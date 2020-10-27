En İyi Margot Robbie Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Margot Robbie Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Tarzan Efsanesi Yıllardan beri efsanevi bir karaktere sahip olan Tarzan, modern bir hayatı tercih eder ve şehirde yaşamaya başlar. Tarzan meclisin ticari ataşesi ünvanı ile görevlendirilir. Bu unvan sayesinde Kongo’ya davet edilir. Aslında bu bir davet değil suikast planıdır. Tarzan’ın zekası tüm planları altüst etmeye yetecektir.