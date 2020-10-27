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En İyi Martin Scorsese Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Martin Scorsese Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Martin Scorsese, sinema dünyasına adını altın harflerle yazdırmış yönetmenlerdendir. Sinema dünyasının kilometre taşlarından biri olmayı başarmıştır. Yönetmeni bu kadar başarılı kılan kendini sinemaya adamasıdır. Amerikan sinemasında yeni dalga akımının en önemli temsilcilerinden olan yönetmenin en iyi 10 filmini sizler için derledik.