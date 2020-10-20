En İyi Malezya Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Malezya Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dünya'da pek çok ülkenin kendi kültürünü yansıtmış olduğu diziler bulunmaktadır. Ülkemizde de yabancı dizi sektörüne ilgi duyulmaktadır. Malezya dizileri de ilgi duyulan dizilerden biri olup takip edilen ve sürekli olarak paylaşılan diziler arasındadır. En iyi Malezya dizilerine baktığımızda pek çok dizi görüntülemekteyiz. Bu diziler aynı zamanda hızlı bir çıkış yakalamayı başarmış olan dizilerdir. Peki, en iyi Malezya dizileri hangileridir? Eskiden yayınlanmış ve hala daha yayınlanmakta olan başarılı Malezya dizileri nelerdir? İşte seyredebileceğiniz en güzel Malezya dizileri.
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1
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Hem aşk temalı hem de aksiyon temalı olan bu diziler Dünya'da da popüler haline gelmiş dizilerdir. Malezya dizilerine ülkemizden de ilgi duyulmakta ve takip edilmektedir. Netflix ve benzeri platformlarda Malezya dizileri takip edilmektedir. Malezya dizileri son yıllarda çıkış yakalamayı başarmış ve üst sıralarda yerini almış başarılı dizilerdir. Bundan dolayı Malezya dizileri tercih edilen ve izlenilen dizilerden olmuştur. Hem Türkçe altyazılı hem de Türkçe dublaj bir şekilde başarılı olan bu Malezya dizilerini takip ederek keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
2
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Ariana Rose
2013 ve 2014 yıllarına damgasını vurmayı başarmış bir Malezya dizisi olan Ariana Rose dizisi arkadaşının yanlış biri ile evlenmesini istemeyen adamın mücadelesini anlatır. Oldukça etkili bir senaryoya sahip olan dizilerdendir.
3
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Autumn In My Heart
Kore dizilerine aşık olan ve Malezya'da bir pastanede çalışan genç kızın komedi türündeki serüvenini anlatan bir dizidir. Bu dizi her bir bölümü 5 dakika olacak şekilde toplam 28 bölüm çekilmiş bir dizidir.
4
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Kau Aki Kita
2015 yapımlı bir Malezya dizisi olan bu dizi komedi türünde çekilmiş bir dizidir. Toplamda 13 bölüm çekilen ve Malezya dizi sektörüne damgasını vurmayı başarmış bir dizidir.
5
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Kau Yang Pertama
Oldukça güzel bir senaryosu olan bu Malezya dizisi mutlaka izlenmesi gereken diziler arasındadır. Kau Yang Pertama dizisi 2019 yapımlı bir dizi olup günümüzde halen devam etmekte olan bir dizidir.
6
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Rindu Awak
Bir diğer başarılı Malezya dizilerinden olan Rindu Awak dizisi 2014 yapımlı bir dizidir. Birbirine deli gibi aşık olan çiftin hayatını anlatır. Sevgilisine deli gibi aşık olan kızın babası ise kızı başka biri ile evlendirmek ister.
7
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Sara Sajeeda
2019 yapımlı bir diğer dizi de Sara Saajeda dizisidir. Bir aşk temalı olan bu dizi oldukça sürükleyici bir dizidir. İzleyiciyi ekrana kilitleyen bir dizi olan Sara Saajeda Malezya'nın en popüler dizilerinden biri olmuştur.
8
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Suri Hati Mr. Pilot
2016 yılında çekilen bu dizi aşk dizilerinden bir tanesidir. Başarılı bir Malezya dizisi olan Suri Hati Mr. Pilot dizisi ailesi tarafından zorla başkası ile evlendirilmek istenen kızın hikayesini anlatır.
9
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Titian Cinta
2017 yapımlı bir dizi olan Titian Cinta dizisi Aisy ve Sofia adındaki iki genç kızın yaşam mücadelesini anlatır. Titian Cinta dizisi 3 senedir Malezya'nın en iyi dizilerinden biri olarak kabul edilir.
10
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Tuan Danial
Tuan Danial dizisi 2019 yılında gösterime girmiş bir dizidir. Romantik dalında çekilen bu dizi toplam 33 bölüm çekilmiş ve başarılı bir dizi olarak kabul edilmektedir. Malezya'da da oldukça popüler olan bu dizinin Türkçe altyazısı da bulunmaktadır.