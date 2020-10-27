En İyi Martin Scorsese Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Martin Scorsese Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Martin Scorsese, sinema dünyasına adını altın harflerle yazdırmış yönetmenlerdendir. Sinema dünyasının kilometre taşlarından biri olmayı başarmıştır. Yönetmeni bu kadar başarılı kılan kendini sinemaya adamasıdır. Amerikan sinemasında yeni dalga akımının en önemli temsilcilerinden olan yönetmenin en iyi 10 filmini sizler için derledik.
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1
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Martin Luciano Scorsese 1942 New York doğumludur. New York Üniversite Sinema bölümü mezunudur. Filmlerinde sinematografik mimarisiyle birlikte temel dramatik arayışları olan Hıristiyanlık, suç, adalet, şiddet unsurlarını işlemiştir. Ünlü yönetmen Oscar da dahil olmak üzere birçok ödül ve AFİ Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibidir.
2
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Casino (1995)
Drama türündeki film, Las Vegas hayatının perde arkasını, mafya ilişkileri yönünden aktarıyor. Ace (Robert De Nero); Başarılı bir spor bahisçisi ve kumarbazdır. Bu başarısı ve yeteneği Las Vegas mafyasının ilgisini çeker. Ona Las Vegas’ta yöneticilik teklif ederler. İşler ilk başta iyi gitse de Ace’in hayatı kötü yönde gelişmeye başlayacaktır.
3
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Goodfellas (1990)
Film, Nicholas Pileggi’nin çok satan Wiseguy romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır. Gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Henry Hill’in mafyaya girişini, yükselişini ve kaçınılmaz çöküşü anlatılıyor. Filmde Henry’nin eşi Karen anlatıcı görevini de üstleniyor. Kadının gözünden mafya ve erkek ilişkileri gözler önüne seriliyor.
4
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Hugo (2011)
Hugo, bir tren istasyonunda çalışan kimsesiz bir çocuktur. Görevi saatlerin düzenli çalışmasıdır. Bir yandan da istasyon görevlilerinden saklanmak zorundadır. Bir gün bir kızla tanışınca hayatı tamamen değişir.
5
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Raging Bull (1980)
Sinema eleştirmenleri tarafından sinema tarihinin ilk 100 filmi içinde sayılıyor. Martin Scorsese, siyah beyaz filmlere duyduğu saygıyı göstermek için bu filmi siyah-beyaz çekmiştir. Sadece mutluluk anlarını renkli çekmiştir. Film orta siklet boksör olan Jake La Motta’nın gerçek hayat hikâyesini işliyor.
6
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Shutter Island (2010)
Dennis Lehane’in aynı isimli romanından uyarlanan film, polisiye ve psikolojik gerilim türünün en güzel örneklerindendir. Polis şefi Teddy Daniels (DiCaprio) ve yeni partneri Chuck bir kaçak mahkûmu araştırmak için bir adaya giderler. Adada akıl hastanesi bulunmaktadır. Hastalar da son derece tehlikeli akıl hastası mahkûmlardır. Teddy, olayı çözmeye çalıştıkça içinden çıkılamaz bir duruma sürüklenecektir.
7
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Taxi Driver (1976)
Film 70’li yılların Amerikasını ve bozulan düzeni işlemesi bakımından kült filmler arasındadır. Vietnam gazisi Travis Bickle (Robert De Niro), geceleri taksi şoförlüğü yapmaktadır. İnsanları tanımaya başladıkça kokuşmuş düzeni ve sokaklardaki pislikleri temizlemesi gerektiğine inanıyor. Bunun için adaleti kendisi sağlamaya başlıyor.
8
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The Aviator (2004)
Howard Hughes'ın hayatını anlatan biyografik filmdir. Film 11 dalda Oscar’a aday gösterilmiş, 5 Oscar kazanmıştır. Gen Hughes (Leonardo Di Caprio) babasından kalan mirası, “Cehennem Melekleri” adlı bir film çekmek için kullanmaya karar verir.
9
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The Departed (2006)
Film, Çin yapımı Infernal Affairs'in Amerikan versiyonudur. Massachusetts Eyalet Polisi teşkilatı, Boston'da hüküm süren, liderliğini Frank Costello’nun (Jack Nicholson) yaptığı, büyük bir suç organizasyonu çökertmek istemektedir. Bunun için de içlerine köstebek olarak genç polis memuru Billy Costigan'ı (Leonardo DiCaprio) yerleştirirler. Fakat hiç hesaba katmadıkları Costello da Colin Sullivan’ı (Matt Damon) onların içine köstebek olarak yerleştirmiştir.
10
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The Last Temptation of Christ (1988)
Dinsel epik türündeki film aynı adlı romandan sinemaya uyarlanmıştır. Film, Hz. İsa’ya farklı yönden bakmasından dolayı başta kilise olmak üzere birçok olumsuz tepki almıştır. Martin Scorsese, Hz. İsa’nın gizemli ve kutsal yönlerini ön plana çıkarmak yerine onun zaaflarını, korku ve endişelerini yansıtan insani yönlerini ön plana çıkarmayı hedeflemiştir.
11
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The Wolf of Wall Street (2013)
Jordan Belfort’un hayatını anlatan kara komedi türüdür. Belfort’un otobiyografisinin anlatıldığı filmde komisyonculuktan ünlü brokerlığa yükselmesi ele alınıyor. Hırslı borsacı Belfort rolünü Leonardo Di Caprio başarıyla üstleniyor. Belfort ünlü bir broker olduktan sonra kendi şirketini kuruyor ve insanları dolandırmaya başlıyor.