En İyi Mark Wahlberg Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Mark Wahlberg Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Mark Wahlberg, Amerikalı ünlü aktördür. Genellikle aksiyon filmleriyle tanınan aktör, drama ve komedi filmlerinde de yetenekli olduğunu kabul ettirmiştir. Sayısız filmlerde rol alan oyuncu aksiyon-macera filmlerinin aranan aktörlerinden biridir. Mark Wahlberg’in hafızalara kazınan en güzel filmlerini sizler için derledik.
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1
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Mark Robert Michael Wahlberg 1971’de Boston, Massachusetts’te dünyaya geldi. 9 kardeşin en küçüğü olan Mark’ın sorunlu bir çocukluk ve gençlik dönemi oldu. Müzik grubuyla hayata atılan Mark, reklam yüzüyle ünlenerek sinemaya adım attı. Oyuncu, müzisyen ve televizyon yapımcısı olan Wahlberg iki defa Oscar’a aday gösterilmiştir.
2
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Ayı Teddy (2012)
Komedi türündeki bu filmde Mark Wahlberg başrolü canlı bir oyuncak ayıyla paylaşıyor. John, 8 yaşındayken bir dilek diler ve ayısı canlanır. Konuşkan ayısıyla uzun yıllar geçirir. John artık 30 yaşındadır ve evlenmenin zamanı gelmiştir. Fakat Ayı Ted’in John’u kimseyle paylaşmaya niyeti yoktur.
3
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Son Kalan (2013)
Film kendi adını taşıyan kurgusal olmayan bir kitaptan uyarlanmıştır. Biyografik savaş türünde olup, gerçek bir olaydan esinlenmiştir. Afganistan Savaşı sırasında dört kişilik SEAL ekibi oluşturuyor. Bu ekibin görevi Taliban lideri Admad Shad’ı ölü ya da diri ele geçirmektir. Fakat operasyon istenildiği gibi gitmez. Ekipten üç kişi yaralı olarak ele geçer. Biri de kurtularak köylülerin yanına sığınıyor. Ama aklı hala geride bıraktığı arkadaşlarındadır.
4
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İtalyan İşi (2003)
Aksiyon ve maceranın hız kesmeden devam ettiği filmde bolca kovalamaca sahneleri bulunuyor. Bir hırsız çetesi son işlerinde ekip içinden bir arkadaşlarının ihanetine uğrarlar. Hain aynı zamanda çete liderini de öldürür. Diğer ekip üyeleri zor kurtulurlar. Kasa uzmanı olan çete liderinin kızını da yanlarına alarak intikam için plan yapmaya başlarlar.
5
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Tetikçi (2007)
Bob Lee Swagger, eski bir keskin nişancıdır. Emekli olmuş ve inzivaya çekilmiştir. Amerikan hükümetinden yardım teklifi alan Bob, başkana yapılacak suikastı önlemek için çalışmaya başlar. Başkanın konuşma yapacağı gün, tetikte bekleyen Bob, silahlı saldırıya uğrar. Bu arada başkana da suikast düzenlenmiştir. Bir anda Bob, bir numaralı zanlı durumuna düşmüştür.
6
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Dövüşçü (2011)
Biyografik, drama türündeki film gerçek bir öyküden uyarlanmıştır. Gösterildiği yıllarda büyük ilgi görmüş ve birçok ödüle aday gösterilmiştir. Boksör olan iki kardeşin hayat hikâyeleri anlatılıyor. Dicky Ecklund (Christian Bale) eski bir ünlü boksördür. Yeteneğini ve yıllarını boşa harcamıştır. Şimdi tüm birikimini üvey kardeşi Mickey Ward (Mark Wahlberg)’e aktarmak istemektedir.
7
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Zorlu İkili (2013)
Amerikan yapımı aksiyon filminde Denzel Washington ve Mark Wahlberg başrolleri birlikte paylaşıyorlar. Film, aynı ismi taşıyan bir çizgi filmden uyarlanmıştır. İkili, gizli görevdeyken tuzağa düşürülürler ve adları lekelenir. Bu iki polis adlarını temize çıkarmak için birlikte çalışmak zorundadırlar. Heyecanın ve aksiyonun düşmediği filmde yer yer komediye de yer verilmiş.
8
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Zor Kazanç (2013)
Daniel Lugo, bir vücut geliştirme salonunda hocalık yapmaktadır. Fakat sıkıcı bir hayattan ve düşük maaştan bıkmıştır. Bu nedenle hayatında değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir. Bunun için yanına iki arkadaşını da alarak bir soygun planlarlar. Komedi unsurlarını da içeren filmde işler istedikleri gibi gitmez ve başlarına gelmeyen kalmaz.
9
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Kumarbaz (2014)
1974 yapımı filmin günümüze yeniden uyarlamasıdır. Film, Dostoyevski’nin romanı üzerine kurulmuştur. Jim Bennett (Mark Wahlberg), bir üniversitede edebiyat profesörüdür. Öğrencileri tarafından çok sevilip, sayılan profesörün tek kusuru kumar bağımlısı olmasıdır.
10
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Transformers (Kayıp Çağ-2014)
Mark Whalberg, serinin 4. filminde rol almıştır. Filmde, başarısız bir mücidi canlandırıyor. Tesadüfen satın aldığı bir kamyon, autbotların lideri Optimus Prime çıkınca olaylar gelişmeye başlar.
11
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Kara Gün (2017)
Drama, gerilim türündeki film gerçek bir olaydan uyarlanmıştır. Film, 2013 yılından Boston Maratonu bombalı saldırısına giden süreci anlatıyor. Boston Polis Komiseri Ed Davis, ilk bombalı eylemden sonra, bir sonraki eylemi önlemek için zamanla yarışacaktır.