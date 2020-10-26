En İyi Michael Jai White Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Michael White Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Başarılı oyuncu Michael Jai White'ın yeni ve eski en iyi filmleri sırasıyla listelenmiştir. Çok fazla sevilen ünlü aktörün filmleri internet üzerinde oldukça fazla aranmaktadır. Yeni ve eski en çok sevilen Michael Jai White filmlerini sizin için derledik.
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1
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Ünlü oyuncu Michael Jai White Amerikan asılı bir oyuncudur. Dövüş sanatları oyuncusu olan New York'ta doğmuştur. Genellikle aksiyon filmlerinde rol alan ünlü oyuncu uzak doğu sporlarının çoğu türünde siyah kuşak sahibidir. Gerçekçi dövüş sahneleriyle ün kazanmış olan ünlü aktör aynı zamanda yönetmenlik de yapmıştır. Yıllarını uzak doğu dövüş sanatlarına adamış olan başarılı aktör aynı zamanda eski bir öğretmendir. Dövüş sanatlarına olan ilgisini ve yeteneklerini filmlerde sıklıkla kullanan White, çoğu sahnesinde dublör kullanılmadan oynaması filmlerindeki gerçeklik payını oldukça etkilemiştir. Sadece aksiyon filmlerinde değil komedi filmlerinde de oynayarak seyirciye her rolde oynayabileceğini kanıtlamıştır.
2
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Spawn
CIA'de suikastçi olarak görev yapan Spawn, bir gün hayatını düzene sokmak isteyerek bu işi bırakmak istediğini patronuna söyler. Patronu ise ona son bir görev vererek bunu yapması halinde işi bırakabileceğini söyler. Spawn görevi kabul ederek Kuzey Kore'ye gider ve patronu tarafından diri diri yakılır. Tam o sırada bir ses duyar: Yeniden hayata dönmek ister misin?
3
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Kill Bill: Volume 2
Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği dövüş sanatları türündeki bu film 2004 yapımıdır. Film Kill Bill serisinin son filmi olarak bilinir. The Bride karakterini Uma Thurman canlandırmaktadır. Filmde gelin adı ile bilinen bir katilin düğünü sırasında saldırıya uğrayarak sevdiklerini kaybetmesi ve bebeğini düşürmesi, daha sonra ise kendisinin mucizevi bir şekilde hayata dönmesi konu alınır.
4
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Yenilmez 2
Yönetmenliğini Isaac Florentine'in yapmış olduğu ve başrolünde Michael Jai White 2006 yapımı bir Hollywood filmidir. 2002 yılında vizyona girmiş olan Yenilmez filminin devamı niteliğinde olan bir filmdir. White bu filmde şöhret ve para için dövüşen bir boksörü canlandırmaktadır.
5
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Kara Şövalye
Christopher Nolan'ın yönetmiş olduğu bir süper kahraman filmidir. DC Comics'in kurgusal karakteri Batman'ın Batman Başlıyor filminin devamı niteliğindedir. Bir çetenin banka soymak için toplanmasıyla başlayan bu film oldukça bilinen bir DC filmidir.
6
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Neden Evlendim
Dört farklı çift tatillerini bir araya gelerek sosyalleşmek amacı ile ve evliliklerini değerlendirecekleri şekilde bir zaman geçirmek ister. Bahamas'taki bu tatil çiftlerden birinin eski kocasının gelmesiyle başkasıyla evli olan eski eşini yeniden kazanmak için çabalamasıyla başka bir hale bürünür.
7
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We The Party
Dönemin gençlerini ailelerinin olmak istedikleri şekilde değil tamamen oldukları halleriyle mercek altına alır. Son moda müziklerin, dans ve modanın da bulunduğu bu filmde beş arkadaş ön plandadır. Romantizm, seks, partiler, üniversite, facebook gibi konularla film ilerlemektedir.
8
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Kod Adı: Şahin
Chapman Amerikan ordusu mensubu eski bir askerdir. Çoğu arkadaşını kaybetmiş olan genç adamın kız kardeşi Brezilya'da kötü bir saldırıya uğrayarak hayata veda eder. Kardeşi için Brezilyaya gider ve çetelerle iş birliği yapan polislere karşı bir mücadelesi söz konusudur.
9
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Bomba Gibi
1974 yılındaki Detroit olayını konu almış olan bu film, bomba yapımı için uman olan ekibin hikayesini anlatır. Chris Mankowski adında hokkabaz ile birlikte komedi dolu sahnelere sahip bir film dönemin radikal kararlar almış olan bir grubunu konu edinir.
10
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Kurşun
Görevinde başarılı olan bir polis memuru, şehir merkezinde karanlık işler çevirmekte olan bir grup meslektaşın tezgahını ortaya çıkararak bulaştığı kişinin arkasının çok sağlam olması ile ona yardım edecek kişinin sokaklardan gelme birinin olması konu alınır.
11
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Asla Pes Etme 2
Asla pes etme filminde Zack Gomes, Mike, Tim ve Justin'in dövüş sanatları ustası Case Walker sayesinde bir araya gelmeleri konu edilir. En büyük hedefleri ise yakın zamanda gerçekleştirilecek olan prestijli bir dövüş turnuvasında başarı elde etmektir.