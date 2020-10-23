En İyi Mahsun Kırmızıgül Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Mahsun Kırmızıgül Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Güneşi Gördüm - 2009 Mahsun Kırmızıgül’ün kendine has yorumuyla oluşturduğu en iyi filmlerden birisi olan “Güneşi Gördüm” filmi, izleyenleri büyük bir hüzne sokan ve etkileyen bir filmdir. Mahsun Kırmızıgül bu film sayesinde gişede rekorlar kırmayı da başarmıştır. Oyuncu kadrosu içerisinde Mahsun Kırmızıgül, Sarp Apak ve Ali Sürmeli gibi isimlerin yanı sıra Demet Evgar, Buğra Gülsoy ile Cemal Toktaş da yer almaktadır. Filmin konusunda köyleri askerler tarafından istilaya uğrayan bir göç ederek verdiği dram anlatmaktadır. Aile üyelerinin bazıları Norveç’e, bazıları da İstanbul’a gitmiştir. Fakat bu insanlar bir anda koca şehrin yaşantısına uyum sağlayamaz ve bazı felaketler yaşarlar.