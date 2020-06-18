En İyi Marvel Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Marvel Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Beyaz perdenin enleri her zaman izleyiciyi şaşırtan ve sürükleyen serüvenlerine sahip filmleridir. Fantastik filmler her geçen gün artan görsel efektlerin zenginliği ile popülaritesini artırıyor. Özellikle süper kahraman filmlerinin üstünlüğü beyaz perdede iyice hissedilmeye başladı. DC ve Marvel bu kategoride çizgi romanlardan sinemaya filmler uyarlamaya başladı. Çizgi romanlar arasındaki rekabette bu şekilde beyaz perdeye taşınmış oldu. İşte en iyi Marvel filmlerini sizler için derledik.
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1
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Marvel kendi dünyasında birbiri ile ilişkilendirdiği yapımları ile önemli bir hayran kitlesine ulaştı. Yeni filmleri hızlı bir şekilde vizyona sokan Marvel, gişede çok büyük rekorlara imzalar attı. Iron Man, Hulk, Captan America, Thor gibi karakterleri ile sinema seyircisinin her dönem heyecanını ve dikkatini üzerinde topluyor. Yeni ve eski en çok izlenen Marvel filmlerini listeleyerek sizi Marvel evreninde keyifli bir seyahate çıkarıyoruz.
2
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Iron Man (Demir Adam) 2008
Marvel sinematik evrenindeki gelmiş geçmiş en sevilen karakterlerden biri olan Demir Adam, serisinin ilk filmi ile büyük beğeni topladır. Tony Stark dahi bir playboydur. Teknoloji harikası silahlar ve füzeler üretirken Afganistan’da esir düşmesi ile hayatı tamamen değişir. Zırhlı bir giyisi yaparak teröristlerin elinden kurtulan Tony için hayatın anlamı tamamen değişmiştir.
3
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Captain Amerika: The First Avenger / İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
Steve Rogers’in bu filmde Kaptan Amerika’ya dönüşümü anlatılıyor. Süper asker olarak nitelendirilen deney ile Marvel evreninin ilk günlerine tanıklık edebilirsiniz. Red Skull’ın liderliğini yaptığı HYDRA organizasyonu ile savaşmak zorunda kalan Kaptan Amerika, Peggy Carter ve Buck Banner ile güçlerini birleştiriyor.
4
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Guardians of the Galaxy (2014) Galaksinin Koruyucuları
Marvel filmleri içerisinde en eğlenceli karakterlerinin bir araya toplandığı bu filmde Star- Lord lakaplı Peter Quill esrarengiz bir küreyi çalar. Tek amacı küreyi ele geçirmez olan Ronan’dan kaçarken birbiri ile hiç alakası olmayan bir ekip ile yolları kesişir.
5
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Ant Man (2015) Karınca Adam
Sempatik kahramanımız Ant- Man, Marvel aleminin en sevilen süper kahramanları arasında yer alıyor. Biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym ilginç bir formül geliştirir. Cisimlerin boyutlarını değiştiren formül denemelerinde bir kaza yaşar ve bütün böceklerle iletişim kurabilmektedir. Scott Lang ise bu formülün yeni deneği olacaktır.
6
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Captain America: Civil War (2016) Kaptan Amerika: Kahramanlar Savaşı
Unutulmaz havaalanı sahnesi ile hafızalara kazınan bu film, Marvel sinematik evreninin en önemli konusu ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Yenilmezler’in dahil olduğu her olay kötü sonuçlanmaktadır. Politik güçler Yenilmezler’in denetlenmesini ve kontrol edilmesini ister. Kahramanlarımız fikir ayrılığı yaşar ve karşı karşıya gelir.
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Doctor Strange (2016) Doktor Strange
Stephen Vincent Strange başarılı bir cerrahtır. Trafik kazası geçirir ve elindeki sinirleri zarar görmesi ile mesleğini yapamaz. Tibette yaşayan ve tüm yaraları iyileştiren Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenir. Strange Tibet’te sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşır.
8
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Thor: Ragnarok (2017)
Bu yapım Thor serisinin 3. Filmidir. Bu filmde Norse kıyameti ile karşı karşıya olan Thor, evrenin diğer ucunda hapsolur. Asgard yıkımın eşiğine gelir ve çekicide artık yanında değildir. Yıkımın sorumlusu Hela olmakta ve Asgard’ı kurtarmak isteyen Thor’a yardımcı olacak tek kişi eski dostu Hulk’tur.
9
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Black Panter (2018) Kara Panter
T’Challa babasının ölümünün ardından Wakanda Kralı olmak üzere halkına geri döner. Wakanda halkı dış dünyadan izole bir şekilde yaşamaktadır. Ve teknolojik açıdan oldukça ileri seviyededir. Ancak genç kralın karşısına eski bir düşman çıkar. Tüm dünyanın ve Wakanda’nın kaderi genç kralın elindedir.
10
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Captain Marvel (2019)
Süper güçleri olan bir kadın olarak dünyaya düşen Carol Danvers, zaman içinde geçmişi ile ilgili gerçekleri hatırlamaya başlar. Geçmişini keşfetmeye çalışan süper kahramanımızın tek dostu ise Nick Fury olacaktır.
11
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Avergers: Endgame
Marvel sinematik evreninin gişe başarısı ve imdb puanı en yüksek filmi olan End Game’de Süper kahramanların pek çoğu küle dönmüştür. Thanos’un Sonsuzluk Eldivenini ele geçirmesi ile yaşanan bu yok oluş dünyayı umutsuzluğa sürükler. Ancak Ant Man’in çılgın fikri hepsine umut olacaktır.