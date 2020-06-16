En İyi Macera Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Macera Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Film tutkunları yeni eklenen filmleri 2020 yılında da sıklıkla araştırmaktadır. Özellikle en iyi macera filmleri adında ün yapmış filmleri araştırmakta olan film severler 2020 yılında da en çok izlenen macera filmleri listesi ile film izlemektedirler. En iyi macera filmleri aynı zamanda IMDb puanı en yüksek filmler arasında yer almaktadır. Peki, en iyi macera filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen macera filmleri listesi 2020 nedir? İşte, en iyi macera filmlerini sizler için derledik.
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1
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Pek çok film kategorisi bulunmaktadır. En çok izlenen ve tercih edilen film kategorileri ise macera filmleridir. Macera filmleri 2020 yılında da sıklıkla tercih edilen filmler arasında yer aldı. Macera filmleri usta film sanatçılarının çekmiş olduğu en iyi filmler arasında yer almaktadır. Özellikle macera filmleri film kategorilerindeki en sevilen kategorilerden biridir.
2
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Dünyada izlenmiş ve hala serisi devam eden macera filmleri vardır. Özellikle macera filmleri izleyiciyi olaydan olaya sürükler ve çok heyecanlı dakikalar yaşatmaktadır. Macera filmleri izleyiciyi cezbeder. Çünkü bu filmlerde özellikle mekan seçimi çok önemlidir. Egzotik mekanların sıklıkla tercih edildiği bu film türünde izleyiciye doyumsuz dakikalar yaşatılmaktadır. Macera filmleri aksiyonun bir dakika bile bitmediği filmler olarak bilinir.
3
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Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
Macera filmleri demişken yüzüklerin efendisinden bahsetmemek olmaz. Yüzüklerin efendisi kralın dönüşü filmi 2003 yılında gösterime girmiş bir macera filmidir. İyiler ve kötülerin karşılaşmasını konu edinen film dünyaca ünlü bir macera filmidir.
4
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Inception
Inception 2010 yılında gösterime girmiş bir macera filmidir. Inception 8.8 IMDb puanı ile bambaşka bir senaryosu olan filmdir. İnsan bilinçaltını okuyan bir film olan Inception filminde ana karakter Dom Cobb'dur.
5
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Interstaller
Interstaller son zamanların en beğenilen filmlerinden birisidir. 2014 yılında gösterime girmiş olan bu macera filmi aynı zamanda bilim kurgu kategorisinde de gösterime girmektedir. Interstaller filminde uzaya bir ekip yollanır ve zaman kavramı uzayda azdır. Dolayısıyla dünyaya geldikten sonra bambaşka bir olay ile karşılaşır.
6
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Lawrence of Arabia
1962 yılında gösterime girmiş olan bu macera filmi birinci dünya savaşında ki Arap topluluklarının macerasını konu edinir. Filmdeki ana karakterler Türklerle savaşmayı amaç edinmiştir.
7
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Jurassic Park
Jurassic park bilinen en iyi macera filmleri arasındadır. 1993 yılında gösterime girmiş olan Jurassic Park Dinazor temalı olan bir macera filmidir. Dinozorlar ile insanların sıra dışı macerasını konu edinen bu filmi mutlaka izlemelisiniz.
8
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Catch Me If You Can
2002 yılında gösterime girmiş olan bu film gerçek bir hikayeden oluşmuş bir macera filmidir. Catch me if you can ilk çıktığında büyük ses getirmiş bir macera filmidir. 16 yaşında dolandırıcılığa başlayan bir çocuğun hikayesini anlatan bu filmi sizler de çok seveceksiniz.
9
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The Avengers
Avengers filmi 2012 yılında vizyona girmiş bir macera filmi idi. Kaptan Amerika, Iron man gibi karakterlerin bir arada çalıştığı ve yaşadığı maceraları konu edinen film en çok izlenenler arasına girdi.
10
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Deadpool
2016 gösterimli bu film en çok izlenen macera filmlerinden biridir. Deadpool Wade Wilson ana karakteri ile yaşadığı maceraları konu edinen bir macera filmidir.
11
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Iron Man
Iron Man dünyaca ünlü bir macera filmidir. 2008 yılında gösterime giren izleyici ile buluşan Iron Man filminin ana karakteri Tony Stark'tır.
12
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King Kong
1933 yılında gösterime girmiş olan oldukça eski bir macera filmidir. King Kong goril temalı bir macera filmidir. Egzotik dünyada keşif yapan King Kong izleyicinin en çok tercih ettiği filmlerden biridir.