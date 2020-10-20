En İyi Lise Ve Okul Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lise Ve Okul Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Gençlerin Türk dizilerinde en çok takip ettiği diziler arasında lise ve okul dizileri yer almaktadır. Türkiye'de çekilmiş olan ve oldukça başarılı olan lise ve okul dizileri sadece ülkemizde değil aynı zamanda yurt dışında da pek çok ülkede popüler olmuş dizilerdir. Lise ve okul dizileri yüksek reyting rekorları kırmış ve oldukça uzun süren diziler arasında yer almaktadır. Hem yerli hem de yabancı pek çok lise ve okul dizileri yer almaktadır. Peki, en iyi lise ve okul dizileri hangileridir? Mutlaka izlemeniz gereken ve en çok izlenmiş lise ve okul dizileri nelerdir? İşte seyretmeniz gereken en iyi lise ve okul dizileri.
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1
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Lise ve okul dizileri genellikle eğlenceli ve aşk içerikli olan dizilerdir. Türkiye'den de pek çok lise ve okul temalı olan diziler çekilmiştir. Lise ve okul dizileri hem ülkemizde hem de yurt dışında reyting rekorları kırmıştır. Bundan dolayı lise ve okul dizileri dünya çapında beğenilen diziler arasında yer almaktadır. Hazırlanan bu listede sizler de en iyi lise ve okul dizilerine ulaşabilirsiniz.
2
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Arka Sıradakiler
Türk dizi tarihinin en iyi lise ve okul dizileri arasında yer alan Arka Sıradakiler dizisi reyting rekorlarını kırmayı başarmış bir dizidir. Dizinin başrolünde Bülent Çetinaslan ve Sinem Öztürk gibi oyuncular yer almaktadır.
3
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Aşk 101
Aşk 101 dizisi Netflix platformunda yayınlanan bir dizidir. 7.6 IMDb puanına sahip olan bu dizi en çok sevilen diziler arasında yer almaktadır. Türk yapım bir Netflix dizisi olan bu dizi izlenilesi dizilerdendir.
4
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Elite
IMDb puanı 7.6 olan bir dizidir. En iyi lise ve okul dizileri arasında yer alan elite dizisi mutlaka izlenmesi gereken bir dizidir. Suç dram ve gerilim türünde de olan bu dizi beğenilen bir dizidir.
5
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Hayat Bilgisi
En unutulmaz Türk lise ve okul dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi dizisi oldukça popüler bir dizidir. 2003 ve 2006 yılları arasında yayınlanan bu dizi kısa sürede popüler olmuş ve oldukça başarı yakalamış nadir dizilerden bir tanesidir.
6
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Koçum Benim
2002 ve 2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim dizisi bir lise okul dizisidir. Ülkemizde en çok izlenen lise ve okul dizileri arasında bu dizi yer almaktadır.
7
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Lise Defteri
Yine Türk yapımı bir dizi olan Lise Defteri dizisinin başrolünde Yağmur Atacan yer almaktadır. Lise Defteri dizisi 2003 yapımlı bir dizi olup dizi toplam 1 sene sürmüştür.
8
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Öğretmen Kemal
Arka Sıradakiler dizisi ile ünlenen Bülent Emin Yarar çekmiş olduğu bu dizide ki karakteri oldukça fazla beğenildi. Öğretmen Kemal dizisi 2010 ve 2011 yılları arasında yayınlandı.
9
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Pis Yedili
Pis Yedili yine yerli lise ve okul dizilerinden bir tanesidir. Oldukça geniş bir oyuncu kadrosu bulunan pis yedili dizisi pek çok kişi tarafından seyredilen bir dizi olmuştur. Ayrıca unutulmaz diziler arasında yer almaktadır.
10
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Skins
Skins izlenmesi gereken yabancı lise ve okul dizileri arasındadır. Yine netflix platformunda yer alan skins dizisi 8.2 gibi oldukça yüksek bir IMDb puanına sahiptir. Dram türünde çekilmiş bir dizidir ve oldukça fazla beğenilmiştir.
11
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The Carrie Diaries
2013 yapımlı bir gençlik dizisi olan bu dizi lise ve okul dizileri arasında yer almaktadır. The Carrie Diaries izlerken büyük keyif alabileceğiniz çok güzel bir dizidir.