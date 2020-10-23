En İyi Mark Wahlberg Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Mark Wahlberg Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Son Kalan (2013) Film kendi adını taşıyan kurgusal olmayan bir kitaptan uyarlanmıştır. Biyografik savaş türünde olup, gerçek bir olaydan esinlenmiştir. Afganistan Savaşı sırasında dört kişilik SEAL ekibi oluşturuyor. Bu ekibin görevi Taliban lideri Admad Shad’ı ölü ya da diri ele geçirmektir. Fakat operasyon istenildiği gibi gitmez. Ekipten üç kişi yaralı olarak ele geçer. Biri de kurtularak köylülerin yanına sığınıyor. Ama aklı hala geride bıraktığı arkadaşlarındadır.