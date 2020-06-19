En İyi Mafya Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Mafya Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Irishman Netflix yapımı olan The Irishman, son dönemde çekilmiş en iyi mafya filmlerinden biri. 3 saatlik süresine rağmen kendini bir solukta izlettiren film, 80 yaşındaki Al Pacino ve Robert De Niro'nun oyunculuk yeteneklerinden hiçbir şey kaybetmediklerini görmek için bile izlenebilir.