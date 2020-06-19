En İyi Mafya Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Mafya Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Mafya filmleri, suç türündeki sinema yapımlarının bir alt türüdür. 1940'lı yıllarda Fransa'da ortaya çıkan Film Noir akımıyla benzerlik gösterir. Genellikle iki gangster grubunun hem birbirleriyle hem de polis ve yargı güçleri ile çatışmasına dayanan mafya filmleri, aksiyon ve gerilim türlerini de içinde barındırıyor. Gelmiş geçmiş en iyi 10 mafya filmini sizler için listeledik.
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1
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Hollywood dışında İtalya sineması da mafya filmleri kapsamında çok başarılı örnekler vermiştir. Yakuza adı verilen Japon mafyalarının anlatıldığı Uzak Doğu filmleri de dünya genelindeki sinemaseverler tarafından tam not aldı. Bu tür filmler yüksek oranda şiddet içermesi nedeniyle genellikle 18 yaş üstü seyirciler için uygundur. Yeraltı dünyasının hesaplaşmalarını beyaz perdeye taşıyan mafya filmleri Türkiye'deki izleyiciler tarafından da büyük bir beğeniyle izleniyor.
2
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Scarface
Türkiye'de Yaralı Yüz ismiyle gösterime giren Scarface sinema otoriteleri tarafından yüz yılın en iyi mafya filmleri arasında yer alıyor. Küba'dan Amerika'ya yüzerek kaçan Tony Montana'nın yeraltı dünyasındaki yükselişini ve çöküşünü anlatan filmde Al Pacino'nun oyunculuğu da göz dolduruyor. Filmin unutulmaz repliklerinden biri: ''Ben her zaman doğruyu söylerim, yalan söylerken bile.''
3
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Goodfellas
1990 yapımı film 'mafya filmlerinin en başarılı yönetmeni' olarak anılan Martin Scorsese tarafından çekildi. Bir banka soygunu ile başlayan film üç gangsterin tehlikelerle dolu yaşamına odaklanıyor. Film gösterime girdiği yıl 6 dalda Oscar'a aday gösterildi. Tommy DeVito karakterini canlandıran Joe Pesci en iyi oyuncu ödülünü kazandı.
4
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Godfather
Üçleme olarak çekilen Baba filmi birçok sinemasevere göre gelmiş geçmiş en iyi mafya filmi. Marlon Brando, Andy Garcia, Al Pacino, Robert De Niro gibi yıldız isimleri bünyesinde barındıran film İtalyan kökenli Corleone ailesini mercek altına alıyor. Mario Puzo'nun romanından uyarlanan film, 3'ü Oscar olmak üzere toplamda 27 ödül kazandı.
5
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Casino
Martin Scorsese ve Robert De Niro ortaklığının güzide örneklerinden biri olan Casino, bir kumarhane üzerinden mafya hesaplaşmalarını anlatıyor. Las Vegas'ın ışıltılı dünyasının arkasındaki gerçekleri tüm çıplaklığıyla aktaran film IMDB Top 250 listesinde 140. sırada yer alıyor.
6
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The Irishman
Netflix yapımı olan The Irishman, son dönemde çekilmiş en iyi mafya filmlerinden biri. 3 saatlik süresine rağmen kendini bir solukta izlettiren film, 80 yaşındaki Al Pacino ve Robert De Niro'nun oyunculuk yeteneklerinden hiçbir şey kaybetmediklerini görmek için bile izlenebilir.
7
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Tanrı Kent
Birçok sinema eleştirmeni tarafından Brezilya'dan çıkmış en iyi film olarak nitelendirilen Tanrı Kent, çocuk gangsterler Ze ve Rocket'in hayatlarını anlatıyor. Film bu yönüyle biyografik özellikler taşırken, şiddet sahneleriyle de en sert mafya filmleri arasında yer alıyor.
8
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Training Day
İlk Gün adıyla gösterime giren bu film, Amerika'nın arka sokaklarını polislerin gözünden anlatıyor. Suçla mücadele yöntemlerini sorgulayan yapımda kovalama ve çatışma sahneleri oldukça iddialı.
9
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Şehrin Azizleri
İkiz gangster kardeşlerin adaleti kendi elleriyle sağlama mücadelesini aktaran film, kendine özgü sinema dili ve mizahi yönüyle diğer mafya filmlerinden çok daha farklı bir atmosfere sahip. ABD - Kanada ortak yapımı olan filmin senaryo ve yönetmen koltuğunda Troy Duffy oturuyor.
10
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Leon
Fransız yapımı Leon sürekli süt içen bir kiralık katil ile 12 yaşındaki kimsesiz bir kızın dostluğunu beyaz perdeye taşıyor. Şiddetin kol gezdiği Paris sokaklarını, yozlaşmış polisleri ve dostluğun gücünü anlatan bu kült film, tekrar tekrar izlenmeye değer.
11
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Olağan Şüpheliler
1995 yılında çekilen Olağan Şüpheliler orijinal bir senaryoya ve akıcı bir kurguya sahip. Sürpriz bir sona sahip olan film Kayser Söze üzerinden yer altı dünyasına ışık tutuyor.