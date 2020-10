En İyi Martin Scorsese Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Martin Scorsese Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Last Temptation of Christ (1988) Dinsel epik türündeki film aynı adlı romandan sinemaya uyarlanmıştır. Film, Hz. İsa’ya farklı yönden bakmasından dolayı başta kilise olmak üzere birçok olumsuz tepki almıştır. Martin Scorsese, Hz. İsa’nın gizemli ve kutsal yönlerini ön plana çıkarmak yerine onun zaaflarını, korku ve endişelerini yansıtan insani yönlerini ön plana çıkarmayı hedeflemiştir.