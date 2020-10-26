En İyi Matt Damon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Matt Damon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Oscar Ödüllü ve Amerikalı olan oyuncunun Gerçek adı Matthew Paige Damon'dır. Harvard Üniversitesi'nde aldığı İngilizce eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk alanına yoğunlaşmıştır. Bunun sonrasında Boston tiyatrosunda ilk olarak görev alarak daha sonra Julia Roberts ile birlikte bir sahnede oynamıştır. Daha sonra çok yakın çocukluk arkadaşı olan Ben Affleck ile birlikte senaristliğini üstlendikleri Good Will Hunting filmiyle kamera karşısına geçmiştir. Bu film onun için kariyerinde önemli bir adım olmuştur. Oscar En İyi Senaryo ödülü ve bunun dışında bir sürü ödüle sahip olarak Miramax ile sözleşme yapmışlardır.