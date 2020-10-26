En İyi Michael Jai White Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Michael White Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ünlü oyuncu Michael Jai White Amerikan asılı bir oyuncudur. Dövüş sanatları oyuncusu olan New York'ta doğmuştur. Genellikle aksiyon filmlerinde rol alan ünlü oyuncu uzak doğu sporlarının çoğu türünde siyah kuşak sahibidir. Gerçekçi dövüş sahneleriyle ün kazanmış olan ünlü aktör aynı zamanda yönetmenlik de yapmıştır. Yıllarını uzak doğu dövüş sanatlarına adamış olan başarılı aktör aynı zamanda eski bir öğretmendir. Dövüş sanatlarına olan ilgisini ve yeteneklerini filmlerde sıklıkla kullanan White, çoğu sahnesinde dublör kullanılmadan oynaması filmlerindeki gerçeklik payını oldukça etkilemiştir. Sadece aksiyon filmlerinde değil komedi filmlerinde de oynayarak seyirciye her rolde oynayabileceğini kanıtlamıştır.