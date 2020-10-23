En İyi Mahsun Kırmızıgül Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Mahsun Kırmızıgül Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Başarılı bir türkücü olan ve daha sonraları kariyerine sinema sektörünü de ekleyen Mahsun Kırmızıgül, sinema sektöründe başyapıt niteliğinde farklı unutulmaz pek çok filmi kazandırmıştır. En iyi Mahsun Kırmızıgül filmlerini sizler için araştırdık ve konularını derledik.
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1
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Beyazperdenin en iyi filmlerini yapan Mahsun Kırmızıgül, birbirinden farklı içerikte yapımlara sahiptir. Genellikle aşk, dram, aile ve trajik içerikli filmler zamanla ses getirmeyi başarmıştır.
2
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Vezir Parmağı - 2017
Başarılı müzisyen ve film yapımcısı olan Mahsun Kırmızıgül’ün komedi yapıtlarından birisi olan “Vezir Parmağı” filminde kendisi de rol almıştır. Film Osmanlı döneminde yaşayan bazı insanların eğlenceli ve heyecanlı hayatlarını anlatmaktadır. Filmde aşk, sevgi ve arzu dolu kişiler konu edinilmiştir. Hayatlarına eğlenceyle devam eden insanlar, savaşın başlamasıyla bir anda mutsuzlaşır.
3
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Gecenin Kanatları - 2009
2009 yılında sinemada vizyona giren filmin yönetmeni Serdar Akar’dır. Filmin senaryosu ise yetenekli isim Mahsun Kırmızıgül’den çıkmıştır. Filmin başrolünde ise Beren Saat ve Murat Ünalmış’ın gibi isimlerin yanı sıra Yavuz Bingöl ve Erkan Petekkaya bulunmaktadır. Filmin konusu ise 12 Eylül darbesi esnasında sosyalist bir anne ve babasının katledilişini ile onların Gece adındaki kızlarının dramatik hikayesini anlatılmaktadır.
4
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New York’ta Beş Minare - 2010
Başrollerini Haluk Bilginer, Mahsun Kırmızıgül ve Mustafa Sandal’ın paylaştığı senaryosunu ise Mahsun Kırmızı Gül ‘ün yaptığı filmlerinden biridir. 11 Eylül gibi terörist saldırıları sonrasında oluşan islamofobik ortam bir anda Amerika’da bulunan ve kırmızı bültenle aranmakta olan “Deccal” kod adına sahip cemaat liderine ulaşır. Türk Devletine cemaatle ilgili gelen bir istihbarata göre yakalanan cemaat liderini almak için iki polis memuru Amerika’ya gider. Bu esnada ise Deccal’in yıllarca süren kan davası başlar.
5
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Güneşi Gördüm - 2009
Mahsun Kırmızıgül’ün kendine has yorumuyla oluşturduğu en iyi filmlerden birisi olan “Güneşi Gördüm” filmi, izleyenleri büyük bir hüzne sokan ve etkileyen bir filmdir. Mahsun Kırmızıgül bu film sayesinde gişede rekorlar kırmayı da başarmıştır. Oyuncu kadrosu içerisinde Mahsun Kırmızıgül, Sarp Apak ve Ali Sürmeli gibi isimlerin yanı sıra Demet Evgar, Buğra Gülsoy ile Cemal Toktaş da yer almaktadır. Filmin konusunda köyleri askerler tarafından istilaya uğrayan bir göç ederek verdiği dram anlatmaktadır. Aile üyelerinin bazıları Norveç’e, bazıları da İstanbul’a gitmiştir. Fakat bu insanlar bir anda koca şehrin yaşantısına uyum sağlayamaz ve bazı felaketler yaşarlar.
6
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Beyaz Melek - 2007
Türk sinemasının unutulmaz ve acıklı filmlerinden biri olan “Beyaz Melek” filmi, yaşlı bir adamın hikayesini konu almıştır. Hikayede beyin kanseri geçirdikten sonra hayatının son zamanlarını huzurlu geçirmesi için yaptığı eylemlere dayanır. Ahmet’in Ali ve Reşat isminde iki oğlu vardır. Ahmet, kemoterapi gördüğü hastaneden kaçarak huzurlu bir yer için huzur evine sığınır. Ahmet’e sadece huzur evinde bulunan kişiler sahiplenir ve Ahmet son günlerini mutlulukla geçirir. Bu sırada Ahmet’in oğulları babalarını bulur ve Ahmet’in huzuru için ellerinden geleni yaparlar.
7
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Mucize 2: Aşk - 2019
2019’da vizyona giren Mucize 2: Aşk, serinin diğer filmidir. Yıllarca karısı ve kendisi için çabalar harcayan Aziz, yaşadığı hastalıktan bir anda kurtulur. Aziz’in bu engellerden kurtulmak için yaptığı ve yaşadığı üzücü olaylar filmde anlatılmaktadır.
8
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Mucize - 2015
Mahsun Kırmızıgül’ün filmleri arasında bir yıldız gibi kendisini gösteren Mucize filmi, hem senaryosu ile hem de muhteşem oyuncularıyla Türk sinemasına damga vurmayı başarmıştır. Filmde mükemmel bir oyuncu kadrosu bulunur filmin konusu çok başarılıdır. Hastalığı sebebiyle engeli olan Aziz, kasabadan çok uzak diyarda yaşar. O köye gelen öğretmen ise orada bulunan yaşlı ve genç herkesin hayatını değiştirecektir.