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GeriKültür Sanat En İyi Margot Robbie Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Margot Robbie Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Margot Robbie Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Margot Robbie Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Margot Robbie Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Margot Robbie Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Hollywood'un en güzel kadınları arasında yer alan Margot Robbie, hafızalara Harley Quinn karakteriyle kazınmıştır. Bu filmler arasında sizler için en beğenilenleri listeledik.

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Rol aldığı karakterleri yaşayarak canlandıran Margot Robbie'nin bu zamana kadar sayısız filmi vardır. Farklı pek çok filmde yer alan özellikle de başrol oynayan kadın aktör, rol aldığı tüm filmlerde yeni bir başarıya imza atmıştır.

2Aşk Uğruna
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Aşk Uğruna

Bir aşk filmi olarak karşımıza çıkan Aşk Uğruna filmi, Irene Nemirovsky’nin romanından beyazperdeye uyarlanmıştır. Lucy Angellier Fransa’da annesiyle birlikte yaşar. Bu sıralarda işgalcilerden kaçan mülteciler kasabaya yerleşir. Lucy ve Alman subayı Bruno bu işgalde tanışır ve ilk başlarda birbirlerini pek sevmezler. Fakat aşk onların peşini bırakmayacaktır.

3Elveda Christopher Robin
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Elveda Christopher Robin

Domhnall Gleeson ve Margot Robbie’nin filmin başrolünde yer aldığı daha çok olarak karşımıza çıkan film, aslında yazar olan A.A. Milne’nin hayatını anlatmaktadır. Milne dünyaca ünlü bir yazar haline gelir. Fakat bu ün, Milne’nin ailesinde kötü etkileri ortaya çıkartacaktır.

4Fokus
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Fokus

Gienn Ficarra ve John Requa’nın yönetmenlikte olduğu film, macera severler için düzenlenmiştir. Özellikle dolandırıcılık ve hırsızlık kralı olarak bilinen Nicky’i bir kadın tuzağa düşürmeye çalışır. Fakat Nicky her şeyin farkındadır. Margot Robbie’nin muazzam şekilde can verdiği rolde hem aşk hem aksiyon türleri bulunmaktadır.

5İskoçya Kraliçesi Mary
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İskoçya Kraliçesi Mary

Film, 1500’lü yılalrda İskoçya Kraliçesi Mary ile İngiliz Kraliçesi I. Elizabeth’in arasında geçen bazı olayları anlatmaktadır. Filmde yer alan kişiler aslında kuzendir. Kuzenler arasındaki münakaşanın sebebi ise that kavgalarıdır. Margot Robbie filmde 1.Elizabeth karakteri rolündedir.

6Gerçek Kötüler
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Gerçek Kötüler

Başarılı yönetmen koltuğunda David Ayer yer almakta ve filmin başrolünde ise Margot Robbie, Will Smith ve Jared Leto gibi usta isimler bulunmaktadır. Filmi ana konusu ise dünyanın en güçlü ekibini oluşturmak için hapiste bulunan suçlular bir araya getirilir. Verilen görev ise tamamen ölümcül bir göreve dayanmaktadır.

7Skandal
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Skandal

Filmde Charlieze Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie gibi usta isimler yer almakatdır. Filmde birbirinden farklı karakterlere sahip olan 3 kadın bir amaç uğruna bir araya gelir. Bu amacı gerçekleştirmek için de ellerinden geleni yaparlar.

8Tarzan Efsanesi
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Tarzan Efsanesi

Yıllardan beri efsanevi bir karaktere sahip olan Tarzan, modern bir hayatı tercih eder ve şehirde yaşamaya başlar. Tarzan meclisin ticari ataşesi ünvanı ile görevlendirilir. Bu unvan sayesinde Kongo’ya davet edilir. Aslında bu bir davet değil suikast planıdır. Tarzan’ın zekası tüm planları altüst etmeye yetecektir.

9Terminal
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Terminal

Margot Robbie’nin başrolde olduğu film, suç dünyasının içerisinde olan kişilerin hayatlarını anlatmaktadır. Kusursuz bir plana sahip olan bir görev için iki suikastçı filmi ana merkezindedir. Bu karakterlerin dışında hepsi suç örgütünde olan 6 kişinin hayatları anlatılmaktadır.

10Z for Zachariah
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Z for Zachariah

Nükleer bir felaketin ortasında kalan 16 16 yaşındaki kız hayatta kalmak için uğraşır. Robert C.O’Brienı romanından beyazperdeye uyarlanan filmin kadrosunda ise Margot Robbie, Chiwetel Ejiofor ve Chris Pine gibi usta aktörler yer almıştır. Bilim kurgu türünde olan film bir gerilim filmi olarka karşımıza çıkmaktadır.

11Yırtıcı Kuşlar
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Yırtıcı Kuşlar

Harley Quinn karakteriyle ve bu karakterde sergilediği rolle hafızalarda yer edinen Margot Robbie, daha sonra Yırtıcı Kuşlar filmiyle ekranlara gelmiştir. Filmin konusu, Gotham şehrinin kötü adamı olarak bilinen Roman Sionis genç bir kızı kaçırmasına dayanır. Bu kızı kurtarmak için de süper güçlere sahip kadınlar devreye girer. Bu kadınların önderliğinde ise Harley Quinn vardır.

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