift, birçok filmde birlikte rol aldı. Bir röportajında Sophia Lauren'in oyunculuğunu örnek aldığını söyleyen Monica Belluci, 30 yıllık kariyerinde sadece 3 dizi projesinde rol aldı. Bu diziler: Hazreti Yusuf, İkiz Tepeler ve 2018 yılında yayımlanmaya başlayan The Miracle. Birçok kült filmde de rol alan yıldız isim, San Sebastian Uluslararası Film Festivalinde kariyer ödülüne layık görüldü.
2
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Apartman
1998 yılında BAFTA En İyi Yabancı Film Ödülünü kazanan Apartman filminin yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Gilles Mimouni oturuyor. Evlilik hazırlığında olan bir adamın başka bir kadına aşık olmasıyla gelişen olayları anlatan filmin Imdb puanı 7.4.
3
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Dracula
Bram Stoker'ın kült romanından sinemaya uyarlanan Dracula'nın kadrosunda, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves ve Tom Waits gibi yıldız isimler yer alıyor. Monica Belluci'nin Drakula'nın gelinini canlandırdığı film 3 dalda Oscar ödülü kazandı.
4
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Gergedan Mevsimi
İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin 2004 yılında çektiği filmde, şair Sadegh Kamanbar'ın hayatı anlatılıyor. Galası Busan Uluslarası Film Festivalinde yapılan Gergedan Mevsimi, Toronto, Tokto ve Chiago Festivallerine de katıldı. Filmde Yılmaz Erdoğan, Beren Saat, Caner Cindoruk ve Belçim Bilgin de rol aldı.
5
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Le Concile De Pierre
Taş Meclisi, Fransız yazar Jean Chriptophe Grange'in çok satan romanından sinemaya uyarlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Moritz Bleibtreu, Catherine Deneuve, Sami Bouljila, Elsa Zylberstein yer alıyor.
6
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Le pacte des loups
Monica Belluci'nin eski eşi Vincent Cassell ile rol aldığı film 19. yüzyılın Fransa'sında geçiyor. Bir kasabada ortaya çıkan yaratığa karşı verilen mücadeleyi anlatan Kurtların Kardeşliği'nin yönetmenliğini Christophe Gans üstlendi.
7
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Malena
İtalya'nın bol ödüllü yönetmeni Giuseppe Tornatore'nin çektiği Malena 2000 yılında gösterime girdi. Monica Belluci'nin genç ve güzel bir öğretmeni canlandırdığı yapım o yıl Oscar'a aday gösterildi.Filmin görüntü yönetmeni Lejıs Koltai ise David Di Donatello En iyi Görüntü Yönetmeni ödülünü kazandı.
8
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Shoot Em Up
Aksiyon-Macera türündeki filmde Monica Belluci ''Donna "DQ" Quintano'' karakterini canlandırıyor. Clive Owen'nın ''Smith'', Paul Giamatti'nin ''Hertz'' rolünde Shoot Em Up, prömiyerini 7 Eylül 2007 tarihinde yaptı.
9
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The Sorcerer's Apprentice
Fantastik-Macera türündeki Sihirbazın Çırağı, orijinal senaryosu ve görsel efektleriyle 2010 yılının en çok izlenen filmlerinden biri oldu. Özel güçleri olan Balthazar Blake ile Maxim Hovarth'ın savaşını anlatan filmin başrolünde Nichoas Cage, Alfred Moina ve Jay Baruchel oynuyor.
10
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Tears of the Sun
Doktor Lena Hendricks (Monica Belluci) Nijeryalı bir çete tarafından kaçırılır. Doktoru kurtarmak için özel bir birlik oluşturulur. A. K. Waters'ın (Bruce Wills) başında olduğu bir askeri birliğin Nijerya ormanlarında yaşadığı macerayı anlatan film 2003 yılında gösterime girdi.