En İyi Matt Damon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Matt Damon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
En yetenekli aktörlerden biri olarak sayılabilecek Matt Damon'un yeni ve eski en çok izlenen filmlerini sizler için listeledik.
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1
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Oscar Ödüllü ve Amerikalı olan oyuncunun Gerçek adı Matthew Paige Damon'dır. Harvard Üniversitesi'nde aldığı İngilizce eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk alanına yoğunlaşmıştır. Bunun sonrasında Boston tiyatrosunda ilk olarak görev alarak daha sonra Julia Roberts ile birlikte bir sahnede oynamıştır. Daha sonra çok yakın çocukluk arkadaşı olan Ben Affleck ile birlikte senaristliğini üstlendikleri Good Will Hunting filmiyle kamera karşısına geçmiştir. Bu film onun için kariyerinde önemli bir adım olmuştur. Oscar En İyi Senaryo ödülü ve bunun dışında bir sürü ödüle sahip olarak Miramax ile sözleşme yapmışlardır.
2
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Ateş Altında Cesaret
Kurm fırtınasında kurtarma helikopteri düşer ve helikopter ekibi kurtarıldıktan sonra pilot hemen ölür. Kum fırtınasında kötü hatıraları aklına gelen Yarbay Serling, durumu araştırmak için ve Walden'in ailesine Onur Madalyası vermek üzere görevlendirilir. Walden'in gerçekten bu madalyayı hak edip etmediği sorgulanır.
3
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Can Dostum
Felçli bir adam ve ona bakıcılık yapan gencin hikayesine değinilen bu filmde, Zengin bir iş adamının yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan aşağısı kullanamaz hale gelir. Driss adlı kişi ise hapishaneden yeni çıkmış olan bir işsizdir. İş adamı bu işsizi evine yardımcı olarak alması ile ikisinin de hayatı değişecektir.
4
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Er Ryan'ı Kurtarmak
Üç oğlunu savaşta kaybetmiş olan dört çocuk annesi diğer oğlunu savaştan sağ salim çıkarmak için çabalar. Sesinin duyulması sonrasında Rayn adlı eri kurtarmak için sekiz kişilik bir asker birliği kurulur. Tek bir adamı kurtarmak için sekiz kişinin hayatı tehlikeye girer.
5
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Sessiz ve Derinden
Jay ve Silent Bob'un baz alınması ile yapılan çizgi roman çok fazla ünlü olmuştur ve bunun sonrasında bu çizgi roman ile ilgili bir film yapılmasına karar verilir. Bunu öğrenen sevimli ve çılgın serseriler Jay ve Bob haklarını aramak için ortalığı birbirine katarlar.
6
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Geçmişi Olmayan Adam
Açık denizin ortasında hayatta kalmaya çalışan bir adam balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Kim olduğu bilinmemekte olan bu adam hakkında yeni bilgiler elde edilince kimsede olmayan özel yetenekleri de oraya çıkar.
7
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Syrina
ABD'nin sahip olduğu petrol kaynakları sebebi ile çıkarı bulunan bölgedeki ilişkileri, politik konumu ve müdahaleleri filmin konusunu oluşturur. Derdini, ABD'den İsviçre'ye sonrasında da bizzat orta doğuya uzanan bir eksen içinde, öykülü bir yapıda anlatır.
8
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İspiyoncu
FBI'ın muhbirlik görevini kabul eden Mark'ın görevi çalıştığı şirkette araştırmalar yapmaktır. Gizli kamera ve mikrofon kullanarak toplantıları kaydeder. Toplantılarda yolsuzluk söz konusudur. Mark'ın acemiliği sebebiyle görevin başarısızlığa uğrar.
9
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Marslı
Mars gezegenine gitmekle görevlendirilen astronot, fırtına sonrasında ekibi tarafından öldü sanılır ve terk edilir. Mars'ta yapayalnız kalan Watney, dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermek için uğraşır.
10
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Kader Ajanları
Kaderimizi kim kontrol ediyor sorusunun cevabını arayan aksiyon- gerilim filmi, hırslı bir politikacının bir kadınla tanıştıktan sonra ona aşık olur ve geçmişten geliyormuş izlenimi yaratan şapkalı ve gizemli adamlar çifti ayırmak için ellerinden geleni yaparlar.
11
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Asfaltın Kralları
Film 1966 senesinde düzenlenmiş olan Le Mans 24 Saat Yarışının gerçek hikayesini konu alır. Henry Ford ve Lee Lacocca ikilisi, bir grup Amerikalı mühendislerden sıfırdan bir otomobil yapmalarını isterler. Bunun sonrasında uzun senelerdir pistlere egemen olan Ferrari markasını alt etmek için bu araba tasarlanır.